Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО - 02.08.2026 Украина.ру
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Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО
Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО - 02.08.2026 Украина.ру
Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО
Российские беспилотники повторно атаковали крупнейший склад компании ROZETKA — этой ночью в объект попали ещё две "Герани", заявили в компании. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-02T13:46
2026-08-02T13:46
сво
спецоперация
россия
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 По данным "Военной хроники", российские штурмовые группы приблизились к восточным окраинам Славянска и Краматорска на 4,7 км. Расстояние до Дружковки — около 5,1 км. С учётом городской застройки до центра Краматорска — 8,7 км, до центра Славянска — 13,4 км.Как отмечает источник, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре городов, однако говорить о скором падении агломерации рано — это укреплённый район с развитой застройкой и высотами. Приоритет — перерезать логистику между Славянском, Краматорском и Дружковкой, чтобы ограничить переброску резервов ВСУ;🟥 Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1158 украинских беспилотников за сутки. Российские средства ПВО также сбили шесть авиабомб и реактивный снаряд HIMARS;🟥 В связи с аварийной ситуацией Горловка в ДНР обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся. Об этом сообщил глава города Иван Приходько;🟥 На территории завода "Стройдормаш" в Шевченковском районе Киева начался пожар. Предприятие специализируется на производстве и ремонте военной техники.Возгорание стало одним из последствий сегодняшней серии ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, уточняет канал "Дневник Десантника".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Склад ROZETKA получил второй удар "Геранями" за сутки. Новости СВО

13:46 02.08.2026
 
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Последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские беспилотники повторно атаковали крупнейший склад компании ROZETKA — этой ночью в объект попали ещё две "Герани", заявили в компании. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 По данным "Военной хроники", российские штурмовые группы приблизились к восточным окраинам Славянска и Краматорска на 4,7 км. Расстояние до Дружковки — около 5,1 км. С учётом городской застройки до центра Краматорска — 8,7 км, до центра Славянска — 13,4 км.
Как отмечает источник, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре городов, однако говорить о скором падении агломерации рано — это укреплённый район с развитой застройкой и высотами. Приоритет — перерезать логистику между Славянском, Краматорском и Дружковкой, чтобы ограничить переброску резервов ВСУ;
🟥 Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1158 украинских беспилотников за сутки. Российские средства ПВО также сбили шесть авиабомб и реактивный снаряд HIMARS;
🟥 В связи с аварийной ситуацией Горловка в ДНР обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся. Об этом сообщил глава города Иван Приходько;
🟥 На территории завода "Стройдормаш" в Шевченковском районе Киева начался пожар. Предприятие специализируется на производстве и ремонте военной техники.
Возгорание стало одним из последствий сегодняшней серии ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, уточняет канал "Дневник Десантника".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августа
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