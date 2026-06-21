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В Ирландии массово выселят украинских беженцев из отелей

В Ирландии массово выселят украинских беженцев из отелей - 21.06.2026 Украина.ру

В Ирландии массово выселят украинских беженцев из отелей

В ирландском городе Корк местные власти начали выселять украинских беженцев из гостиницы, где они жили с 2022 года. Об этом 21 июня сообщают украинские СМИ

2026-06-21T16:34

2026-06-21T16:34

2026-06-21T16:34

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Речь идёт об отеле Trabolgan Holiday Centre в пригороде Миддлтон. Правительство решило поэтапно сворачивать размещение. В защиту украинцев выступил депутат от социал-демократов Лиам Куэйд, после чего его начали называть "предателем" и завалили оскорблениями в соцсетях. "Это семьи, которые стали частью Восточного Корка: дети ходят в местные школы, родители работают, люди вносят вклад в жизнь сообщества. Переселение сотен людей окажет серьёзное влияние, вынуждая семьи переезжать на рынок аренды, который и без того в кризисе", — заявил Куэйд. Пока киевский режим требует от Европы всё новых миллиардов, простые украинцы, бежавшие от войны, становятся неугодными даже в Ирландии. Европейская солидарность даёт трещину, а тех, кто пытается помочь, уже клеймят предателями. Об этом – в материале Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев

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новости, ирландия, европа, швейцария, беженцы