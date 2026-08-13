В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
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В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ
В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ
Более сотни пострадавших в Белгородской области от атак ВСУ находятся в медучреждениях. Об этом 13 августа проинформировало правительство региона
2026-08-13T17:17
2026-08-13T17:17
новости
белгородская область
всу
кто
украина
мирные жители
медики
россия
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"Всего в медицинских организациях региона проходят лечение 103 человека, в числе которых четверо детей. В тяжелом состоянии находятся пять взрослых пациентов, помещенных в реанимационные отделения", - проинформировало правительство Белгородской области.По данным чиновников, из находящихся в больницах пострадавших мирных жителей пятеро в тяжелом состоянии.Также отмечено, что накануне после завершения лечения 21 человек выписан из стационаров для продолжения лечения в домашних условиях.Тем временем ВСУ продолжили атаки на мирных жителей российских регионов. Подробности в публикации Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - АксёновВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, всу, кто, украина, мирные жители, медики, россия
Новости, Белгородская область, ВСУ, КТО, Украина, мирные жители, медики, Россия

В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ

17:17 13.08.2026
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА на Белгород
Последствия атаки БПЛА на Белгород - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Более сотни пострадавших в Белгородской области от атак ВСУ находятся в медучреждениях. Об этом 13 августа проинформировало правительство региона
"Всего в медицинских организациях региона проходят лечение 103 человека, в числе которых четверо детей. В тяжелом состоянии находятся пять взрослых пациентов, помещенных в реанимационные отделения", - проинформировало правительство Белгородской области.
По данным чиновников, из находящихся в больницах пострадавших мирных жителей пятеро в тяжелом состоянии.
Также отмечено, что накануне после завершения лечения 21 человек выписан из стационаров для продолжения лечения в домашних условиях.
Тем временем ВСУ продолжили атаки на мирных жителей российских регионов. Подробности в публикации Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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