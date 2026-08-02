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Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред

Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред - 02.08.2026 Украина.ру

Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред

Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, учитывая многовековую историю связей между народами. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев

2026-08-02T10:34

2026-08-02T10:34

2026-08-02T10:34

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Россия заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией, однако у других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также есть свои интересы в отношениях с Ереваном, заявил российский постпред при организации Виктор Васильев. Он также отметил, что у других государств-членов организации есть свои интересы и своя история отношений с Ереваном.Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Премьер Никол Пашинян объяснял это тем, что договор о коллективной безопасности не был выполнен союзниками в 2021–2022 годах. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что организация рассмотрит вопрос о задолженности Армении по взносам. Согласно уставу ОДКБ, при наличии двухлетней задолженности могут быть приостановлены право голоса страны и выдвижение её граждан на квотные должности. Также возможно приостановление участия в деятельности органов организации или исключение из неё. Решения по таким вопросам принимаются без учёта голоса страны-нарушителя.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, виктор васильев, россия, армения, ереван, никол пашинян, сергей лавров, украина.ру, одкб