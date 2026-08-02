https://ukraina.ru/20260802/bezhenets-iz-konstantinovki-obvinil-vsu-v-podryve-ukrytiya-s-mirnymi-zhitelyami-1082068074.html

Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями

Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями - 02.08.2026 Украина.ру

Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителями

Украинские военные при отступлении из Константиновки заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник", где находились мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил житель города Данил Бабиков

2026-08-02T09:34

2026-08-02T09:34

2026-08-02T09:34

константиновка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064356954_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d1539d56c9da6abaca44d8aac1b39824.jpg

Беженец из Константиновки Данил Бабиков сообщил РИА Новости о преступлении, которое, по его словам, совершили украинские военные при отступлении из города. Он рассказал, что ВСУ заминировали и взорвали подвал кинотеатра "Спутник" на проспекте Ломоносова в центре города, где укрывались мирные жители."В самом городе люди мирно жили, на "Спутнике", где-то там по соседству с ними в подвале ещё люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали", — сказал собеседник агентства.3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, открывающим путь на Славянск и Краматорск.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

константиновка

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, сво, спецоперация