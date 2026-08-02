https://ukraina.ru/20260802/eks-kapellan-vsu-k-2030-godu-ukrainy-ne-budet-rukovodstvu-ostalos-nedolgo-1082071053.html
Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго"
Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго" - 02.08.2026 Украина.ру
Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго"
Бывший депутат украинской Партии Регионов и военный капеллан Максим Николаюк, прошедший через киевскую тюрьму для политзаключённых и обменянный в Россию, дал откровенное интервью "Комсомольской правде"
2026-08-02T12:58
2026-08-02T12:58
2026-08-02T12:58
новости
украина
россия
буча
владимир зеленский
вооруженные силы украины
партия регионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/01/1082058821_0:122:1330:870_1920x0_80_0_0_3432bfd01334d73ff962b212f4b6521e.png
По его словам, в украинских тюрьмах сейчас около 50 тысяч политзаключённых, а за неосторожное слово о Зеленском можно получить реальный срок. ТЦК превратились в карательные органы, забирающие всех подряд: "больных, сумасшедших, пьющих, наркозависимых". Тех, кого не берут другие подразделения, отправляют в штурмовые полки вроде "Скалы", где людей избивают и ломают психологически, чтобы "боялись своих больше, чем смерти на передовой".Николаюк разоблачил провокацию в Буче, назвав её срежиссированной ради срыва стамбульских соглашений, и признал: большинство пойманных ТЦК ненавидят "людоловов" больше, чем российских солдат, и задаются вопросом, не освобождает ли их Россия. При этом он убеждён: Россия наносит гораздо больший урон, чем Украина, просто не тратит ресурсы на эффектные картинки для Запада."Украина воюет всем своим потенциалом. А Россия ещё не достала главные аргументы. Речь не только об "Орешнике" — речь об ударах по руководству. Ящик Пандоры открыт. Думаю, руководству Украины осталось недолго. А к 2030 году не останется и страны, Украина будет разделена", — резюмировал бывший капеллан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
буча
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/01/1082058821_6:0:1326:990_1920x0_80_0_0_20e03dabc2a9d18f410bd5983d20c116.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, буча, владимир зеленский, вооруженные силы украины, партия регионов
Экс-капеллан ВСУ: "К 2030 году Украины не будет, руководству осталось недолго"
Бывший депутат украинской Партии Регионов и военный капеллан Максим Николаюк, прошедший через киевскую тюрьму для политзаключённых и обменянный в Россию, дал откровенное интервью "Комсомольской правде"
По его словам, в украинских тюрьмах сейчас около 50 тысяч политзаключённых, а за неосторожное слово о Зеленском можно получить реальный срок. ТЦК превратились в карательные органы, забирающие всех подряд: "больных, сумасшедших, пьющих, наркозависимых".
Тех, кого не берут другие подразделения, отправляют в штурмовые полки вроде "Скалы", где людей избивают и ломают психологически, чтобы "боялись своих больше, чем смерти на передовой".
Николаюк разоблачил провокацию в Буче, назвав её срежиссированной ради срыва стамбульских соглашений, и признал: большинство пойманных ТЦК ненавидят "людоловов" больше, чем российских солдат, и задаются вопросом, не освобождает ли их Россия.
При этом он убеждён: Россия наносит гораздо больший урон, чем Украина, просто не тратит ресурсы на эффектные картинки для Запада.
"Украина воюет всем своим потенциалом. А Россия ещё не достала главные аргументы. Речь не только об "Орешнике" — речь об ударах по руководству. Ящик Пандоры открыт. Думаю, руководству Украины осталось недолго. А к 2030 году не останется и страны, Украина будет разделена", — резюмировал бывший капеллан.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру