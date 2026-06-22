https://ukraina.ru/20260622/ukraina-za-nedelyu-burnoe-golovokruzhenie-ot-somnitelnykh-uspekhov-1080458802.html

Украина за неделю. Бурное головокружение от сомнительных успехов

Украина за неделю. Бурное головокружение от сомнительных успехов - 22.06.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Бурное головокружение от сомнительных успехов

Два главных эпизода прошедшей недели - попытки Украины и Европы склонить на свою сторону Дональда Трампа на саммите G7 и прилеты дронов ВСУ по объектам в черте Москвы

2026-06-22T06:20

2026-06-22T06:20

2026-06-22T06:20

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Семеро одного ждутНа дипломатическом треке украинского конфликта ситуация скорее стабильная, чем нет. Хотя попытки убедить всех в обратном предпринимались. Главную ставку в Киеве делали на саммит "Большой семерки" во Франции.Хедлайнером мероприятия ожидаемо стал американский президент.Как известно, начальство не опаздывает, начальство задерживается. "Я здесь босс", - то ли пошутил, то ли нет Трамп, войдя в зал заседаний, где его уже заждались лидеры прочих стран.В кулуарах G7 торговал лицом Владимир Зеленский, которого глава Белого дома удостоил парой встреч накоротке при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона.По итогам разговоров лидер киевского режима, как всегда, был словоохотлив, но с минимальной конкретикой.Обхаживания Зеленским и его европейскими кураторами Трампа сюрпризом для Москвы не являлись. В Кремле предельно ясно охарактеризовали цели всей этой свистопляски."Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии ИС "Вести".Он отметил, что Трамп - сильный политик, который придерживается своих взглядов."Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно", - добавил Ушаков.Сам же Трамп во время саммита "семерки" из привычного репертуара не выбивался: он сделает все возможное, чтобы прекратить украинский конфликт, Россия должна заключить сделку, встреча с Зеленским была "хорошей".Ориентированная на глобалистский дискурс западная пресса решила восполнить пробел и сгладить эффект от сдержанных реплик американского президента в отношении Украины. В ход пошли "инсайды". Так, издание Politico со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов сообщило, что президент США допустил усиление давления на Россию и обсуждал с Зеленским производство ракет для ПВО по американским лицензиям.Даже если это и так, то в случае Трампа, который с утра в соцсетях анонсирует удары по Ирану, а вечером их там же отменяет, подобные "обсудил" и "пообещал" не значат ровным счетом ничего.Пришлось подключаться канадскому лидеру Марку Карни, который взял на себя смелость объявить об "изменении позиции" своего американского коллеги по поводу конфликта на Украине."В обсуждениях по Украине наблюдается изменение позиции США, которая, по нашему мнению, является более реалистичной, учитывая ситуацию на поле боя, возможный исход войны и поражение России. <…> Есть еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона, изменение возможностей в Ливане и в Украине. И это – факторы, меняющие правила игры", - рассказал премьер.Когда конкретных решений нет, то остается фиксировать малейшие колебания тона. А решений и вправду нет. Если не считать таковым итоговую декларацию саммита, где уже традиционно заявляется непоколебимая поддержка Украины до победного конца, а также обещания снабдить ВСУ средствами ПВО, дальнобойным оружием и т.д.Обошлось даже без анонсов новых пакетов помощи Украине, лишь Канада в лице все того же Карни назвала хоть какие-то цифры, а именно 2 млрд канадских долларов в виде дронов, вертолетов, боеприпасов и инвестиций в украинскую оборонку, однако без конкретного перечисления чего, сколько и когда.Не помогла, судя по всему, и провокация украинских властей в Киево-Печерской лавре, где ракета системы Patriot рухнула на Успенский собор, повредив крышу. Каких-то комментариев от Трампа на этот счет не последовало, поэтому додумывать опять пришлось прессе. Источник Politico рассказал, что президенту Соединенных Штатов показали фото разрушений в лавре."Я думаю, [Трамп] был искренне тронут", - процитировало издание своего собеседника.Есть ли успехи у Украины?Помимо ЧП с лаврой, на лидера США должны были повлиять участившиеся запуски дронов по территории России. Так, во всяком случае, мыслили на Банковой и в украинском Генштабе. И здесь скептический и в чем-то даже ёрнический тон предыдущей части про камлания на саммите G7 приходится менять на более серьезный.Серьезный, но не панический. А на другой стороне настроения прям-таки "переможные". Вот, допустим, депутат Верховной Рады Максим Бужанский пишет, что удары по НПЗ в столичной Капотне и поражение целей в других российских городах говорят о том, что у РФ "нет ПВО".Так уж совпало, что пока украинский парламентарий строчил свои измышлизмы в соцсетях, его слова опроверг незамеченный в пророссийских симпатиях журнал The Economist."Лишь малая часть украинских ракет и беспилотников прорывается через российскую систему ПВО. По данным The Economist, успешность таких атак составляет от 2% до 35% в зависимости от типа вооружения, а наибольшие шансы имеют самые быстрые цели со скоростью более 350 км/ч", - говорится в публикации.Ставят авторы под сомнение и духоподъёмные украинские реляции о скором обретении ВСУ собственных баллистических ракет."Нельзя сегодня делать лопаты, а завтра - ракеты. В Украине есть ракетная школа, но наши технологии заморожены уже 40 лет", - цитирует издание экс-заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко.Тем не менее, часть украинских средств поражения все же достигают целей. Так, практически всю неделю Украина предпринимала попытки атаковать Москву, несколько раз поразив НПЗ на юге столицы. Продолжились и атаки по Крыму, что вызвало перебои с доставкой топлива и электроснабжением."По сути, теперь после частичного достижения целей в виде топливного коллапса и перебоев с энергоснабжением противник явно попытается перейти к финальному этапу своей долгосрочной кампании, конечной целью которой является поражение Крымского моста", - пишет телеграм-канал "Рыбарь".Важно то, что на данном этапе успех противника – лишь тактический, который посредством медиа преподносят как стратегическое поражение России. Дронами не зайти в Крым или Бердянск – для этого требуется наземная операция с привлечением дефицитного личного состава, полагают авторы канала.При этом окно возможностей для такого маневра у ВСУ будет сужаться. А в случае адекватного противодействия в виде методичного поражения живой силы противника и интенсификации ударов по топливной и логистической инфраструктуре Украины и подавно, говорится в публикации.Пока же можно констатировать окончательный уход в закат пресловутого "духа Анкориджа", об который уже оттоптались все, кому не лень. Имея удары по Крыму, Москве и другим городам, упования на американцев стали окончательно неактуальны."Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже", - сказал помощник президента Ушаков.По его словам, Россия "ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы".Заявление архиважное. Никто не даст нам избавленья от гнета украинского террора и европейского милитаризма: ни Трамп, ни "договорняки", ни упование на время. Добиваться этого так или иначе придется, как пелось когда-то, "своею собственной рукой".О событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

https://ukraina.ru/20260619/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-front-postepenno-i-neobratimo-sdvigaetsya-na-zapad-1080354208.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, крым