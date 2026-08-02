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Импорт СПГ в Европу рухнул до двухлетнего минимума

Импорт СПГ в Европу рухнул до двухлетнего минимума - 02.08.2026 Украина.ру

Импорт СПГ в Европу рухнул до двухлетнего минимума

Европа в июле снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объёма почти за два года. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe

2026-08-02T13:31

2026-08-02T13:31

2026-08-02T13:31

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Импорт сжиженного природного газа в Европу в июле упал до двухлетнего минимума.Поставки с терминалов в газотранспортную сеть ЕС сократились на 26% в годовом выражении и составили около 8,4 млрд кубометров — наименьший показатель с сентября 2024 года.Снижение импорта происходит четвёртый месяц подряд: после мартовского рекорда ежемесячный объём закупок последовательно сокращался — в июле падение к июню достигло 16,9%.В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российских энергоресурсов. Запрет на поставки СПГ по долгосрочным контрактам вступит в силу с 1 января 2027 года, на трубопроводный газ — с 1 ноября 2027 года. В Москве неоднократно заявляли, что отказ от российских энергоресурсов приведёт Запад к новой, более дорогой зависимости.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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