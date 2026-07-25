https://ukraina.ru/20260725/pust-ikh-budet-kak-mozhno-bolshe-takie-ukrainskie-pobedy-nuzhny-rossii-1081795749.html

Пусть их будет как можно больше: такие украинские "победы" нужны России

Пусть их будет как можно больше: такие украинские "победы" нужны России - 25.07.2026 Украина.ру

Пусть их будет как можно больше: такие украинские "победы" нужны России

Как утверждают неполживые украинские СМИ, экс-главком ВСУ Сырский "оставил преемнику армию в состоянии наступления", то есть главная работа сделана, осталось получить ключи от Кремля

2026-07-25T07:50

2026-07-25T07:50

2026-07-25T07:50

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владимир зеленский

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Да и сам Сырский в прощальном обращении светился гордостью за свои великие победы: "В этот год под моим командованием было освобождено 700 квадратных километров нашей земли... И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть".Возможно, мы чего-то не знаем, и Сырский с Зеленским были гораздо более близки, чем показывалось на публике, потому что произносят они все почти под копирку.Незадолго до этого Зеленский (он же верховный главнокомандующий, отвечающий за все успехи, не надо забывать) громко заявил: "Сейчас каждый видит, что мы отобрали инициативу у России... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного — что мы одолеем эту русскую сволочь".А как одолеем?А вот как: ровно через два дня великий стратег и победитель "русской сволочи" в интервью Financial Times рассказал замершему от восхищения миру: "решающая схватка переместилась в небо", и "победа в этой (воздушной) войне принадлежит тому, кто умнее". Ну кто умнее, понятно и так, без расшифровки.Стройным хором Зеленского поддержали ведущие англоязычные ресурсы.Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на самые точные данные Украины, сообщил, что сейчас показатель потерь российской армии "в 19 раз выше, чем годом ранее". В 20 раз было бы слишком ровно и подозрительно, а в 19 — в самый раз.Совершенно объективный ресурс Al-Jazeera утверждает, что "наступление России на Украине терпит коллапс, а в Москве растет тревога".Американский мастодонт The New York Times по секрету пишет: "Наземная война зашла в тупик. Россия все еще откусывает украинскую территорию, но крайне медленно и ценой огромных потерь". Ну то есть пару дней, и можно брать голыми руками.К сожалению, русской армии некогда читать западные ресурсы, и они не знали, что их позорно победили на земле, откинули в логово и теперь продолжают побеждать уже в небе.А поскольку не в курсе, то просто идут вперед и громят противника.Как не так давно сообщил президент РФ Владимир Путин, только с начала этого года русская армия освободила 133 населенных пункта и 2226 кв. км (только за июнь — 260 кв. км) территории, по факту превращенной в сплошную полосу укреплений. "Бусификация" буксует, потери ВСУ зашкаливают, а дезертирство бьет рекорды: по данным американской медиакорпорации PBS, в ВСУ сейчас числятся "пропавшими" из подразделений 150 тыс. человек. На самом деле этих Копперфильдов гораздо больше, просто цифры скрывать уже невозможно.Одновременно наши ВКС всерьез взялись за изоляцию Украины от Черного моря и каждый день устраивают вечеринки в Одесской области. Горят десятки кораблей, причалы, склады, транспортные развязки, инфраструктура, топливные базы, предприятия ВПК и прочая красота. Reuters сообщает, что "Украина потеряла около трети своей мощности по экспорту зерна через черноморские порты из-за российских ракетных и атак дронов". Глава Одесской областной военной администрации Кипер заявил, что "атаки не прекращаются уже три недели". День назад министр иностранных дел Украины Сибига заявил, что ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей, и срочно запросил заседание Совбеза ООН. Наверное, чтобы рассказать о победах Украины, не иначе.Также продолжается аннигиляция топливно-энергетической инфраструктуры противника: в отдельных регионах просто уже физически не осталось ни АЗС, ни складов ГСМ. Цены на горючее, которое бензовозами везут из Европы и продают "с колес", взлетели до небес. Румынские трейдеры в Констанце, почуяв тему, начали брать с украинских покупателей ГСМ не три доллара премии за тонну, а сорок. Вы же побеждаете, значит, денег много, верно?Такие победы ВСУ настолько впечатляющи, что на это начали понемногу обращать внимание на Западе и приходить к очень неприятным выводам. Например, Bloomberg признал, что смена главкома ВСУ произошла очень не вовремя, "в самый критический момент войны". По данным Le Monde, по Киеву с конца мая "почти непрерывно" идут атаки, а эффективность украинской ПВО "значительно снизилась": во время некоторых налетов украинские силы ПВО "не сбили ни одной ракеты". А как же победа в небе?Даже американцы, которые вроде после саммита НАТО в Анкаре решили, что России каюк, вдруг осознали, что пациент очень даже жив и душит доктора. Возможно, именно поэтому на нынешней встрече с главой МИД РФ Лавровым госсекретарь США Рубио перевел стрелки по срыву анкориджских договоренностей на Украину и пообещал "искать другие варианты".Ясное дело, что новые варианты нужны, раз вдруг по факту оказалось, что побеждает Россия, а не Украина (в чем убеждал Трампа Зеленский).Вывод простой: если все грандиозные победы Украины будут такими, как при великом полководце Сырском, то пусть их будет как можно больше: мы даже учредим особую медаль "Перемога с понтами". Простите — "с бантами".О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины