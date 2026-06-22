https://ukraina.ru/20260622/letnyaya-kognitivnaya-nastupatelnaya-operatsiya-kak-pytayutsya-svesti-s-uma-1080478891.html

Летняя когнитивная наступательная операция: как пытаются свести с ума

Летняя когнитивная наступательная операция: как пытаются свести с ума - 22.06.2026 Украина.ру

Летняя когнитивная наступательная операция: как пытаются свести с ума

Флешмоб с возвратом орденов по почте, "бусификация в Пензенской области", обещание устроить ад в Крыму, ультиматумы Лукашенко, дроновый террор в тылу и приграничье, горящие НПЗ — информационное пространство в июне 2026 года переполнено крепко замешанной смесью фейков, угроз, террора

2026-06-22T11:23

2026-06-22T11:23

2026-06-22T11:41

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Это происходит в рамках когнитивной наступательно операции, которую киевская власть проводит в противовес российскому наступлению в Донбассе.Вал новостей, слухов и интерпретаций необходимо осмыслить, так как у России и Украины два принципиально разных подхода к ведению боевых действий.На объявленную в 2022 году России когнитивную войну отечественные начальники просто не явились, так как не сочли её чем-либо, на что стоит реагировать. Таковы реалии восприятия медийного преломления объективной реальности теми, кто в конце 1990-х – начале 2000-х воевал с олигархией за контроль над телевидением и просто не успел за сетями, мессенджерами и видеохостингами со стримингами.Поэтому когнитивную войну Россия не ведёт. Ни оборонительную, ни, тем более, наступательную. У России классический подход к боевым действиям, приоритетным доменом войны является земля, а не разум.А вот киевские начальники — представители более молодого поколения, к тому же отягощённого медийной карьерой шоуменов — когнитивной войне уделяют особое внимание.Именно ей подчинена вся военно-террористическая активность как ВСУ, так и украинских спецслужб.Специфика текущего момента состоит в том, что глобально в противостоянии двух сторон никаких перемен не произошло — продолжается движение в логике борьбы на истощение, где истощаются обе стороны, но с разной скоростью.У Украины всё крайне скверно с обстановкой внутри.· Никуда не делись проблемы с внешним финансированием — обещанный первый транш из пакета в 90 млрд Киев ещё не получил, бюджет придётся "резать", сокращая издержки. В следующем году с финансированием всё будет ещё хуже.· Никуда не делись проблемы с тепло- и электроэнергетикой: первая пока не нужна, а острота проблем по части второй снижена за счёт работы СЭС. Отключения неизбежно вернутся, равно как и проблемы с теплоснабжением — работы на "битых" киевских ТЭЦ далеки от завершения.· Никуда не делись проблемы с закупкой энергоносителей — для них нужны деньги, которых нет.· Никуда не делись проблемы с жилым фондом, особенно в Киеве, где сотни размороженных домов — в СМИ нет никаких обобщённых данных о капремонтах в МКД.· Никуда не делись претензии к ТЦК: растёт как уровень жестокости при "бусификации", так и уровень ожесточения при сопротивлении ей.· Продолжается блокада Ормузского пролива, финансово истощающая ЕС и отвлекающая внимание США.У России тоже всё непросто.· Начальники перегнули палку в запретительстве, но признать это пока некому.· Рост налогов больно ударил по малому бизнесу, особенно в сфере торговли, которая и так еле держалась под давлением маркетплейсов. Лихорадит и крупный бизнес во всех сферах от АПК (растерял запас прочности и вынужден продавать продукцию по чрезмерно крепкому курсу рубля), металлургии (спрос на сталь сильно сократился), строительстве (дорогое и непригодное для жизни и детей жильё никто не хочет покупать), углепроме (жесточайший кризис), ретейле (сокращение спроса при росте конкуренции).· Сверхнормативные поступления от роста стоимости нефти проблему дефицита федерального бюджета не решают. Поэтому сняты ограничения на заимствование денег для покрытия дефицита.· Момент с ростом производства БПЛА в тылу Украины — Евросоюзе — упущен, и ПВО теперь испытывает повышенную нагрузку.· В целом бюрократия на всех уровнях крайне перегружена и чем дальше, тем больше предаётся любимому делу — формализму.Что остаётся в таких условиях делать сторонам? Правильно, продолжать то же, что они делают — вести боевые действия на тех фронтах, где это у них получается.На "земле" у России стратегическая инициатива. Если в феврале-мае с этим можно было поспорить — ВСУ проводили свои контратаки, пытаясь замедлить ВС РФ, то в июне это уже не вызывает никаких сомнений — фронт пришёл в движение.А вот в "когнитивном" измерении инициатива у Украины, и в 2026 году она делает то же, что делала в предыдущие годы.Как видно, ничего нового не произошло.Если что и изменилось, то отношение к событиям. В прошлом году на фоне успехов с фронта и активизации контактов в США появилось ощущение скорой победы. А противник предпринимает очередную и — судя по информационному эффекту — отчаянную попытку свести с ума всех нас, отдавая себе отчёт в том, что по мере борьбы на истощение истощаются обе стороны, но каждая по-своему.Главная слабость России — состояние её общества, усталость которого усиливается самими же властями, которые расширили свою привычную рамку контроля с экономики на общество. Именно по обществу бьёт украинская медийная машина, чья цель — победить Россию не на поле боя, а в когнитивном измерении.И стоит отдать должное противнику: он цепляется за любой инфоповод внутри России, проводя наступательные когнитивные операции в среде, которую начальство и до того не жаловало, а после решило и вовсе от неё отгородиться блокировками.Украина за неделю. Бурное головокружение от сомнительных успехов

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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