https://ukraina.ru/20260621/ukraina-gotovitsya-k-potere-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-kiev-srochno-evakuiruet-zavody-1080443791.html
Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы
Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы - 21.06.2026 Украина.ру
Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы
ВС РФ установили контроль над частью Константиновки и освободили населённые пункты Артем и Приют в ДНР, Охримовку в Харьковской области, а также Роскошное и Химик в ДНР. Киев ускоряет эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-21T05:45
2026-06-21T05:45
2026-06-21T05:45
новости
константиновка
донецкая народная республика
геннадий алехин
украина.ру
минобороны
харьковская область
новости харькова
днр
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080260000_0:21:1025:597_1920x0_80_0_0_0145f1ead39fc41aa0f916ddcc5fee1f.jpg
Комментируя успехи российских войск на минувшей неделе, военный эксперт перечислил освобождённые населённые пункты. Алехин сообщил, что на днях в Минобороны сообщили об освобождении двух населённых пунктов в ДНР — Артема и Приюта. "Населенный пункт Артема/Долгая Балка расположен западнее Константиновки", — уточнил он.По его данным, российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки, а также Охримовку в Харьковской области, Роскошное и Химик в ДНР. "Подтвержден кадрами с геолокацией контроль нашими бойцами в Красном Лимане центральной части и ж/д станции Лиман, а в Константиновке — микрорайон Красный городок", — сообщил обозреватель.Алехин отметил, что темп продвижения российской группировки "Юг" в Константиновке и формирование там "котла" заставляют киевский режим ускорять эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. "Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины… свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации", — привел заявление Минобороны автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
константиновка
донецкая народная республика
харьковская область
днр
краматорск
славянско-краматорская агломерация
славянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080260000_100:0:923:617_1920x0_80_0_0_c0e20de46a04f6e775d7549a1869f921.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константиновка, донецкая народная республика, геннадий алехин, украина.ру, минобороны, харьковская область, новости харькова, днр, краматорск, славянско-краматорская агломерация, славянск, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Украина.ру, Минобороны, Харьковская область, Новости Харькова, ДНР, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, Славянск, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Украина готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации: Киев срочно эвакуирует заводы
ВС РФ установили контроль над частью Константиновки и освободили населённые пункты Артем и Приют в ДНР, Охримовку в Харьковской области, а также Роскошное и Химик в ДНР. Киев ускоряет эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя успехи российских войск на минувшей неделе, военный эксперт перечислил освобождённые населённые пункты.
Алехин сообщил, что на днях в Минобороны сообщили об освобождении двух населённых пунктов в ДНР — Артема и Приюта. "Населенный пункт Артема/Долгая Балка расположен западнее Константиновки", — уточнил он.
По его данным, российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки, а также Охримовку в Харьковской области, Роскошное и Химик в ДНР. "Подтвержден кадрами с геолокацией контроль нашими бойцами в Красном Лимане центральной части и ж/д станции Лиман, а в Константиновке — микрорайон Красный городок", — сообщил обозреватель.
Алехин отметил, что темп продвижения российской группировки "Юг" в Константиновке и формирование там "котла" заставляют киевский режим ускорять эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска.
"Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины… свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации", — привел заявление Минобороны автор материала.
Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.