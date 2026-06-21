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Премьер Эстонии заявил, что ЕС не может быть посредником на переговорах между Украиной и Россией
Премьер Эстонии заявил, что ЕС не может быть посредником на переговорах между Украиной и Россией - 21.06.2026 Украина.ру
Премьер Эстонии заявил, что ЕС не может быть посредником на переговорах между Украиной и Россией
Евросоюз должен продолжать поддержку Киева и давление на Москву, но роль посредника ему не подходит. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал
2026-06-21T19:55
2026-06-21T19:55
2026-06-21T19:55
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"Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, поскольку это ограничило бы помощь Украине", — написал Михал в соцсетях. По его словам, стратегия Европы — помогать Киеву всем возможным и давить на Россию. При этом он призвал к "стратегическому терпению", поскольку спешка приведёт лишь к плохим результатам. Заявление эстонского премьера идёт вразрез с попытками главы Евросовета Кошты наладить неформальный диалог с Москвой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Премьер Эстонии заявил, что ЕС не может быть посредником на переговорах между Украиной и Россией
Евросоюз должен продолжать поддержку Киева и давление на Москву, но роль посредника ему не подходит. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал
"Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, поскольку это ограничило бы помощь Украине", — написал Михал в соцсетях.
По его словам, стратегия Европы — помогать Киеву всем возможным и давить на Россию.
При этом он призвал к "стратегическому терпению", поскольку спешка приведёт лишь к плохим результатам. Заявление эстонского премьера идёт вразрез с попытками главы Евросовета Кошты наладить неформальный диалог с Москвой.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру