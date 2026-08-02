"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" – неожиданная статистика
"Поверить алгеброй гармонию" можно далеко не всегда. В случае с источником этой фразы (Пушкин "Моцарт и Сальери") скорее да – общеизвестно, что музыка – явление во многом математическое. То же можно сказать и о живописи. Но в случае с литературой всё сложнее, но некоторые выводы простейшая статистика сделать позволяет
Запустив поиск по тексту романа, получаем простейший рейтинг, который кого-то наверняка удивит:
- Иван/Иванушка – 591 упоминание;
- Маргарита – 423;
- Коровьев/Фагот – 277;
- Воланд – 266;
- Пилат – 199;
- мастер – 167;
- Азазелло – 153;
- Берлиоз – 147.
Остальные персонажи набрали менее чем по 100 упоминаний – Бегемот – 93, Варенуха – 80, Римский – 73, Иешуа – 58, Левий – 54, Аннушка – 35.
Как минимум напрашивается вывод, что роман назван неправильно – он не о мастере (который на шестом месте по упоминаемости), а об Иване Бездомном и Маргарите, которые вообще не виделись в жизни… Но, конечно, это не совсем так.
Начнём с того, что частота персонажа определяется, в первую очередь, композицией произведения. В романе "Мастер и Маргарита" значительная часть повествования посвящена похождениям Ивана Бездомного. Он, один из главных действующих лиц (мастер преимущественно бездействует) события подаются через его активность. И он – сквозной персонаж. С него повествование начинается, им и заканчивается. Так что нет ничего удивительного в том, что он занимает почётное первое место.
Но дело не только в композиции. Большинство булгаковедов соглашаются с мнением, что Бездомный – как минимум не второстепенный, а один из главных героев романа, если не главный вообще.
5 декабря 2021, 10:28"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: как сатана поэтов с ума сводил«Поэт в России — больше, чем поэт», — по понятной причине Булгаков этих слов Евгения Евтушенко не знал, но согласился бы с ними на все сто (как сказал Иван Бездомный, который, как известно, «любил выражаться вычурно и фигурально»). Есть поэт и в «Белой гвардии», который, как легко понять, гораздо больше чем просто поэт. Он — медиатор безумного века
Ведь если поставить вопрос "о чём роман", то один из ответов будет – "о том, как Иван Бездомный стал Иваном Николаевичем Поныревым". В романе он начинает как уже состоявшийся популярный пролетарский поэт (наверняка ведь член РАППа…), а в конце – профессор института истории и философии (вероятно – исторического ИФЛИ, впрочем, это как раз не особенно важно). Интересный зигзаг судьбы – от человека, которому всё понятно, до человека, которому многое непонятно, который ищет ответы на вопросы.
Ну и Бездомный – единственный ученик мастера – московское отражение Левия Матвея. Так же как Матвей, он хранит память о происшедшем с мастером и его персонажами. И возможно (в романе это прямо не утверждается) пишет своё евангелие. Правда непонятно, о чём – об Иешуа и Пилате или о мастере. Последнее сомнительно – кому интересен автор ненапечатанного романа, текст которого погиб (а он именно погиб – был выкраден Бегемотом оттуда, где он хранился, и сгорел вместе с подвальчиком)?
На втором месте Маргарита и это, опять же, оправдано и композиционно, и с точки зрения главной линии произведения. Забавно, что мастер и Маргарита даже вдвоём упоминаются реже одного Бездомного…
© ФотоВладислав Галкин в роли Ивана Бездомного. Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005 год
© Фото
Владислав Галкин в роли Ивана Бездомного. Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005 год
С точки зрения композиции всё просто – в тех московских главах, где не действует Иванушка, действует Маргарита. Она, опять же, главный персонаж композиционного центра романа – сатанинского бала. Причём в некоторых отношениях Маргарита даже более весомый персонаж – хотя бы потому, что Ивана ведут, а Маргарита – активный персонаж, наделённый в полной мере свободной волей, решающий за себя и за того… мастера.
Она тоже делает по ходу повествования определенную "карьеру" – начинает нормальным, пусть и несчастным человеком, на высшей точке своей биографии становится ведьмой и "светлой королевой Марго", а потом приходит к естественному финалу – статусу трупа, продавшего душу дьяволу. Впрочем, она остаётся с любимым мужчиной – это ли не счастье? Правда, от того мастера, которого она любила, мало что осталось, но ведь и она изменилась необратимо и любовь к мастеру (или к воспоминанию о нём) остаётся единственным элементом её личности оставшимся в неприкосновенности.
Третье место Коровьева-Фагота определяется его местом в сатанинской иерархии – он неизменный "секретарь" Воланда и даже его заместитель, там, где самому Воланду появляться невместно:
"- Вчера вы изволили фокусы делать...
- Я? – воскликнул в изумлении маг, – помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!"
2 июня 2024, 08:10"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Почему Воланда зовут Воландом?«Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной», – так говорит Ивану Бездомному мастер, а позже добавляет – «Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». Возникает закономерный вопрос: откуда Булгаков взял имя «Воланд»? Разве сатану кто-то и где-то так называл?
Фокусы, как мы помним, демонстрировали Коровьев и Бегемот. Более того, исключительно их похождениям посвящена отдельная глава – 28-я. Они же всё время присутствуют на балу, куда Воланд приходит только под конец.
Четвёртое место самого Воланда выглядит иронично, учитывая, что одно из ранних названий произведения – "Роман о дьяволе" и он, в чуть меньшей степени, чем Иван Бездомный, является сквозным персонажем, появляясь и в первой, и в последней главах (но не в эпилоге).
Тут, впрочем, есть "но" – в ходе работы над романом его замысел изменился полностью. Если первоначально задумывалась фантасмагория в духе "Дьяволиады", то получилось то, что получилось – изменилось даже название. С другой стороны и прообраз романа называется не "Мефистофель", а "Фауст" – сатана существует всегда, но проявляется он не сам по себе. Как сказал Станислав Ежи Лец: "если дьявол захочет лягнуть, он сделает это не конским копытом, а человеческой ногой". В любом случае, для людей важнее судьба людей, а не приключения дьявола в ходе охоты за их душами.
Дмитрий Кознов, Олег Борисов и Юрий Яковлев в инсценировке фрагментов романа "Мастер и Маргарита". Кадр из документального фильма "Мастер", 1987 год
Дмитрий Кознов, Олег Борисов и Юрий Яковлев в инсценировке фрагментов романа "Мастер и Маргарита". Кадр из документального фильма "Мастер", 1987 год
Впрочем, если уж совсем честно, то вся шайка Воланда в сумме набирает почти 800 упоминаний – больше, чем мастер и Маргарита, но это, кажется, уже не должно удивлять… Но за Бегемота обидно – он обаятельный.
Высокое положение в рейтинге Пилата вопросов не вызывает – в конце концов роман мастера – о Пилате именно, к тому же он упоминается не только в ершалаимских, но и в московских главах романа.
Тут, кстати, интересный момент – повествование об Иешуа ведётся посредством действий Пилата и Левия Матвея, но каким-то удивительным образом он набрал больше упоминаний, чем последний… Впрочем, Матвей у Булгакова получился на редкость унылым, даже отталкивающим персонажем.
11 августа 2024, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Левий Матвей – явление герояВ русском переводе Нового Завета используется форма Матфей (Левий) – один из 12-ти апостолов и один из четырёх святых евангелистов. Но мы сейчас не о нём, а о самоназначенном ученике булгаковского Иешуа – Левии Матвее. Точнее – об отношении к нему самого Иешуа
Мастер же по количеству упоминаний не попал даже в первую пятёрку, хотя повествование крутится вокруг него… А, нет. Тут хитрый композиционный момент – повествование крутится, в основном, вокруг романа (слово "роман" упоминается 44 раза), а автор романа, за душой которого, собственно, прибыл дьявол – как бы на втором плане.
Интересный момент – больше и лучше всего о мастере рассказывает сам мастер в беседе с Иваном Бездомным. Кстати, нельзя сказать, что он вообще пассивен – он сам нашёл способ путешествовать по больнице, первый знакомится с поэтом, рассказывает ему о своей жизни, в конце романа – прощается с Москвой. Он даже решения принимает – постановляет считать себя психом, недостойным любви Маргариты, и запирается в психбольнице (думаю, у всех в жизни были моменты, когда такой вариант виделся не худшим из возможных).
Впрочем, основные решения в романе принимают за него Маргарита и Воланд, хотя они, в общем-то, сводятся к тому самому решению, которое принял он сам. Только мастер имел в виду смерть социальную, а Воланд обеспечил перевыполнение программы, предоставив смерть ещё и физическую. Впрочем, дистанция тут небольшая – человек, всё же, животное социальное.
Александр Галибин в роли мастера и Анна Ковальчук в роли Маргариты. Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005 года
Александр Галибин в роли мастера и Анна Ковальчук в роли Маргариты. Кадр из сериала "Мастер и Маргарита", 2005 года
Как видим, частота упоминаний персонажей позволяет нам сделать кое-какие выводы и как минимум один из них удивителен.
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