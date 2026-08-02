Junge Welt: размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответ - 02.08.2026 Украина.ру
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Junge Welt: размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответ
Junge Welt: размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответ - 02.08.2026 Украина.ру
Junge Welt: размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответ
Модернизация ядерного арсенала НАТО в Европе и возможное размещение новых американских бомб в странах Балтии и Финляндии повышают риск ответных мер со стороны России. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt
2026-08-02T14:12
2026-08-02T14:12
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Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе создаёт предпосылки для ответных шагов России, пишет немецкая газета Junge Welt. Издание отмечает, что альянс уже довольно давно реорганизует свой ядерный арсенал в рамках борьбы за влияние против Москвы.По данным издания, модернизация боеголовок, хранящихся в Европе, завершена. США, по всей видимости, перебросили бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит. Кроме того, новые американские ядерные заряды могут быть размещены в Финляндии, Литве и Польше — как можно ближе к российской границе.Как утверждается в материале, в НАТО рассматривают возможность не информировать Россию о размещении нового оружия. "Военные альянса утверждают, что возникающая неопределённость усиливает сдерживающий эффект. Впрочем, прежде всего она усиливает одно: вероятность того, что Россия ответит зеркальным образом", — заключает издание.Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов, а британцы открывают свои аэродромы для американского тактического ядерного оружия. В Кремле не раз подчёркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления с Днём ВДВ, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, нато, оон, украина.ру, финляндия, европа
Новости, Россия, НАТО, ООН, Украина.ру, Финляндия, Европа

Junge Welt: размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответ

14:12 02.08.2026
 
© AP / Vadim Ghirda / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Модернизация ядерного арсенала НАТО в Европе и возможное размещение новых американских бомб в странах Балтии и Финляндии повышают риск ответных мер со стороны России. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt
Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе создаёт предпосылки для ответных шагов России, пишет немецкая газета Junge Welt. Издание отмечает, что альянс уже довольно давно реорганизует свой ядерный арсенал в рамках борьбы за влияние против Москвы.
По данным издания, модернизация боеголовок, хранящихся в Европе, завершена. США, по всей видимости, перебросили бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит. Кроме того, новые американские ядерные заряды могут быть размещены в Финляндии, Литве и Польше — как можно ближе к российской границе.
Как утверждается в материале, в НАТО рассматривают возможность не информировать Россию о размещении нового оружия. "Военные альянса утверждают, что возникающая неопределённость усиливает сдерживающий эффект. Впрочем, прежде всего она усиливает одно: вероятность того, что Россия ответит зеркальным образом", — заключает издание.
Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов, а британцы открывают свои аэродромы для американского тактического ядерного оружия.
В Кремле не раз подчёркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
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