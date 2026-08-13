Садулаев о наборе молодежи в войска БПЛА: "Люди с живым умом и пониманием техники" - 13.08.2026 Украина.ру
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Садулаев о наборе молодежи в войска БПЛА: "Люди с живым умом и пониманием техники"
Садулаев о наборе молодежи в войска БПЛА: "Люди с живым умом и пониманием техники" - 13.08.2026 Украина.ру
Садулаев о наборе молодежи в войска БПЛА: "Люди с живым умом и пониманием техники"
Войскам беспилотных систем нужны качественные кадры — молодые люди с живым умом и пониманием техники. Та самая молодежь, которая "родилась с гаджетами в руках" и прекрасно чувствует эти вещи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
2026-08-13T17:11
2026-08-13T17:38
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На днях Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем ВС РФ. Ранее Лямин был начальником штаба группировки "Центр" и участвовал в планировании боевого применения БПЛА в зоне СВО.Отвечая на вопрос журналиста о задачах нового командующего, Садулаев перечислил три направления, первое из которых — кадровое. Он подчеркнул, что войскам нужны молодые специалисты с пониманием техники. "Необходимо набрать множество солдат и офицеров. Причем это должны быть качественные кадры. Тут нужны люди с живым умом, хорошим зрением и пониманием техники. Та самая молодежь, которая родилась с гаджетами в руках и прекрасно чувствует эти вещи", — отметил он.Эксперт пояснил, что для привлечения таких специалистов есть специальные годовые контракты. "Да, у нас есть специальные контракты для войск беспилотных систем, которые заключаются на год и гарантируют, что оператора не переведут в другие части", — добавил Садулаев.Если практика покажет, что в другие части операторов не переводят и отпускают после окончания контракта, это будет большим стимулом для молодых людей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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Садулаев о наборе молодежи в войска БПЛА: "Люди с живым умом и пониманием техники"

17:11 13.08.2026 (обновлено: 17:38 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
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Войскам беспилотных систем нужны качественные кадры — молодые люди с живым умом и пониманием техники. Та самая молодежь, которая "родилась с гаджетами в руках" и прекрасно чувствует эти вещи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
На днях Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем ВС РФ. Ранее Лямин был начальником штаба группировки "Центр" и участвовал в планировании боевого применения БПЛА в зоне СВО.
Отвечая на вопрос журналиста о задачах нового командующего, Садулаев перечислил три направления, первое из которых — кадровое. Он подчеркнул, что войскам нужны молодые специалисты с пониманием техники.
"Необходимо набрать множество солдат и офицеров. Причем это должны быть качественные кадры. Тут нужны люди с живым умом, хорошим зрением и пониманием техники. Та самая молодежь, которая родилась с гаджетами в руках и прекрасно чувствует эти вещи", — отметил он.
Эксперт пояснил, что для привлечения таких специалистов есть специальные годовые контракты. "Да, у нас есть специальные контракты для войск беспилотных систем, которые заключаются на год и гарантируют, что оператора не переведут в другие части", — добавил Садулаев.
Если практика покажет, что в другие части операторов не переводят и отпускают после окончания контракта, это будет большим стимулом для молодых людей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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