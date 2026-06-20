https://ukraina.ru/20260620/tramp-smotrit-mashu-i-medvedya-v-kievo-pecherskoy-lavre-zamazyvayut-ikony-russkikh-svyatykh-sobytiya-1080431521.html

Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры

Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры - 20.06.2026 Украина.ру

Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры

То, что не смогли сделать санкции, смогла девочка Маша: на этой неделе стало известно, что Netflix купил российский мультипликационный хит, нанеся удар под дых украинским борцам с русским культурным продуктом.

2026-06-20T08:47

2026-06-20T08:47

2026-06-20T08:47

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Пока в Полтаве и Кропивницком местные депутаты накладывают вето на российские сказки и фильмы, мировые стриминги популяризируют анимацию РФ. И что ты им сделаешь? Впрочем, бандеровцы отыграются на Киево-Печерской Лавре. Директор заповедника уже предложил закрасить иконы русских святых и вернуть новоделу 80-х годов стиль какого-то украинского барокко.Грин-карта для русских мультиковУкраина испытала очередной культурный шок: американский стриминговый сервис Netflix приобрёл права на восьмой и девятый сезоны мультсериала "Маша и Медведь", а также продлил соглашение на показ предыдущих сезонов и спин-оффов проекта. На Украине мультфильм о Маше называют "мягкой агиткой Кремля" и с помощью СНБО борются со зрителями, которые следят за приключениями и хохмами героев популярнейшего сериала. Но даже все вместе полиция, СБУ, Cовбез, нардепы и общественники-шпрехенфюреры ничего не в состоянии поделать с поклонниками российского мультфильма. Как нажаловались в Минкульте Украины, мультсериал "Маша и Медведь" за первые 8 месяцев 2025 года на различных площадках собрал около 800 миллионов просмотров. А теперь мультик посмотрят еще миллионы подписчиков Netflix - стриминг оставит в своей библиотеке все семь уже вышедших сезонов мультсериала, а также спин-оффы "Сказки Маши" и "Страшные сказки Маши". Новые эпизоды смогут посмотреть более чем в 100 странах мира - от США и Канады до Японии, Южной Кореи, Индии, стран Северной Европы и Латинской Америки. Это ж Украине придется рвать со всеми дипломатические отношения и вносить симпатиков русского Мишки на "Миротворец". Кстати, в будущих сезонах создатели обещают расширить уже знакомый мир героев. Впервые Маша отправится в детский сад, а среди новых персонажей появится семья Йети, которая станет частью зимней сюжетной линии. Кроме того, студия Animaccord анонсировала специальные эпизоды и новые, важные для развития главных героев истории. За годы существования "Маша и Медведь" превратился в одну из самых успешных российских анимационных франшиз. Сериал переведён на 45 языков, а на его YouTube-страницу подписаны более 55 млн человек. Суммарное число просмотров при этом превышает 130 миллиардов. Особый успех получила серия "Маша плюс каша" - она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Зато на Украине уже несколько лет придумывают, как "перекрыть кислород" одному из самых популярных детских проектов и заткнуть рот русскоязычной Маше. Например, в сентябре 2025 года депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин выступил с инициативой заблокировать трансляцию мультсериала на территории страны. По его мнению, в анимации используются элементы "кремлевской пропаганды", такие как изображение самовара, балалайки и девочки в советской фуражке, а также образы, которые могут продвигать российские нарративы. Указали на вероятные связи мультфильма с Россией и руководители Нацполиции: там уверяют, что, хотя мультсериал адаптирован и переведен на украинский язык, "имперские нарративы никуда не исчезли". В итоге, силовики и политики обозвали мультик "огромным полем работы", которым пользуются, "чтобы влезть в мозги" украинским детям. А тот же Юрчишин призвал стимулировать создание собственного контента. Правда, такие призывы звучат со времен незалежности, однако за три десятилетия украинским аниматорам не удалось создать ничего популярно-патриотичного, типа "Ивасик Телесик в схроне Бандеры" или "Котигорошко едет в зону АТО". Все, чем занимаются сегодня украинские культурологи - это борьба с российскими фильмами, мультиками и песнями, запрещая их проникновение на Украину. Составляются всевозможные черные списки книг, кинофильмов и мультфильмов, за просмотр которых можно и срок получить в "стране четырех свобод". Но вот со стриминговыми площадками Украина села в лужу, хотя уже пару лет языковый омбудсмен добивается удаления российского контента (фильмов, сериалов, музыки) с международных стриминговых сервисов, таких как Spotify и Apple Music - через решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и санкционные списки. На внутреннем уровне в стране уже заблокированы десятки российских онлайн-кинотеатров и медиаресурсов, но вот вынудить тот же Netflix отказаться от покупки "Маши и Медведя" Киев никак не в состоянии. Поэтому армия Ницой уже скрипит зубами и требует написать петицию председателю Netflix Риду Хастингсу, приложив к обращению фотографии погибших украинских детей. Очевидно, что борцы с мультфильмами пытаются повторить трюк Зеленского, подсунувшего на саммите G-7 Дональду Трампу кадры "горящей" Киево-Печерской Лавры с целью спровоцировать санкции против РФ.Сворованная позолота: Киев спер 2 миллиона долларов на реставрацию куполов ЛаврыCо своей стороны, директор заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко уже заявил, что во время реставрации храма (к слову, предприимчивые поклонники гадалки Вероники уже подсчитали, что восстановление святыни займет 2 года и потребует около 10 миллионов евро) будут уничтожены росписи Успенского собора, так как они несут "российские нарративы". По словам чиновника, это решение коснется всех элементов живописи, которые были "запакованы" в убранство собора в период нахождения в нем УПЦ. Особое внимание руководитель заповедника уделил планам по удалению изображения строителя собора, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя). Остапенко убежден, что существующая роспись собора содержит "символические семантические сюжеты", которые якобы использовались для идеологического воздействия на украинцев. "Надеюсь, что там не будет не только портретов Павла, но и многих других установок, которые закладывались для промывания мозгов, к сожалению, украинцев", – добавил гендиректор. По мнению лаврского надсмотрщика, промывали мозги патриотам изображения российских Богородиц (например, Казанской Божьей матери) и российские святые типа Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Их лики безликий Остапенко намерен замазать и "вернуть собору идентику украинского барокко", которая якобы изначально была заложена в проект восстановления святыни. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло: теперь борцы с УПЦ смогут на "законных основаниях" уничтожить не только память о восстановителях собора и русские православные иконы, но и хорошенько на этом заработать. Уже объявлен сбор средств "на ремонт провала" и первые миллионы капнули на счет. Кстати, о деньгах. Мало кто сейчас помнит историю о том, как во времена президенства Виктора Януковича в Киев, вместе с патриархом Кириллом, приезжал Владимир Путин. Российский президент посетил Киево-Печерскую святыню и пообещал митрополиту Чернобыльскому и Вышгородскому Павлу, местоблюстителю Лавры, средства на золочение куполов. Деньги передал бизнес, а разместили их на счетах Лавры в банке "Финансы и Кредит". Но после евромайдана "очень верующие и богобоязненные украинцы" успешно своровали эти два миллиона долларов - и не подавились. Правда, вспоминать об этом не любят, и при любом напоминании о краже начинают орать о "бомбежке объекта всемирного наследия ЮНЕСКО". При этом почему-то забывают сказать о том, как надругались майдауны над памятником Ленину, который также находился под защитой ЮНЕСКО. Что не помешало декоммунизаторам в разгар госпереворота снести его с постамента, разбить кувалдами и потом продавать мраморные пальцы и другие части поверженного создателя Украины на аукционах. Теперь на месте снесенного Ленина мэр Киева Кличко собирается заложить фонтан: за 12 лет Украина так и не смогла создать альтернативу вождю мирового пролетариата. Надо полагать, что также будет и с "отреставрированным" Успенским собором: Лавра рискует превратиться не в восстановленную святыню, а в тщательно отредактированный культурный объект, из которого будут удалены все свидетельства общей православной истории, не соответствующие нынешней политической конъюнктуре.

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Елена Кирюшкина

украина, киев, россия, дональд трамп, митрополит павел, ленин, netflix, упц, юнеско, эксклюзив