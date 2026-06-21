"Это интересный феномен": Лукьянов объяснил, как Европа превращается в тыл для Украины - 21.06.2026 Украина.ру
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"Это интересный феномен": Лукьянов объяснил, как Европа превращается в тыл для Украины
"Это интересный феномен": Лукьянов объяснил, как Европа превращается в тыл для Украины - 21.06.2026 Украина.ру
"Это интересный феномен": Лукьянов объяснил, как Европа превращается в тыл для Украины
Европа и Украина в значительной степени слились — политически и в военно-промышленном комплексе. Украина стала полигоном для испытания западных вооружений, а Европа делает ставку на её успех и выступает в единстве с Киевом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-06-21T05:30
2026-06-21T05:30
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Отвечая на вопрос журналиста о роли Европы, эксперт предложил рассматривать её как единый субъект с Украиной.Лукьянов заявил, что Европа и Украина во многом слились. "Это интересный феномен. Европа и Украина во многом слились, в том числе в Военно-промышленном комплексе: развиваются совместные проекты и размещаются производства, которые превращают Европу в тыл Украины. При этом появляется новая украинская продукция", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что Украина стала своего рода полигоном для испытания западных вооружений — американских, европейских и даже японских производителей. Об этом говорят, не скрываясь, сами украинские руководители.По словам эксперта, политически Европа полностью поддерживает Украину, делает ставку на её успех, и уже начинает говорить о единой переговорной позиции. Европа и США шли разными путями, но сейчас Европа выступает в единстве с Украиной."Я бы предложил рассматривать Европу и Украину как единый субъект или объект — в зависимости от перспективы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.
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"Это интересный феномен": Лукьянов объяснил, как Европа превращается в тыл для Украины

05:30 21.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Европа и Украина в значительной степени слились — политически и в военно-промышленном комплексе. Украина стала полигоном для испытания западных вооружений, а Европа делает ставку на её успех и выступает в единстве с Киевом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос журналиста о роли Европы, эксперт предложил рассматривать её как единый субъект с Украиной.
Лукьянов заявил, что Европа и Украина во многом слились. "Это интересный феномен. Европа и Украина во многом слились, в том числе в Военно-промышленном комплексе: развиваются совместные проекты и размещаются производства, которые превращают Европу в тыл Украины. При этом появляется новая украинская продукция", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что Украина стала своего рода полигоном для испытания западных вооружений — американских, европейских и даже японских производителей. Об этом говорят, не скрываясь, сами украинские руководители.
По словам эксперта, политически Европа полностью поддерживает Украину, делает ставку на её успех, и уже начинает говорить о единой переговорной позиции. Европа и США шли разными путями, но сейчас Европа выступает в единстве с Украиной.
"Я бы предложил рассматривать Европу и Украину как единый субъект или объект — в зависимости от перспективы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине" на сайте Украина.ру.
Также актуальное интервью на эту тему: "Сергей Миронов: В Госдуме готовы ответить Западу и "бить по рукам" в случае кражи активов России" на сайте Украина.ру.
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