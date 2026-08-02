https://ukraina.ru/20260802/v-okruzhenii-riskuet-okazatsya-500-kvadratnykh-kilometrov-onufrienko-o-manevrakh-gruppy-sever-1082043977.html
"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север"
"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север" - 02.08.2026 Украина.ру
"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север"
Группировка войск "Север" грамотно маневрирует ресурсами и освободила больше территории, чем с начала операции в Харьковской области. Под Белым Колодезем мы сжимаем клещи — в окружении рискует оказаться группировка ВСУ на 500 кв. км
2026-08-02T06:30
2026-08-02T06:30
2026-08-02T06:30
сво
спецоперация
харьковская область
харьков
волчанск
владимир зеленский
михаил онуфриенко
михаил драпатый
вооруженные силы украины
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Противник будет снимать резервы отовсюду. Группировке войк "Север" придется нелегко. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил ОнуфриенкоПо словам эксперта, за последний год группировка "Север" освободила больше территории, чем с начала операции в Харьковской области, когда наступление уперлось в штурм Волчанска.Эксперт отметил, что российские войска взяли Захаровку, Ивановку и начали сжимать клещи, где рискует оказаться в окружении группировка противника на площади в 500 квадратных километров."Сюда противнику в любом случае придется перебрасывать подкрепление с любых направлений, потому что подобного политического конфуза не может допустить не только Зеленский, но и Драпатый. Он только вступил в должность главкома ВСУ, и через несколько недель в окружение попадает огромная территория Харьковской области. Поэтому они будут снимать резервы со всех направлений, и нашей группе "Север" придется очень нелегко", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, харьковская область, харьков, волчанск, владимир зеленский, михаил онуфриенко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Харьков, Волчанск, Владимир Зеленский, Михаил Онуфриенко, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север"
Группировка войск "Север" грамотно маневрирует ресурсами и освободила больше территории, чем с начала операции в Харьковской области. Под Белым Колодезем мы сжимаем клещи — в окружении рискует оказаться группировка ВСУ на 500 кв. км
Противник будет снимать резервы отовсюду. Группировке войк "Север" придется нелегко. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, за последний год группировка "Север" освободила больше территории, чем с начала операции в Харьковской области, когда наступление уперлось в штурм Волчанска.
"Наши части наседали в разных местах и продвигались. В Белом Колодезе противник опирается на железнодорожную станцию, сахарный завод, прикрываясь небольшими речками и прудами. И именно это направление противник усиливал", — пояснил Онуфриенко.
Эксперт отметил, что российские войска взяли Захаровку, Ивановку и начали сжимать клещи, где рискует оказаться в окружении группировка противника на площади в 500 квадратных километров.
"Сюда противнику в любом случае придется перебрасывать подкрепление с любых направлений, потому что подобного политического конфуза не может допустить не только Зеленский, но и Драпатый. Он только вступил в должность главкома ВСУ, и через несколько недель в окружение попадает огромная территория Харьковской области. Поэтому они будут снимать резервы со всех направлений, и нашей группе "Север" придется очень нелегко", — резюмировал Онуфриенко.