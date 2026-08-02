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Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго"

Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго" - 02.08.2026 Украина.ру

Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго"

Бывший депутат украинской Партии Регионов и военный капеллан Максим Николаюк, прошедший через киевскую тюрьму для политзаключённых и обменянный в Россию, дал откровенное интервью "Комсомольской правде"

2026-08-02T12:58

2026-08-02T12:58

2026-08-02T12:58

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По его словам, в украинских тюрьмах сейчас около 50 тысяч политзаключённых, а за неосторожное слово о Зеленском можно получить реальный срок. ТЦК превратились в карательные органы, забирающие всех подряд: "больных, сумасшедших, пьющих, наркозависимых". Тех, кого не берут другие подразделения, отправляют в штурмовые полки вроде "Скалы", где людей избивают и ломают психологически, чтобы "боялись своих больше, чем смерти на передовой".Николаюк разоблачил провокацию в Буче, назвав её срежиссированной ради срыва стамбульских соглашений, и признал: большинство пойманных ТЦК ненавидят "людоловов" больше, чем российских солдат, и задаются вопросом, не освобождает ли их Россия. При этом он убеждён: Россия наносит гораздо больший урон, чем Украина, просто не тратит ресурсы на эффектные картинки для Запада."Украина воюет всем своим потенциалом. А Россия ещё не достала главные аргументы. Речь не только об "Орешнике" — речь об ударах по руководству. Ящик Пандоры открыт. Думаю, руководству Украины осталось недолго. А к 2030 году не останется и страны, Украина будет разделена", — резюмировал бывший капеллан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, буча, владимир зеленский, вооруженные силы украины, партия регионов