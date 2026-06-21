https://ukraina.ru/20260621/s-kitaem-i-iranom-ne-poluchilos-gotov-li-tramp-lech-kostmi-za-ukrainu--mnenie-lukyanova-1080444569.html

С Китаем и Ираном не получилось: готов ли Трамп "лечь костьми" за Украину — мнение Лукьянова

С Китаем и Ираном не получилось: готов ли Трамп "лечь костьми" за Украину — мнение Лукьянова - 21.06.2026 Украина.ру

С Китаем и Ираном не получилось: готов ли Трамп "лечь костьми" за Украину — мнение Лукьянова

Для американского лидера конфликт на Украине не столь важен — Трампа и весь Запад не волнует, чем всё закончится. Идея найти общий язык с Россией, чтобы отвязать её от Китая, остаётся, но сейчас его это не так сильно интересует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-06-21T05:00

2026-06-21T05:00

2026-06-21T05:00

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Лукьянов заявил, что для американского лидера конфликт на Украине не столь важен. "Трампа (да и весь Запад) не очень-то волнует, чем все закончится. Конечно, они не желают победы России, но в остальном, если это будет соглашение по определенной линии — для них нет разницы, где пройдет эта граница", — пояснил эксперт.По мнению Лукьянова, идея найти общий язык с Россией остаётся со времён первого президентского срока Трампа. Эксперт отметил, что отношения с Пекином у Трампа осложнились, поэтому тема Китая его сейчас не сильно интересует. Президент США не достиг преимущества ни в Китае, ни в Иране, и теперь ему, вероятно, было бы приятно объявить о каком-то успехе по Украине."Готов ли он "костьми ложиться" ради этого — большой вопрос. Стимул есть, но в его окружении достаточно людей, которые либо считают, что необходимо продолжать войну, пока Россия не надорвется, либо в целом мало интересуются этой темой", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.

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