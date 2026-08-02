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В Харьковской области ВСУ развернули госпитали для иностранных наёмников

В Харьковской области ВСУ развернули госпитали для иностранных наёмников - 02.08.2026 Украина.ру

В Харьковской области ВСУ развернули госпитали для иностранных наёмников

В Харьковской области развернуты полевые госпитали 1-го медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры

2026-08-02T08:39

2026-08-02T08:39

2026-08-02T08:39

сво

спецоперация

харьковская область

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россия

вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным российских силовых структур, в Харьковской области оборудованы несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ. Как рассказал собеседник РИА Новости, это подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР Украины и занимается эвакуацией и оказанием медицинской помощи в первую очередь иностранным наемникам."В составе подразделения присутствуют представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров", — отметил источник.В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что Киев использует наемников как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами иностранные бойцы в интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить невелик — интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.По словам военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, группировка "Север" эффективно использует ресурсы и освободила больше территории, чем за всё время операции в Харьковской области. Подробнее в материале "В окружении рискует оказаться 500 квадратных километров": Онуфриенко о маневрах группы "Север"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру