Не справятся даже с "Хезболлой": Аббас Джума о неспособности Израиля воевать без помощи США - 22.06.2026 Украина.ру
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Не справятся даже с "Хезболлой": Аббас Джума о неспособности Израиля воевать без помощи США
Не справятся даже с "Хезболлой": Аббас Джума о неспособности Израиля воевать без помощи США - 22.06.2026 Украина.ру
Не справятся даже с "Хезболлой": Аббас Джума о неспособности Израиля воевать без помощи США
Заявления израильских министров о непримиримой позиции направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. На самом деле Тель-Авив не в состоянии остаться лицом к лицу с хорошо вооруженным противником и не справится даже с "Хезболлой" без всеобъемлющей поддержки США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-22T13:47
2026-06-22T13:47
новости
израиль
сша
иран
биньямин нетаньяху
украина.ру
хезболла
война
война в иране
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Тем временем кабинет премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему занимает непримиримую позицию. Министр обороны страны Исраэль Кац после новых ударов по Ливану заявил, что никто не может указывать Израилю, отметил журналист.Комментируя заявления израильского кабинета, эксперт объяснил, что такая риторика не подкреплена реальными военными возможностями.Эксперт считает, что заявления Каца и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — это публичная риторика для внутренней аудитории. По его мнению, без американской финансово-военной помощи Израиль не сможет противостоять ни одной хорошо вооруженной группировке в регионе. "Они могут заявлять все, что угодно, но без всеобъемлющей поддержки США, прежде всего финансово-военной, они не справятся не только с Ираном, но и с любой хорошо вооруженной и обученной группой в регионе. Будь-то "Хезболла", "Хамаз" или йеменская "Ансар Аллах", — перечислил Джума.Джума также задался вопросом, рискнут ли израильтяне совершить провокацию, чтобы снова втянуть США в конфликт, и верят ли в администрации Нетаньяху в то, что Штаты и сегодня готовы прийти на помощь. "Рискнут ли израильтяне совершить провокацию, чтобы снова втянуть США в конфликт? То есть верят ли в администрации Нетаньяху в то, что Штаты и сегодня готовы прийти на помощь, поставив интересы Израиля выше интересов других союзников на Ближнем Востоке?" — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху, украина.ру, хезболла, война, война в иране, ливан, мир без границ, конфликт, ближний восток, главные новости, главное, йемен
Новости, Израиль, США, Иран, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Хезболла, война, война в Иране, Ливан, Мир без границ, конфликт, Ближний Восток, Главные новости, главное, Йемен

Не справятся даже с "Хезболлой": Аббас Джума о неспособности Израиля воевать без помощи США

13:47 22.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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Заявления израильских министров о непримиримой позиции направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. На самом деле Тель-Авив не в состоянии остаться лицом к лицу с хорошо вооруженным противником и не справится даже с "Хезболлой" без всеобъемлющей поддержки США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Тем временем кабинет премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему занимает непримиримую позицию. Министр обороны страны Исраэль Кац после новых ударов по Ливану заявил, что никто не может указывать Израилю, отметил журналист.
Комментируя заявления израильского кабинета, эксперт объяснил, что такая риторика не подкреплена реальными военными возможностями.
Эксперт считает, что заявления Каца и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — это публичная риторика для внутренней аудитории. По его мнению, без американской финансово-военной помощи Израиль не сможет противостоять ни одной хорошо вооруженной группировке в регионе.
"Они могут заявлять все, что угодно, но без всеобъемлющей поддержки США, прежде всего финансово-военной, они не справятся не только с Ираном, но и с любой хорошо вооруженной и обученной группой в регионе. Будь-то "Хезболла", "Хамаз" или йеменская "Ансар Аллах", — перечислил Джума.
Джума также задался вопросом, рискнут ли израильтяне совершить провокацию, чтобы снова втянуть США в конфликт, и верят ли в администрации Нетаньяху в то, что Штаты и сегодня готовы прийти на помощь.
"Рискнут ли израильтяне совершить провокацию, чтобы снова втянуть США в конфликт? То есть верят ли в администрации Нетаньяху в то, что Штаты и сегодня готовы прийти на помощь, поставив интересы Израиля выше интересов других союзников на Ближнем Востоке?" — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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