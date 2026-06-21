https://ukraina.ru/20260621/fedor-lukyanov-zadacha-evropy-i-zelenskogo--ubedit-trampa-chto-ukraina-ne-proigryvaet-1080444374.html

Федор Лукьянов: Задача Европы и Зеленского — убедить Трампа, что Украина "не проигрывает"

Федор Лукьянов: Задача Европы и Зеленского — убедить Трампа, что Украина "не проигрывает" - 21.06.2026 Украина.ру

Федор Лукьянов: Задача Европы и Зеленского — убедить Трампа, что Украина "не проигрывает"

Задача Европы и Зеленского на саммите G7 была одна — доказать Трампу, что его точка зрения о неизбежной победе России и проигрыше Украины якобы неверна. Именно так американский президент думал целый год, включая встречу на Аляске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-06-21T04:30

2026-06-21T04:30

2026-06-21T04:30

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С 15 по 17 июня во французском Эвиан-ле-Бен прошёл ежегодный саммит G7. Основное внимание участники уделили поддержке Украины в конфликте с Россией, а также ситуации на Ближнем Востоке, мировой экономике и энергобезопасности. Дональд Трамп заявил, что тема Ирана отходит для Вашингтона на второй план, и теперь он сосредоточится на украинском направлении.Лукьянов заявил, что словам Дональда Трампа стоит верить. "Он ни одного слова лжи за свою долгую жизнь, как известно, не произнес. Только исходя из этого, мы должны понимать: он уже давно и вплотную занимается украинским кризисом, начиная, пожалуй, с февраля 2025 года — это длительный период. Потом, да, отвлекся на Иран, но сейчас считает, что республика "побеждена", хотя ощущается другое", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, возвращение США к роли заинтересованного участника украинского конфликта возможно. "В рамках "Большой семерки" задача Европы и Зеленского была одна: доказать Трампу, что его предыдущая точка зрения — Россия выигрывает войну, скоро победит, а Украина все равно проиграет, потому лучше договориться сейчас, а не ждать худшего — не верна", — отметил он.По мнению Лукьянова, это именно то, что Трамп говорил и, вероятно, так думал целый год, включая встречу на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь Украине и её сторонникам необходимо доказать, что Украина не проигрывает и шансы у неё улучшаются."Нужно помочь Украине усилить свои позиции, чтобы ситуация еще больше склонялась в сторону Киева. Тогда можно говорить о каком-то мирном соглашении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.

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