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ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО

ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру

ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО

Фиксируются взрывы в Умани Черкасской области. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T11:41

2026-06-21T11:41

2026-06-21T11:41

сво

спецоперация

россия

умань

михаил развожаев

черкасская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

мчс

украина.ру

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🟥 Боевики ВСУ продолжают минировать трассу между ДНР и Ростовской областью, разбросав мины "Лепесток" на участке Амвросиевка — Матвеев Курган.Эти мины опасны, так как незаметны и срабатывают при малейшем контакте. Водителей и местных жителей просят быть осторожными и избегать этого участка;🟥 В результате утренней атаки ВСУ на Севастополь один из беспилотников был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города — предварительно, с полным боезарядом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, территория оцеплена, людей эвакуируют в пункт временного размещения. Пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА, сейчас взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения. Пострадавших, по информации властей, нет;🟥 Трасса от Лозовой до Барвенково в Харьковской парализована ударами российских дронов, пишут в украинских соцсетях;🟥 Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, умань, михаил развожаев, черкасская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру