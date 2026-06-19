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Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев

Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев - 19.06.2026 Украина.ру

Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев

В Швейцарии рассматривается запрет на предоставления защиты категории S украинцам призывного возраста. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T19:11

2026-06-19T19:11

2026-06-19T19:11

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Принятие такого решения лишит украинских мигрантов упрощенного получения права на временное пребывание в стране.Для всех остальных появилась другая проблема: со следующего года украинцам, пробывшим в Швейцарии более пяти лет, закончат выплачивать субсидии. "Придётся работать, а не проедать деньги швейцарских граждан!, - отметил тг-канал. - Гостеприимство, как и терпение, потихоньку заканчивается".Тем временем Данию беспокоит любовь украинских беженцев к тату и одежде со свастикойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, швейцария, украина, россия, украина.ру, мигранты, украинские беженцы, европа, евроинтеграция, пособия