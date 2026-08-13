В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ
Более сотни пострадавших в Белгородской области от атак ВСУ находятся в медучреждениях. Об этом 13 августа проинформировало правительство региона
"Всего в медицинских организациях региона проходят лечение 103 человека, в числе которых четверо детей. В тяжелом состоянии находятся пять взрослых пациентов, помещенных в реанимационные отделения", - проинформировало правительство Белгородской области.
По данным чиновников, из находящихся в больницах пострадавших мирных жителей пятеро в тяжелом состоянии.
Также отмечено, что накануне после завершения лечения 21 человек выписан из стационаров для продолжения лечения в домашних условиях.
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