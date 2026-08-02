Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями - 02.08.2026 Украина.ру
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Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями
Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями - 02.08.2026 Украина.ру
Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями
Украинские военные при отступлении из Константиновки заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник", где находились мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил житель города Данил Бабиков
2026-08-02T09:34
2026-08-02T09:34
константиновка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
генштаб
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сво
спецоперация
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Беженец из Константиновки Данил Бабиков сообщил РИА Новости о преступлении, которое, по его словам, совершили украинские военные при отступлении из города. Он рассказал, что ВСУ заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник" на проспекте Ломоносова в центре города, где укрывались мирные жители."В самом городе люди мирно жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале ещё люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали", — сказал собеседник агентства.3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, сво, спецоперация
Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями

09:34 02.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазминирование окрестностей Селидово в ДНР саперами группировки войск "Центр"
Разминирование окрестностей Селидово в ДНР саперами группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинские военные при отступлении из Константиновки заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник", где находились мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил житель города Данил Бабиков
Беженец из Константиновки Данил Бабиков сообщил РИА Новости о преступлении, которое, по его словам, совершили украинские военные при отступлении из города. Он рассказал, что ВСУ заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник" на проспекте Ломоносова в центре города, где укрывались мирные жители.
"В самом городе люди мирно жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале ещё люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали", — сказал собеседник агентства.
3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.
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КонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныГенштабУкраина.руСВОСпецоперация
 
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