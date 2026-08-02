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При атаке БПЛА в Энгельсе погибли два человека. Новости СВО

При атаке БПЛА в Энгельсе погибли два человека. Новости СВО - 02.08.2026 Украина.ру

При атаке БПЛА в Энгельсе погибли два человека. Новости СВО

В результате удара беспилотника в Энгельсе повреждён многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье окажут всю необходимую помощь, жителей временно расселят, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Об этом и других военных новостях 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-08-02T09:47

2026-08-02T09:47

2026-08-02T09:47

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украина.ру

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🟥 Украинский экспорт затруднен, а в некоторых случаях приостанавливается, из-за проблем с логистикой, заявил председатель Национального банка Украины Андрей ПышныйПо его словам, это стало результатом ударов по энергосистеме страны — была повреждена логистика, склады и портовая инфраструктура;🟥 Украинский военный с позывным "Мучной" заявил, что ситуация на фронте для ВСУ осложняется из-за нехватки личного состава и ресурсов.По его словам, подразделения все чаще доукомплектовывают военнослужащими из разных бригад, формируя "сборные" части, которые перебрасывают на отдельные направления. При этом подкрепления не всегда получают самые сложные участки.Он также отметил, что даже известные бригады не всегда справляются со своими зонами ответственности, поэтому для стабилизации обстановки приходится привлекать другие подразделения;🟥 В ВСУ из-за дефицита и снижения качества топлива после российских ударов ломается и встаёт техника. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель"По данным канало, только в одной 50-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ вышло из строя шесть САУ "Богдана" и 11 других автомобилей;🟥 В Сумах масштабные прилеты авиабомб по промзоне, сообщают городские власти;🟥 Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец". Её обвинили в "публичной поддержке России".Как рассказал РИА Новости житель Константиновки Данил Бабиков, украинские военные при отступлении заминировали подвал кинотеатра "Спутник", в котором находились мирные жители, и подорвали его. Подробнее в материале Беженец из Константиновки обвинил ВСУ в подрыве укрытия с мирными жителямиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, саратовская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру