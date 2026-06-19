США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
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США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
Бюро консульских дел США предупредило сограждан в России об угрозе атак БПЛА на крупные российские города. Сообщение 18 июня было опубликовано на официальном сайте ведомства
2026-06-19T00:20
2026-06-19T00:20
украина.ру
новости
сша
россия
иран
джей ди вэнс
дональд трамп
моджтаба хаменеи
ближний восток
израиль
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Госдеп США в очередной раз настоятельно рекомендовал своим согражданам воздержаться от поездок в Россию, которой присвоен наивысший уровень опасности — четвертый. Граждан США, уже находящихся в России, призвали соблюдать осторожность из-за атак дронов и возможности терактов.Другие новости к этому часу:🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который всё еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность"."Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он;🟦 США сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, заявило американское Центральное командование. Корабли ВМС США останутся в этом районе, "чтобы обеспечить соблюдение всех положений заключённого соглашения";🟦 Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, заявил Высший совет национальной безопасности ИРИ.🟦 Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США;🟦 Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники;🟦 Сообщения в СМИ об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, она пройдет с 1 октября, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
иран
ближний восток
израиль
тегеран
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, россия, иран, джей ди вэнс, дональд трамп, моджтаба хаменеи, ближний восток, израиль, эскалация, военная эскалация, блокада, меморандум, тегеран , франция, бпла, дроны, коммунальные платежи, угроза
Украина.ру, Новости, США, Россия, Иран, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Моджтаба Хаменеи, Ближний Восток, Израиль, эскалация, военная эскалация, блокада, меморандум, Тегеран , Франция, БПЛА, дроны, коммунальные платежи, угроза

США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу

00:20 19.06.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Public domain
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Бюро консульских дел США предупредило сограждан в России об угрозе атак БПЛА на крупные российские города. Сообщение 18 июня было опубликовано на официальном сайте ведомства
Госдеп США в очередной раз настоятельно рекомендовал своим согражданам воздержаться от поездок в Россию, которой присвоен наивысший уровень опасности — четвертый. Граждан США, уже находящихся в России, призвали соблюдать осторожность из-за атак дронов и возможности терактов.
Другие новости к этому часу:
🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.
При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который всё еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность".
"Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он;
🟦 США сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, заявило американское Центральное командование. Корабли ВМС США останутся в этом районе, "чтобы обеспечить соблюдение всех положений заключённого соглашения";
🟦 Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, заявил Высший совет национальной безопасности ИРИ.
🟦 Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США;
🟦 Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники;
🟦 Сообщения в СМИ об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, она пройдет с 1 октября, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.руНовостиСШАРоссияИранДжей Ди ВэнсДональд ТрампМоджтаба ХаменеиБлижний ВостокИзраильэскалациявоенная эскалацияблокадамеморандумТегеранФранцияБПЛАдроныкоммунальные платежиугроза
 
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