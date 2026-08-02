https://ukraina.ru/20260802/v-okruzhenii-riskuet-okazatsya-500-kvadratnykh-kilometrov-onufrienko-o-manevrakh-gruppy-sever-1082043977.html

"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север"

"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север" - 02.08.2026 Украина.ру

"В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север"

Группировка войск "Север" грамотно маневрирует ресурсами и освободила больше территории, чем с начала операции в Харьковской области. Под Белым Колодезем мы сжимаем клещи — в окружении рискует оказаться группировка ВСУ на 500 кв. км

2026-08-02T06:30

2026-08-02T06:30

2026-08-02T06:30

сво

спецоперация

харьковская область

харьков

волчанск

владимир зеленский

михаил онуфриенко

михаил драпатый

вооруженные силы украины

украина.ру

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Противник будет снимать резервы отовсюду. Группировке войк "Север" придется нелегко. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил ОнуфриенкоПо словам эксперта, за последний год группировка "Север" освободила больше территории, чем с начала операции в Харьковской области, когда наступление уперлось в штурм Волчанска.Эксперт отметил, что российские войска взяли Захаровку, Ивановку и начали сжимать клещи, где рискует оказаться в окружении группировка противника на площади в 500 квадратных километров."Сюда противнику в любом случае придется перебрасывать подкрепление с любых направлений, потому что подобного политического конфуза не может допустить не только Зеленский, но и Драпатый. Он только вступил в должность главкома ВСУ, и через несколько недель в окружение попадает огромная территория Харьковской области. Поэтому они будут снимать резервы со всех направлений, и нашей группе "Север" придется очень нелегко", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, харьковская область, харьков, волчанск, владимир зеленский, михаил онуфриенко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру