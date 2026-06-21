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ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру
ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
Фиксируются взрывы в Умани Черкасской области. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T11:41
2026-06-21T11:41
2026-06-21T11:41
сво
спецоперация
россия
умань
михаил развожаев
черкасская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
мчс
украина.ру
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🟥 Боевики ВСУ продолжают минировать трассу между ДНР и Ростовской областью, разбросав мины "Лепесток" на участке Амвросиевка — Матвеев Курган.Эти мины опасны, так как незаметны и срабатывают при малейшем контакте. Водителей и местных жителей просят быть осторожными и избегать этого участка;🟥 В результате утренней атаки ВСУ на Севастополь один из беспилотников был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города — предварительно, с полным боезарядом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, территория оцеплена, людей эвакуируют в пункт временного размещения. Пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА, сейчас взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения. Пострадавших, по информации властей, нет;🟥 Трасса от Лозовой до Барвенково в Харьковской парализована ударами российских дронов, пишут в украинских соцсетях;🟥 Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080316770_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_de71563b9347e14af4e437b07830f67b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, умань, михаил развожаев, черкасская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Умань, Михаил Развожаев, Черкасская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС, Украина.ру
ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
Фиксируются взрывы в Умани Черкасской области. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Боевики ВСУ продолжают минировать трассу между ДНР и Ростовской областью, разбросав мины "Лепесток" на участке Амвросиевка — Матвеев Курган.
Эти мины опасны, так как незаметны и срабатывают при малейшем контакте. Водителей и местных жителей просят быть осторожными и избегать этого участка;
🟥 В результате утренней атаки ВСУ на Севастополь один из беспилотников был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города — предварительно, с полным боезарядом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, территория оцеплена, людей эвакуируют в пункт временного размещения. Пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА, сейчас взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения. Пострадавших, по информации властей, нет;
🟥 Трасса от Лозовой до Барвенково в Харьковской парализована ударами российских дронов, пишут в украинских соцсетях;
🟥 Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру