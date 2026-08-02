Пашинян ушёл в отставку вместе с правительством в первый день работы нового парламента - 02.08.2026 Украина.ру
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Пашинян ушёл в отставку вместе с правительством в первый день работы нового парламента
Пашинян ушёл в отставку вместе с правительством в первый день работы нового парламента - 02.08.2026 Украина.ру
Пашинян ушёл в отставку вместе с правительством в первый день работы нового парламента
Правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном ушло в отставку в день открытия первой сессии Национального собрания нового созыва. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости
2026-08-02T11:32
2026-08-02T11:32
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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отставке правительства республики во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Решение принято в первый день работы нового парламента.Согласно Конституции, после начала полномочий Национального собрания президент назначает премьер-министром кандидата от парламентского большинства. Ожидается, что им вновь станет Пашинян, поскольку его партия "Гражданский договор" получила 64 из 105 мандатов и может самостоятельно сформировать правительство.Первая сессия парламента нового созыва открылась в воскресенье в Ереване. Оппозиция выразила недовольство тем, что на церемонии впервые не выступил католикос всех армян Гарегин II. До формирования нового кабинета члены правительства продолжат выполнять свои обязанности.Ранее постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил РИА Новости, что Москва намерена сохранять дружественные отношения с Ереваном, исходя из многовековой истории связей между народами. Подробнее в материале Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпредБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армения, никол пашинян, одкб, украина.ру, ереван, россия
Новости, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, Украина.ру, Ереван, Россия

Пашинян ушёл в отставку вместе с правительством в первый день работы нового парламента

11:32 02.08.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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Правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном ушло в отставку в день открытия первой сессии Национального собрания нового созыва. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отставке правительства республики во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Решение принято в первый день работы нового парламента.
Согласно Конституции, после начала полномочий Национального собрания президент назначает премьер-министром кандидата от парламентского большинства. Ожидается, что им вновь станет Пашинян, поскольку его партия "Гражданский договор" получила 64 из 105 мандатов и может самостоятельно сформировать правительство.
Первая сессия парламента нового созыва открылась в воскресенье в Ереване. Оппозиция выразила недовольство тем, что на церемонии впервые не выступил католикос всех армян Гарегин II. До формирования нового кабинета члены правительства продолжат выполнять свои обязанности.
Ранее постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил РИА Новости, что Москва намерена сохранять дружественные отношения с Ереваном, исходя из многовековой истории связей между народами. Подробнее в материале Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред
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