https://ukraina.ru/20260619/ssha-predupredili-sograzhdan-v-rossii-ob-ugroze-atak-na-goroda-drugie-novosti-k-etomu-chasu-1080382956.html

США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу

США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру

США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу

Бюро консульских дел США предупредило сограждан в России об угрозе атак БПЛА на крупные российские города. Сообщение 18 июня было опубликовано на официальном сайте ведомства

2026-06-19T00:20

2026-06-19T00:20

2026-06-19T00:20

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джей ди вэнс

дональд трамп

моджтаба хаменеи

ближний восток

израиль

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Госдеп США в очередной раз настоятельно рекомендовал своим согражданам воздержаться от поездок в Россию, которой присвоен наивысший уровень опасности — четвертый. Граждан США, уже находящихся в России, призвали соблюдать осторожность из-за атак дронов и возможности терактов.Другие новости к этому часу:🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который всё еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность"."Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он;🟦 США сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, заявило американское Центральное командование. Корабли ВМС США останутся в этом районе, "чтобы обеспечить соблюдение всех положений заключённого соглашения";🟦 Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, заявил Высший совет национальной безопасности ИРИ.🟦 Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США;🟦 Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники;🟦 Сообщения в СМИ об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, она пройдет с 1 октября, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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