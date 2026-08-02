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Украинские вузы поставили пятилетний рекорд по абитуриентам
Украинские вузы поставили пятилетний рекорд по абитуриентам - 02.08.2026 Украина.ру
Украинские вузы поставили пятилетний рекорд по абитуриентам
В 2026 году число поступающих в украинские высшие учебные заведения выросло на 28% по сравнению с прошлым годом и стало наивысшим за последние пять лет. Об этом 2 августа сообщил замминистра образования Трофименко, пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-08-02T12:18
2026-08-02T12:18
2026-08-02T12:18
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По словам замминистра образования Трофименко, абитуриенты подали 1,19 млн заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Это на 28% больше, чем годом ранее, и стало самым высоким показателем за последние пять лет.При этом рост произошёл на фоне сокращения числа доступных попыток подачи документов: лимит заявок для поступающих снизили с 15 до 10. Несмотря на это, интерес к поступлению продолжает расти. Обучение в вузе может давать отсрочку от мобилизации при соблюдении условий последовательности образования.Другие новости к этому часу:🟦 Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, идёт ликвидация пожара, развёрнут оперштаб.🟦 Сняты ограничения на полёты в Геленджике, Краснодаре, Самаре, Ульяновске, Казани, Нижнекамске, Кирове и Оренбурге. В аэропорту Кургана ограничения введены.🟦 В Уфе загорелась промзона в результате атаки БПЛА.🟦 ХАМАС заявил о готовности играть любую роль в будущем управлении Газой.🟦 Число погибших мигрантов при попытке попасть в испанскую Сеуту выросло до 90.🟦 Румыния вдвое увеличила квоту на отстрел медведей — до 900 особей в год из-за участившихся нападений.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, геленджик, краснодар, самара, украина.ру, хамас
Новости, Геленджик, Краснодар, Самара, Украина.ру, ХАМАС
Украинские вузы поставили пятилетний рекорд по абитуриентам
В 2026 году число поступающих в украинские высшие учебные заведения выросло на 28% по сравнению с прошлым годом и стало наивысшим за последние пять лет. Об этом 2 августа сообщил замминистра образования Трофименко, пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
По словам замминистра образования Трофименко, абитуриенты подали 1,19 млн заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру.
Это на 28% больше, чем годом ранее, и стало самым высоким показателем за последние пять лет.
При этом рост произошёл на фоне сокращения числа доступных попыток подачи документов: лимит заявок для поступающих снизили с 15 до 10. Несмотря на это, интерес к поступлению продолжает расти. Обучение в вузе может давать отсрочку от мобилизации при соблюдении условий последовательности образования.
Другие новости к этому часу:
🟦 Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, идёт ликвидация пожара, развёрнут оперштаб.
🟦 Сняты ограничения на полёты в Геленджике, Краснодаре, Самаре, Ульяновске, Казани, Нижнекамске, Кирове и Оренбурге. В аэропорту Кургана ограничения введены.
🟦 В Уфе загорелась промзона в результате атаки БПЛА.
🟦 ХАМАС заявил о готовности играть любую роль в будущем управлении Газой.
🟦 Число погибших мигрантов при попытке попасть в испанскую Сеуту выросло до 90.
🟦 Румыния вдвое увеличила квоту на отстрел медведей — до 900 особей в год из-за участившихся нападений.
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