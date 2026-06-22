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Недолго музыка играла: Трамп резко разворачивается от России к Украине

Недолго музыка играла: Трамп резко разворачивается от России к Украине - 22.06.2026 Украина.ру

Недолго музыка играла: Трамп резко разворачивается от России к Украине

Последние события на евросцене демонстрируют новую военно-политическую реальность, с которой придется иметь дело России: но Россия к этому готова.

2026-06-22T07:03

2026-06-22T07:03

2026-06-22T11:53

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Совершенно позорное для Трампа завершение агрессии против Ирана, где финальное коммюнике напоминает капитуляцию японцев на борту линкора "Миссури" 2 сентября 1945 года, помогло европейцам понять, что американского президента может "прогнуть" на все деньги даже несравнимо более слабый соперник, и по этому поводу невероятно возбудились и приободрились.На этом фоне совершенно логично прозвучали заявления польского премьера Туска о том, что теперь "Польша не признает мирное соглашение России и Украины, если сама не будет сидеть за столом переговоров", потому что "любое соглашение о возможном прекращении огня и будущем мире между Украиной и Россией неизбежно и напрямую затронет Польшу".Одновременно с этим в Европе был на корню задавлен "переговорный сепаратизм": по данным евроСМИ, большинство стран ЕС хочет переговоров с Россией, в то время как "ястребы" в лице Франции, Германии и той же Польши категорически против. Выяснилось, что председатель Евросовета Кошта якобы тайно связался с Москвой, чем вызвал гнев Франции, Германии и стран Прибалтики, что было названо "предательством".После показательной порки Кошта послушно заявил: "Европейский союз не является и не намерен становиться посредником. Евросоюз находится на стороне Украины. Мы были с Украиной во время войны и останемся с ней после войны".Практически то же самое повторил Макрон: "Европейцы не являются посредниками. Возможно, некоторые дружественные державы позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте. Мы же посредниками не являемся. Мы на стороне Украины, оказываем ей помощь и поддержку и ввели санкции против России".Иными словами, европейцы прямым текстом подтвердили, что по факту являются стороной конфликта, которая по умолчанию посредником быть не может. Из этого также следует, что теперь Европа исключает переговоры исключительно между Россией и Украиной, и вместо Украины должен быть объединенный укроевропейский военно-политический блок.Мало того: Европа начала предпринимать действия, чтобы затащить в этот блок США, то есть опять же вывести американцев из роли посредников и сделать их для России противоположной стороной переговоров.Ключевым моментом стал недавний саммит "Большой семерки", который прошел во французском Эвиане с 15 по 17 июня.По утверждениям издания Thе Economist, на саммите европейцы вовлекли Трампа в обсуждение "заморозки войны по линии фронта", после чего "европейцы, включая Макрона и Мерца, покинули саммит G7 с осторожным оптимизмом", и теперь они надеются, что Трамп, наконец, "пересмотрит" свою позицию".Это же подтвердил помощник президента России Ушаков, который сообщил, что на саммите G7 Трампа "накачивали вредными идеями" по Украине, а глава МИД РФ Лавров заявил, что "у России есть ощущение, что американская сторона может изменить подход к урегулированию украинского конфликта".Некоторые считают, что это уже не ощущение, а реальность.В частности, замглавы Пентагона по политическим делам Колби на днях призвал страны НАТО закупать больше американского оружия для Киева, а по данным издания Le Parisien, страны G7 договорились развернуть производство дальнобойных ракет и систем ПВО на Украине, причем американские компании смогут передавать лицензии на производство необходимой техники европейским производителям для последующего выпуска вооружений на Украине.Сам Трамп тоже достаточно четко озвучил изменение своей позиции. Например, он заявил, что США могут вернуть санкции против российской нефти, а также то, что он "не против" рассмотреть вопрос лицензионного производства на Украине американских ракет "Патриот". Трамп также сообщил, что "у России сравнительно ослабленное положение", и намекнул, что теперь не Украина, а "Россия должна заключить сделку".Интересно, что тут же в Конгрессе США возобновились попытки провести решение, позволяющее потратить замороженные российские активы на оружие для ВСУ.Разворот над Анкориджем был замечен всеми. Например, Макрон заявил, что "саммит в Эвиане представляет собой очень глубокий сдвиг в подходе — готовность со стороны США работать с европейцами в поддержку Украины".На самом деле Россия уже давно была готова к подобным пируэтам в стиле "шаг вперед, два назад".Как сообщил Ушаков, "мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей (в Анкоридже – прим. ред.), мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей". При этом "западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед".Есть ощущение (где-то мы слышали это слово), что Россия окончательно сделала ставку не на договоренности с США, которые в итоге раз за разом нарушаются, а на достижение объективной военной победы на Украине.Кроме того, есть конкретные сигналы, свидетельствующие о том, что Россия уже не будет оглядываться ни на кого в смысле методов достижения результата. Например, Лавров сообщил, что "Россия на регулярной основе будет продолжать проводить массированные удары по целям на Украине, от которых зависит её боеспособность", а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поставил во всей этой истории четкую и конкретную точку: "никаких правил против Киева, наращивающего атаки на российские города, больше быть не может".Да, кстати, мы все еще за переговоры, если вдруг они случатся, но сейчас принят реальный и прагматичный курс, результаты которого можно пощупать в развалинах день за днем освобождаемых городов.Все стороны сейчас осуществляют предвоенное маневрирование. Сомнений в том, что британские власти и оппозиция приняла решение воевать, у нас нет. Подробнее - в материале Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

россия, украина, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, константин ушаков, ес, пентагон, евросовет, мнения, украина.ру