https://ukraina.ru/20260619/ssha-predupredili-sograzhdan-v-rossii-ob-ugroze-atak-na-goroda-drugie-novosti-k-etomu-chasu-1080382956.html
США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
Бюро консульских дел США предупредило сограждан в России об угрозе атак БПЛА на крупные российские города. Сообщение 18 июня было опубликовано на официальном сайте ведомства
2026-06-19T00:20
2026-06-19T00:20
2026-06-19T00:20
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джей ди вэнс
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ближний восток
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Госдеп США в очередной раз настоятельно рекомендовал своим согражданам воздержаться от поездок в Россию, которой присвоен наивысший уровень опасности — четвертый. Граждан США, уже находящихся в России, призвали соблюдать осторожность из-за атак дронов и возможности терактов.Другие новости к этому часу:🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который всё еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность"."Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он;🟦 США сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, заявило американское Центральное командование. Корабли ВМС США останутся в этом районе, "чтобы обеспечить соблюдение всех положений заключённого соглашения";🟦 Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, заявил Высший совет национальной безопасности ИРИ.🟦 Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США;🟦 Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники;🟦 Сообщения в СМИ об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, она пройдет с 1 октября, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, россия, иран, джей ди вэнс, дональд трамп, моджтаба хаменеи, ближний восток, израиль, эскалация, военная эскалация, блокада, меморандум, тегеран , франция, бпла, дроны, коммунальные платежи, угроза
Украина.ру, Новости, США, Россия, Иран, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Моджтаба Хаменеи, Ближний Восток, Израиль, эскалация, военная эскалация, блокада, меморандум, Тегеран , Франция, БПЛА, дроны, коммунальные платежи, угроза
США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
Бюро консульских дел США предупредило сограждан в России об угрозе атак БПЛА на крупные российские города. Сообщение 18 июня было опубликовано на официальном сайте ведомства
Госдеп США в очередной раз настоятельно рекомендовал своим согражданам воздержаться от поездок в Россию, которой присвоен наивысший уровень опасности — четвертый. Граждан США, уже находящихся в России, призвали соблюдать осторожность из-за атак дронов и возможности терактов.
Другие новости к этому часу:
🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.
При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который всё еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность".
"Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он;
🟦 США сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, заявило американское Центральное командование. Корабли ВМС США останутся в этом районе, "чтобы обеспечить соблюдение всех положений заключённого соглашения";
🟦 Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, заявил Высший совет национальной безопасности ИРИ.
🟦 Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США;
🟦 Завод французской компании Delair, производящей дроны для Украины, в начале месяца подвергся нападению, пишет газета Parisien со ссылкой на источники;
🟦 Сообщения в СМИ об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, она пройдет с 1 октября, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.