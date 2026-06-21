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Двое погибших и девять раненых: ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области

Двое погибших и девять раненых: ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области - 21.06.2026 Украина.ру

Двое погибших и девять раненых: ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области

В Херсонской области за сутки в результате ударов украинских формирований погибли два человека, ещё девять получили ранения. Об этом 21 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

2026-06-21T16:33

2026-06-21T16:33

2026-06-21T16:33

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По его данным, украинский дрон атаковал автомобиль в Костогрызове — погиб мужчина. Ещё одна женщина ранена при ударе по другому авто. В Алешках скончался мужчина, получивший ранение 17 июня. Дроновые атаки также привели к ранениям женщины и мужчины в Малых Копанях, женщины и мужчины в Каховке, мужчины в Раденске, двух женщин в Малой Лепетихе и Верхнем Рогачике, а также мужчины на трассе Каменка — Цукуры. Кроме того, в Скадовске украинскими ударами повреждены два морских судна.Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, херсонская область, умань, россия, владимир сальдо, мид, вооруженные силы украины, украина.ру