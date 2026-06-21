https://ukraina.ru/20260621/ukraina-gotovitsya-k-potere-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-kiev-srochno-evakuiruet-zavody-1080443791.html

Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы

Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы - 21.06.2026 Украина.ру

Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы

ВС РФ установили контроль над частью Константиновки и освободили населённые пункты Артем и Приют в ДНР, Охримовку в Харьковской области, а также Роскошное и Химик в ДНР. Киев ускоряет эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-21T05:45

2026-06-21T05:45

2026-06-21T05:45

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Комментируя успехи российских войск на минувшей неделе, военный эксперт перечислил освобождённые населённые пункты. Алехин сообщил, что на днях в Минобороны сообщили об освобождении двух населённых пунктов в ДНР — Артема и Приюта. "Населенный пункт Артема/Долгая Балка расположен западнее Константиновки", — уточнил он.По его данным, российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки, а также Охримовку в Харьковской области, Роскошное и Химик в ДНР. "Подтвержден кадрами с геолокацией контроль нашими бойцами в Красном Лимане центральной части и ж/д станции Лиман, а в Константиновке — микрорайон Красный городок", — сообщил обозреватель.Алехин отметил, что темп продвижения российской группировки "Юг" в Константиновке и формирование там "котла" заставляют киевский режим ускорять эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. "Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины… свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации", — привел заявление Минобороны автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.

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