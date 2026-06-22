Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока - 22.06.2026 Украина.ру
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Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока
Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока - 22.06.2026 Украина.ру
Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока
Итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США — баланс сил изменился в пользу Тегерана. Иран сильно пострадал, но показал, что его арсеналы недооценивали, и смог удержаться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-06-22T05:30
2026-06-22T05:30
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Продолжая разговор о Ближнем Востоке, эксперт отметил, что Иран вышел из конфликта укреплённым.Собеседник Украина.ру пояснил, что итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США: они потратили много усилий и ресурсов, но результат не очевиден, весь комплекс проблем остался. Баланс сил изменился в пользу Ирана, который сильно пострадал, но показал, что его арсеналы недооценивали, и смог удержаться.По его словам, это серьезный вызов для соседей Ирана. "США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока. Израиль показал свои пределы, а Иран, наоборот, укрепляется", — отметил Лукьянов.Эксперт обратил внимание на кадровые изменения в Тегеране. "Обезглавливающий удар по Тегерану в первый день последнего раунда войны привел к тому, что режим сменился в обратную сторону, нежели ожидали [американский лидер Дональд] Трамп и [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху: к власти пришли более молодые, решительные, военизированные представители", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
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Главные новости, главное, Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, Мир без границ, война в Иране, Биньямин Нетаньяху, война, эксперты, аналитики, Аналитика, международные отношения, Международная политика, Израиль

Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока

05:30 22.06.2026
 
© AP / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP / Mario Tama
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Итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США — баланс сил изменился в пользу Тегерана. Иран сильно пострадал, но показал, что его арсеналы недооценивали, и смог удержаться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Продолжая разговор о Ближнем Востоке, эксперт отметил, что Иран вышел из конфликта укреплённым.
Собеседник Украина.ру пояснил, что итоги конфликта с Ираном не выглядят убедительными для США: они потратили много усилий и ресурсов, но результат не очевиден, весь комплекс проблем остался. Баланс сил изменился в пользу Ирана, который сильно пострадал, но показал, что его арсеналы недооценивали, и смог удержаться.
По его словам, это серьезный вызов для соседей Ирана. "США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока. Израиль показал свои пределы, а Иран, наоборот, укрепляется", — отметил Лукьянов.
Эксперт обратил внимание на кадровые изменения в Тегеране. "Обезглавливающий удар по Тегерану в первый день последнего раунда войны привел к тому, что режим сменился в обратную сторону, нежели ожидали [американский лидер Дональд] Трамп и [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху: к власти пришли более молодые, решительные, военизированные представители", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
Поставлена ли точка в конфликте на Ближнем Востоке или это передышка перед очередной эскалацией — в материале "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
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