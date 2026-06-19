https://ukraina.ru/20260619/shveytsariya-tozhe-stremitsya-sokratit-kolichestvo-ukraintsev-1080426117.html
Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев - 19.06.2026 Украина.ру
Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
В Швейцарии рассматривается запрет на предоставления защиты категории S украинцам призывного возраста. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T19:11
2026-06-19T19:11
2026-06-19T19:11
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Принятие такого решения лишит украинских мигрантов упрощенного получения права на временное пребывание в стране.Для всех остальных появилась другая проблема: со следующего года украинцам, пробывшим в Швейцарии более пяти лет, закончат выплачивать субсидии. "Придётся работать, а не проедать деньги швейцарских граждан!, - отметил тг-канал. - Гостеприимство, как и терпение, потихоньку заканчивается".Тем временем Данию беспокоит любовь украинских беженцев к тату и одежде со свастикойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, швейцария, украина, россия, украина.ру, мигранты, украинские беженцы, европа, евроинтеграция, пособия
Новости, Швейцария, Украина, Россия, Украина.ру, мигранты, украинские беженцы, Европа, евроинтеграция, пособия
Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
В Швейцарии рассматривается запрет на предоставления защиты категории S украинцам призывного возраста. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру