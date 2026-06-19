https://ukraina.ru/20260619/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-front-postepenno-i-neobratimo-sdvigaetsya-na-zapad-1080354208.html

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад - 19.06.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад

Российская армия планомерно наступает на всех участках фронта, сдвигая линию боевого соприкосновения. Наши "Цирконы", усовершенствованные и модернизированные беспилотники различных типов систематически прилетают по военным объектам в Киеве и других городах Украины, подчеркивая реальное соотношение сил на поле боя

2026-06-19T06:20

2026-06-19T06:20

2026-06-19T11:29

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В Донбассе закипел Константиновский "котел", армейские подразделения штурмуют одновременно несколько крупных населенных пунктов – Константиновку, Красный Лиман, Купянск-Узловой, Орехов, Казачью Лопань.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командирами штурмовых подразделений в Кремле напомнил: российские войска удерживают стратегическое преимущество на всей линии фронта, и попытки противника наносить "точечные удары дронами" ход боевых действий не изменят. Позиция Кремля резко контрастирует с демагогией Киева о "перехвате инициативы", однако единственная реальность СВО – линия фронта, которая необратимо сдвигается на запад.На Донбасском участке фронта ВС РФ окружили четыре подразделения украинской армии в юго-западной части Константиновки, включая штурмовой батальон "Карпатская сечь". Об этом сообщил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. "На данный момент те территории города, которые по замыслу запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, "Карпатская сечь" — подразделение 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады — находятся, по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов", — сказал он.Грунис также подчеркнул, что у ВСУ огромное количество расчетов беспилотных систем, из-за чего они забывают про пехоту. По его словам, российские пехотинцы намного сильнее противника. По сообщению Минобороны РФ, силами 3-го армейского корпуса Южной группировки войск в Константиновке был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Данная операция нанесла серьезный удар по противнику на данном участке фронта. "Лишившись значительной части запасов, остатки обороняющегося гарнизона ВСУ в Константиновке столкнулись с дополнительными трудностями в обеспечении своих подразделений", — отметили в ведомстве.На днях в Минобороны также сообщили об освобождении двух населенных пунктов Артема и Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранее российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки. Также стало известно, что российская армия взяла под контроль Охримовку в Харьковской области, а также освободила Роскошное и Химик в ДНР.Населенный пункт Артема/Долгая Балка расположен западнее Константиновки. Подтвержден кадрами с геолокацией контроль нашими бойцами в Красном Лимане центральной части и ж/д станции Лиман, а в Константиновке — микрорайон Красный городок. Кроме того, зафиксирована позиция "Центра" южнее Шевченко (Добропольское направление). Враг выбит из поселка благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчётов войск беспилотных систем.Как отмечают аналитики и эксперты, темп продвижения группировки войск "Юг" в Константиновке и формирование там "котла" для фрагментированных частей ВСУ заставляет киевский режим ускорять эвакуацию заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска. Минобороны РФ отмечает: "Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины… свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации". Журнал Forbes сообщил: "Украинские "зоны поражения" окончательно развалились. Российские штурмовики группами по 2-3 человека незаметно просачиваются сквозь оборону ВСУ и создают "беспилотные коридоры", по которым продвигаются атакующие подразделения. У малочисленных украинских гарнизонов нет шансов выжить".В Сумской области продолжаются бои в Бачевске и окрестностях населенного пункта. Боестолкновения фиксируются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь. Также боестолкновения происходят в лесных массивах около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Кроме того, за прошедшие дни "северяне" сбили свыше 210 беспилотников самолетного типа, в том числе "Хорнеты", которыми враг пытался атаковать приграничные области России.Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" осложнилась. В Красном Лимане идет тяжелый штурм южных окраин города (северо-западные уже контролируются армией России). Согласно данным объективного контроля, передовая позиция ВС РФ зафиксирована на железнодорожной станции "Лиман". На Украине признали, что за последнюю неделю 25-я армия ВС РФ осуществила успешные вылазки в город Лиман (у нас — Красный Лиман), сумев нарастить силы внутри него и занять Коммунальный, Центральный, Северный и Заводской районы. Можно сказать, что ВСУ утратили контроль над половиной города.Согласно поступающим с мест сообщениям и кадрам видеофиксации, подразделения группировки войск "Запад" перешли к активным наступательным действиям на Харьковском направлении. С одной стороны, враг отчаянно сопротивляется и продвижение наших бойцов на данный момент идет "клиньями", но с другой — огневое давление на противника фиксируется повсеместно и наблюдается перехват инициативы армией России.Идут тяжелые городские бои и столкновения в прилегающих лесных массивах и опорных пунктах. Речь идет о территории "перемог" осени 2022 года. Сдача этих районов демотивирует ВСУ больше, чем потеря, скажем, Красноармейска. Это означает, что "русские всегда забирают свое". Именно поэтому, согласно информации украинских СМИ, противник создал на этом участке глубокоэшелонированную оборону, усиленную натовской "артой" и многочисленными "птахами Мадьяра".Исходя из украинских инсайдерских раскладов, Зеленский поставил перед Сырским задачу по сохранению плацдарма на левом берегу Оскола. Живой силы и боеприпасов приказано не жалеть. По некоторым данным, на Сватовско-Кременском и Купянско-Лиманском направлениях оборону удерживает крупная сводная группировка ВСУ и Нацгвардии Украины, насчитывающая 12 бригад. В частности, Kyiv Post пишет, что, в отличие от осени прошлого года, когда существовал риск глубокого прорыва, текущие действия русского "Запада" рассматриваются не как молниеносный блицкриг, а как затяжное выдавливание и тактическое прощупывание обороны. В свою очередь Институт изучения войны (ISW) выделил район Ковшаровки и Купянска-Узлового как наиболее опасные и критические для украинской армии, где российские войска пытаются закрепиться и расширить плацдарм, чтобы прижать ВСУ к реке Оскол и добить их на берегу, лишив снабжения.Таким образом, "Оскольский котел", где оказались заперты батальоны противника, становится все более реальным. Все идет к блокированию путей снабжения ВСУ через реку Оскол на западе и соединению флангов российских войск с севера и юга вдоль восточного берега. Судя по всему, в ближайшие дни будут уничтожены все стационарные мосты и понтонные переправы ВСУ в районе Боровой и соседних населенных пунктов. По ним уже летят ФАБы. Плюс российские войска стремятся к плотному огневому контролю над Оскольским водохранилищем, делая невозможным возведение новых понтонов и использование лодок.На минувшей неделе подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Святогоровка, Ленина, Кучеров Яр, Анновка, Рубежное, Сергеевка, Райское и Красноярское Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Восток" не снижают давления на оборону ВСУ на северо-востоке Запорожской области. В течение недели было нанесено поражение формированиям девяти бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах. Ударные группы "восточных" продолжают наступать в сторону Новосёловки и Любицкого. Потери ВСУ на этом участке самые высокие среди всех направлений СВО — 425 военнослужащих ВСУ убиты и ранены только за сутки боев. Уничтожены артиллерийское орудие, девять единиц тяжёлой бронетехники и специального транспорта переднего края. На северном участке своей зоны ответственности воины-дальневосточники вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда.Ситуация в зоне ответственности "Днепр". По данным разведки, в Одессе при попытке запуска сдетонировали 4 ракеты "Фламинго" после внештатного схода одной из них. Взорвались две пусковые установки. На Ореховском участке фронта линия боевого соприкосновения без изменений. Идут позиционные бои в районах Степногорска и Приморского. Прорывающиеся украинские ДРГ оперативно уничтожаются. В небе фиксируется большое количество ударных и разведывательных БПЛА. На Херсонском направлении ведется контрбатарейная борьба. Наши артиллеристы уничтожили на правом берегу Днепра позиции украинских операторов дальнобойных дронов. По вражеским позициям также работает авиация, уничтожая опорные пункты ВСУ и замаскированные огневые точки авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500.ВС России 15 июня нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по киевским бункерам ВСУ, СБУ и НАТО, территориальным центрам комплектования. В Киеве, Днепропетровске, Харькове горели объекты ВПК, где иностранные комплектующие ранее превращались в "исконно украинские" БПЛА и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". По данным Минобороны РФ, целями удара стали восемь киевских военных заводов: "Маяк", "Радар", "Буревестник", Агрегатный и Авиаремонтный № 410, "Укр Армо Тех" и "Беспилотные технологии", цех БПЛА киностудии им. Довженко (предприятия выпускали комплектующие и боеприпасы для дронов и ракет, авиадвигатели, РЛС).Пострадали также киевский терминал "Новая почта" (доставка и хранение продукции военного назначения), Днепровский завод электромеханического оборудования, харьковские предприятия "Грин Хаус Солюшн" и "ДТ-1" (сборка боевых частей для дронов и ракет). Поражены военные аэродромы противника Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.В Киеве и прилегающих районах сгорели десятки объектов ВСУ и ВПК. Взрывы зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской областях. Эффективность достигнута комбинированным применением дронов, баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Командование ВСУ насчитало в российском "залпе" более 680 ракет и дронов, однако суть не в количестве, а в технологиях. "Цирконы" и другие гиперзвуковые "монстры" России западными средствами ПВО не перехватываются. Включая ЗРК Patriot.Западные СМИ констатируют: "Саммит G7 не сулит Киеву ничего хорошего". Интересы США и Украины не совпадают. Старейшая газета в Чехии Lidovky дополнила: "Европа подошла к пределу своих возможностей помощи Киеву. Без переговоров с Москвой ничего не получится".Тем временем огневая активность ВС РФ только усиливается. В Харьковской области нанесено два удара "Искандер-М", не менее 13 ударов корректируемыми авиабомбами, один удар РСЗО/ОТРК и как минимум 40 ударов БПЛА ("Герань"/БМ-35/"Молния") в районе Балаклеи. Почти все регионы находятся либо в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, либо задействованы в обеспечении действующей группировки ВСУ, отмечают военкоры с мест. Группа "Гераней" атаковала цели в Николаевской области. Также одиночные и небольшие группы "Гераней" работали в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областях.Российская армия перешла к ключевой фазе освобождения Донбасса. Ситуация на фронте для ВСУ складывается плачевно, они теряют Константиновку и Красный Лиман. Это открывает дорогу на Славянск и Краматорск. Все удары по логистике, по производству беспилотников, по ракетным объектам, по складам и по всей военной инфраструктуре в Киеве, Днепропетровске, Харькове непосредственно сказываются на ситуации на фронте. Может быть, эффект проявляется не сразу, но накопление идет. Это помогает нашим военным на передовой продвигаться вперед.Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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киев

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