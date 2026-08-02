https://ukraina.ru/20260802/sklad-rozetka-poluchil-vtoroy-udar-geranyami-za-sutki-novosti-svo-1082070293.html
Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО
Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО - 02.08.2026 Украина.ру
Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО
Российские беспилотники повторно атаковали крупнейший склад компании ROZETKA — этой ночью в объект попали ещё две "Герани", заявили в компании. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-02T13:46
2026-08-02T13:46
2026-08-02T13:46
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спецоперация
россия
славянск
краматорск
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🟥 По данным "Военной хроники", российские штурмовые группы приблизились к восточным окраинам Славянска и Краматорска на 4,7 км. Расстояние до Дружковки — около 5,1 км. С учётом городской застройки до центра Краматорска — 8,7 км, до центра Славянска — 13,4 км.Как отмечает источник, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре городов, однако говорить о скором падении агломерации рано — это укреплённый район с развитой застройкой и высотами. Приоритет — перерезать логистику между Славянском, Краматорском и Дружковкой, чтобы ограничить переброску резервов ВСУ;🟥 Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1158 украинских беспилотников за сутки. Российские средства ПВО также сбили шесть авиабомб и реактивный снаряд HIMARS;🟥 В связи с аварийной ситуацией Горловка в ДНР обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся. Об этом сообщил глава города Иван Приходько;🟥 На территории завода "Стройдормаш" в Шевченковском районе Киева начался пожар. Предприятие специализируется на производстве и ремонте военной техники.Возгорание стало одним из последствий сегодняшней серии ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, уточняет канал "Дневник Десантника".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО
Российские беспилотники повторно атаковали крупнейший склад компании ROZETKA — этой ночью в объект попали ещё две "Герани", заявили в компании. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 По данным "Военной хроники", российские штурмовые группы приблизились к восточным окраинам Славянска и Краматорска на 4,7 км. Расстояние до Дружковки — около 5,1 км. С учётом городской застройки до центра Краматорска — 8,7 км, до центра Славянска — 13,4 км.
Как отмечает источник, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре городов, однако говорить о скором падении агломерации рано — это укреплённый район с развитой застройкой и высотами. Приоритет — перерезать логистику между Славянском, Краматорском и Дружковкой, чтобы ограничить переброску резервов ВСУ;
🟥 Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1158 украинских беспилотников за сутки. Российские средства ПВО также сбили шесть авиабомб и реактивный снаряд HIMARS;
🟥 В связи с аварийной ситуацией Горловка в ДНР обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся. Об этом сообщил глава города Иван Приходько;
🟥 На территории завода "Стройдормаш" в Шевченковском районе Киева начался пожар. Предприятие специализируется на производстве и ремонте военной техники.
Возгорание стало одним из последствий сегодняшней серии ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, уточняет канал "Дневник Десантника".
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