https://ukraina.ru/20260802/bezhenets-iz-konstantinovki-obvinil-vsu-v-podryve-ukrytiya-s-mirnymi-zhitelyami-1082068074.html
Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями
Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями - 02.08.2026 Украина.ру
Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями
Украинские военные при отступлении из Константиновки заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник", где находились мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил житель города Данил Бабиков
2026-08-02T09:34
2026-08-02T09:34
2026-08-02T09:34
константиновка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
генштаб
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064356954_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d1539d56c9da6abaca44d8aac1b39824.jpg
Беженец из Константиновки Данил Бабиков сообщил РИА Новости о преступлении, которое, по его словам, совершили украинские военные при отступлении из города. Он рассказал, что ВСУ заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник" на проспекте Ломоносова в центре города, где укрывались мирные жители."В самом городе люди мирно жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале ещё люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали", — сказал собеседник агентства.3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
константиновка
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064356954_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_348070120d0342fcb16f48b67ec98c02.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, сво, спецоперация
Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями
Украинские военные при отступлении из Константиновки заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник", где находились мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил житель города Данил Бабиков
Беженец из Константиновки Данил Бабиков сообщил РИА Новости о преступлении, которое, по его словам, совершили украинские военные при отступлении из города. Он рассказал, что ВСУ заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник" на проспекте Ломоносова в центре города, где укрывались мирные жители.
"В самом городе люди мирно жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале ещё люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали", — сказал собеседник агентства.
3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру