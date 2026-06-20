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Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией

Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией - 20.06.2026 Украина.ру

Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией

В последние месяцы Зеленский неоднократно грубо насмехался над белорусским президентом, провоцируя того на жёсткий ответ, способный привести к пограничному инциденту.

2026-06-20T18:13

2026-06-20T18:13

2026-06-20T18:13

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Последние его действия, так называемый ультиматум Зеленского, предъявленный руководителю Белорусии в традиционной для украинской "дипломатии" грубой форме сразу же после удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, должны были бы убедить последних сомневающихся в том, что мы имеем дело не со случайностью и не с "неадекватными выходками наркомана", а с продуманной стратегией втягивания Белоруссии в военный конфликт с Украиной.Тем не менее, многие наблюдатели всё ещё сомневаются и спрашивают: зачем Зеленскому открывать ещё один протяжённый фронт, если ВСУ не в состоянии удержать и нынешние позиции?Новая война потому и нужна, что фронт ВСУ на левом берегу рушится. Для милитаристских диктаторских режимов в принципе характерна попытка решения текущих трудностей при помощи новой войны. Идейный "отец" Зеленского – Гитлер, начал войну с СССР в качестве попытки выхода из тупика, образовавшегося после провала Люфтваффе в "Битве за Англию" и отказа Лондона от предложенных Берлином условий "мирного урегулирования". Он же в декабре 1941 года, после нападения Японии на Перл-Харбор объявил войну США, надеясь, что в ответ Япония, ранее уклонявшаяся от нападения на СССР, вступит в войну с Москвой.Кстати, отечественные интернет-любители силовых решений, также постоянно требуют очередной войны. Их девиз: "Не знаешь, что делать – воюй". По мнению этих "мушкетёров ядерной эры" каждый косой взгляд требует военного "удовлетворения". Если бы они хоть что-нибудь в этом мире решали, Россия уже с половиной мира воевала бы. Стоит ли удивляться, что киевский режим, состоящий именно из таких "профессионалов", действует в том же ключе? С точки зрения Зеленского и с позиции украинской стратегии провокация войны с Белоруссией является ходом, позволяющим одним ударом решить несколько текущих проблем.Во-первых, фронт на левобережье не может удерживаться вечно. ВСУ близки к потере последнего стратегического укреплённого района, созданного в период 2014-2022 годов – Славянско-Краматорской агломерации. Лиман на грани падения. Попытки контратак в Купянске, задержавшие российское наступление на этом направлении на полгода, но потребовавшие от Киева массового расходования живой силы, выдохлись, а значит последние резервы на этом направлении сожжены и можно ожидать возникновения здесь у ВСУ нового кризиса. На Юге, под Запорожьем, кризис для ВСУ ни на секунду не рассасывался. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать в районе Степногорска, ВС РФ медленно, но неотвратимо надвигаются на коммуникации ореховской группировки с Востока (от Воздвижевки и Верхней Терсы). Попытки контрнаступления под Покровском выдохлись уже давно, фронт неудержимо движется к Доброполью. Это, не считая продвижения ВС РФ в Харьковской и Сумской областях. Сырский находится перед выбором: сжечь на левом берегу последние резервы, рискуя открыть для масштабной десантной операции одесско-николаевское направление, при этом лишь временно отсрочив катастрофу ВСУ на левом берегу, или попытаться более-менее организованно отвести войска за Днепр и попытаться выстроить новую линию фронта, прикрывшись рекой.Судя по тому, что ВСУ готовят к круговой обороне Киев, Днепропетровск, Запорожье и Одессу, планы отхода на правый берег как минимум существуют. Но не надо забывать, что Киев делает ставку на информационную войну, которая значит для него гораздо больше, чем реальная обстановка на фронте. Объяснить населению масштабный отход, оставление половины Украины после всех победных реляций, будет кране трудно. В этом плане провокация вступления в войну Белоруссии позволяет киевскому режиму обвинить Минск в "ударе в спину" в тот момент, когда "Украина уже почти победила".В эти рамки отлично вписывается и преувеличенное значение, которое киевская пропаганда придаёт ударам БПЛА по российскому тылу и очередные вбросы украинской пропаганды о якобы идущей в России массовой мобилизации, в рамках которой людей якобы "ловят на улицах военные и полиция". Граждан Украины убеждают в том, что в России якобы всё как у них, только ещё хуже и что лишения не напрасны, победа уже рядом. Зная истинное состояние ВСУ и свои возможности, киевские власти не могут не готовить для населения правдоподобное объяснение ухода с левого берега в то время, когда обещали осенью победить Россию.Во-вторых, белорусско-украинская граница действительно протяжённая, но большей частью проходит по Припятским болотам – заболоченные леса, прорезанные сотнями мелких речек и ручьёв и непригодные для маневрирования крупных масс войск, через которые существует всего три дефиле, через которые проложены дороги Брест-Ковель-Луцк, Мозырь-Житомир, Мозырь-Киев и Гомель Киев. Для организации масштабного наступления пригодна только дорога Брест-Ковель-Луцк, находящаяся у западной границы. Сосредоточение в районе Бреста крупной российско-белорусской группировки вызовет острую реакцию Польши и прочих европейских союзников Украины. При этом соблазн прямого вмешательства в конфликт будет для них тем более велик, что данная группировка будет вынуждена действовать в изоляции, в отрыве от основного массива участвующих в СВО войск.Остальные дороги были проходимы (с учётом организации необходимой логистики) только для ограниченных группировок войск, которым также требовалось быстро соединиться с наступающими с Востока главными силами. За время СВО Киев практически полностью заминировал границу с Белоруссией, возвёл вдоль неё мощные укреплённые районы и считает невозможным прорыв с этой стороны крупной группировки, угрожающей глубокому северному флангу и тылу ВСУ. В крайнем случае командование ВСУ считает себя в силах остановить Мозырско-гомельскую группировку в укрепрайонах Киева и Житомира и надеется, что попытка наступления от Бреста на Ковель-Луцк вызовет немедленное военное вмешательство значительных сил европейских членов НАТО, что изменит весь характер боевых действий.В-третьих, последние встречи лидеров стран Запада (в рамках "Семёрки" и на саммите ЕС) продемонстрировали усиление разногласий по поводу поддержки Украины. Жёсткими приверженцами поддержки Киева любой ценой остаются, по сути, только Франция, Германия и Великобритания. Остальные либо вообще хотят прекратить вмешательство в данный конфликт и договориться с Россией, либо готовы на дальнейшую эскалацию только под гарантии безопасности для себя.С точки зрения Киева вступление в конфликт Белорусии можно подать как эскалацию со стороны России и, сыграв на этом, добиться новой, пусть и краткосрочной, консолидации Запада против России. Поскольку же Лукашенко оказался в данной ситуации на диво выдержанным и не поддаётся на провокации, Зеленский пошёл во все тяжкие, обвинил Белоруссию в том, что она разместила на границе оборудование, помогающее наводить российские ракеты и пообещал "убрать" его своими силами, если Лукашенко не уберёт его сам в течение недели.В данном контексте "убрать своими силами" значит нанести по белорусской территории удар ракетами и/или БПЛА. Сухопутное вторжение со стороны Киева столкнётся с теми же проблемами, что и наступление со стороны Белоруссии, к тому же Украина не располагает для массированного наступления достаточными резервами, её сил на данном направлении достаточно только для обороны с опорой на заранее созданные укрепрайоны. Так что Зеленскому нужен повод для удара по белорусской территории, с расчётом на ответный удар Минска, который Киев, при помощи своих западных союзников, постарается представить как "неспровоцированную агрессию". Опираясь на этот тезис, они будут настаивать на западном вмешательстве, включая нападение на Калининград.Многие скажут, что провокация слишком очевидна. Но вспомните сколько раз, начиная с Бучи, Киев организовывал провокации, не заморачиваясь их очевидностью. Заказчик на Западе есть – Украине главное выполнить свою часть работы, а дальше пусть союзники крутятся как хотят. В конце концов, вступление части европейских стран в прямой военный конфликт с Россией гораздо вероятнее чем приход в апреле 1945 года армии Венка в Берлин, спасать Гитлера. Но Гитлер верил и ждал. Почему не должен верить Зеленский, если об опасности подобной эскалации, которую готовят Великобритания, Франция и Германия, чуть ли не ежедневно предупреждают Путин, Лавров, Нарышкин.А уж провоцируют как умеют – других украинцев у Запада нет.О том, что говорят на Украине про вероятность войны с Белоруссией - в статье Дмитрия Ковалевича "Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского"

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россия, киев, владимир зеленский, адольф гитлер, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато, ес, мнения, весь ищенко