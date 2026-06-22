Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными - 22.06.2026 Украина.ру
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Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными
Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными - 22.06.2026 Украина.ру
Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными
Для борьбы со "Старлинком" на фронте нужны миниатюрные, мобильные и скрытные системы РЭБ. Физически сбивать западные спутники технически возможно — такие технологии отрабатывались ещё в СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T05:15
2026-06-22T05:15
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Отвечая на вопросы о создании фронтового РЭБ против "Старлинка" и о физическом уничтожении американских спутников, эксперт объяснил возможности и ограничения.Рожин заявил, что для противодействия "Старлинкам" непосредственно на фронте нужно двигаться в сторону миниатюризации систем РЭБ. "Они должны быть и мощными, и мобильными, и скрытными", — пояснил эксперт.При этом он подчеркнул, что такие комплексы могут быть обнаружены с помощью средств радиотехнической разведки. "Вы можете поставить мощный РЭБ, который перекроет много всего, но он будет светиться на радарах как новогодняя "Елка". Его попытаются поразить высокоточными целями, против которых он беззащитен", — отметил Рожин.По словам Рожина, физическое уничтожение спутников "Старлинк" — не вопрос "можно или нельзя", средства для этого у России есть: это спутники-тараны, а также возможность подрыва собственных спутников для захламления орбиты обломками."Про взрыв специальной б/ч на орбите, когда он уничтожит все подряд, я вообще молчу. Эти технологии отрабатывались в СССР еще в 1960-е годы. Но это уже сценарий полномасштабной войны с НАТО", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, борис рожин, украина.ру, нато, starlink, рэб, технологии, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, ии (искусственный интеллект), спутник, главные новости, главное
Новости, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, НАТО, Starlink, РЭБ, технологии, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ИИ (искусственный интеллект), спутник, Главные новости, главное

Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными

05:15 22.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Для борьбы со "Старлинком" на фронте нужны миниатюрные, мобильные и скрытные системы РЭБ. Физически сбивать западные спутники технически возможно — такие технологии отрабатывались ещё в СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопросы о создании фронтового РЭБ против "Старлинка" и о физическом уничтожении американских спутников, эксперт объяснил возможности и ограничения.
Рожин заявил, что для противодействия "Старлинкам" непосредственно на фронте нужно двигаться в сторону миниатюризации систем РЭБ. "Они должны быть и мощными, и мобильными, и скрытными", — пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что такие комплексы могут быть обнаружены с помощью средств радиотехнической разведки.
"Вы можете поставить мощный РЭБ, который перекроет много всего, но он будет светиться на радарах как новогодняя "Елка". Его попытаются поразить высокоточными целями, против которых он беззащитен", — отметил Рожин.
По словам Рожина, физическое уничтожение спутников "Старлинк" — не вопрос "можно или нельзя", средства для этого у России есть: это спутники-тараны, а также возможность подрыва собственных спутников для захламления орбиты обломками.
"Про взрыв специальной б/ч на орбите, когда он уничтожит все подряд, я вообще молчу. Эти технологии отрабатывались в СССР еще в 1960-е годы. Но это уже сценарий полномасштабной войны с НАТО", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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