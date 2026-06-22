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Саботаж. Почему не доходит с первого раза

Саботаж. Почему не доходит с первого раза - 22.06.2026 Украина.ру

Саботаж. Почему не доходит с первого раза

Постоянно возникающие ситуации — когда важнейшие поручения оказываются не исполнены, либо высокое начальство оказывается не проинформировано о ключевых событиях, либо публично принимаются решения, которые противоречат здравому смыслу, — вызывают подозрения в неслучайности цепи этих странных поступков

2026-06-22T14:18

2026-06-22T14:18

2026-06-22T15:39

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В просторечии это называется саботаж. То есть умышленный срыв работы, скрытое противодействие или сознательное неисполнение своих обязанностей. Иначе говоря, когда человек или группа людей намеренно тормозят производственный процесс или дискредитируют поручения руководства, доводя их до абсурда. В качестве веселого примера можно вспомнить нелепую маркировку детских сказок предупреждением о вреде наркотиков, что вызвало ошеломленную реакцию общества. Или, что значительно серьезней, фальшивое "импортозамещение" — когда под видом made in Russia потребителям втюхивают китайскую продукцию.При этом эпидемия запретительства, усиленная предвыборной избирательной кампанией в Думу и помноженная на стресс непрекращающихся боевых действий, приводит к торпедированию рейтингов власти. Отдельные заявления должностных лиц, ЛОМов и депутатов вызывают оторопь своей неадекватностью. Хотелось бы, пользуясь случаем, уточнить — кампания по блокированию мессенджера Telegram привела ли к уменьшению ударов вражеских БПЛА — ведь это задача была заявлена как одна из главных целей блокировок. А заодно переспросить — как заретушированная (согласно требованию законодательства) сигарета Штирлица влияет на здоровье нации? И таких раздражающих общество когнитивных порезов сотни.Снижение популярности власти может кого-то устраивать, и это необязательно конкретное лицо. Российское государство издревле сильно своей централизацией, но от мозга до самых кончиков конечностей огромной страны сигнал не будет проходить без мощного бюрократического аппарата. А у бюрократического класса (он в России есть, и весьма силен) есть свой коллективный разум. И порою интересы чиновничества (или отдельных его представителей) определяются не высшими интересами государства, а личной корыстью. Огромное количество уголовных дел по коррупции тому свидетельство. А уж в век нового капитализма спайка бизнеса и госаппарата подразумевает отлаженный механизм перетока государственных средств в частные руки, и встречное движение финансов — через откаты, взятки, личное и опосредованное участие в бизнес-схемах.Возможная блокировка за границей нажитых капиталов, пребывание детей высшего чиновничества на Западе, аресты движимого-недвижимого имущества в результате тамошних и здешних санкций, а также множество других факторов доставляют владетельному классу ощутимые неудобства и желание поскорее вернуться в зону комфорта. Отсюда бесконечные попытки договориться с врагами, желание спутать личную шерсть с государственной.Президент, похоже, уже утомился повторять, что цели СВО будут достигнуты, но до некоторых с первого раза не доходит. Партия "мира любой ценой" коллективно-бессознательно отказывается поверить, что речь идет — ни много, ни мало — о судьбе России на ближайшие десятилетия. И когда президент говорит, что Россию хотят расчленить и уничтожить, это не страшилка, а вполне конкретные планы неприятеля, в том числе озвученные в прессе, нацеленные на милитаризацию континента, оформленные в различные "форумы порабощенных народов".И эти планы не предполагают самостоятельного хозяйствования аборигенов — как не случилось того на Украине, где после Евромайдана местный госаппарат сразу оказался в подчинении иностранных кураторов, а ранее могущественный олигархат был почти полностью разгромлен. Предполагать, будто нынешний правящий класс пригодится для колонизации России новыми хозяевами — это наивность на грани слабоумия. В новой реальности колонизаторам понадобятся не профессиональные управленцы, а любые проходимцы — ибо перед ними стоит задача не сохранить государство, но максимально его разграбить.Из опыта прошлого надо делать выводы на будущее. Крымская война 1853—1856 годов привела к тому, что блестящее царствование Николая Первого завершилось поражением Российской империи и ее многолетним выпадением из "европейского концерта". Возможно, некоторые наследники иноагентов Герцена и Огарева, считают, что неудачная для России война — это наилучший путь к "реформам"? Или полной смене власти? "Перемен" требуют чьи-то сердца?Последнего императора в феврале 1917 года свергли не фанатики-большевики, а прекраснодушные проевропейские либералы, которые под словеса о демократии столкнули страну в пучину распада и сепаратизма. Именно поэтому сегодня нам как никогда нужен непоколебимый авторитет Главнокомандующего — Владимира Путина — как единый центр принятия легитимных государственных решений.Но авторитет можно утратить, размыть, подорвать, в конце концов. Для того и используется инструментарий саботажа. Саботажем можно управлять, манипулируя общественным мнением: некоторые типы (скажем, иноагенты) такими заказами не брезгуют, а значительный сегмент социальных сетей на заказах просто специализируется. И недовольных властью во все времена хватает, и — как показывает опыт Украины или Армении — даже силовики могут применять закон весьма выборочно. И заграница глазенки выглядела, всматриваясь в манящий природными богатствами пейзаж…Еще раз: история России показывает, что неудачная война (Крымская, Русско-японская, Первая мировая, Афганская) приводит к тяжелейшим последствиям для государства. Тем опаснее попытки подорвать легитимность действующей власти с помощью саботажа — торможения наиважнейших государственных решений, закупорки информационной коммуникации, срыва поставок необходимых вооружений, мародерства и коррупции в тылу.Это звенья одной цепи, опутывающей страну её на пути к Победе. Альтернативы нашей победе нет, ибо — в случае проигрыша — врагами уготован России путь в небытие. Следовательно, саботажники являются сознательными пособниками врага. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями.О том, в чем Россия добивается успеха, а в чем Украина (ее власти) преуспели - в статье Ивана Лизана "Летняя когнитивная наступательная операция: как пытаются свести с ума"

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