Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном - 19.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260619/premer-gretsii-predupredil-zelenskogo-posle-intsidenta-s-morskim-dronom-1080398709.html
Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном
Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном - 19.06.2026 Украина.ру
Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерёг Владимира Зеленского от расширения зоны военных операций, чтобы не допускать заплыва украинских морских дронов в греческие воды. Об этом 19 июня сообщает Euractiv
2026-06-19T11:28
2026-06-19T16:38
новости
греция
россия
брюссель
владимир зеленский
никос дендиас
ес
вооруженные силы украины
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080273792_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_31f19c7aba20bb8d508e797711887a66.jpg
По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент. Тогда у берегов Греции обнаружили начинённый взрывчаткой безэкипажный катер ВСУ. "Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", — говорится в публикации. 12 июня глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины заведут уголовное дело в связи с инцидентом. Он подчеркнул: одних извинений Киева недостаточно. Ранее украинский МИД извинился перед Грецией, но при этом обвинил в случившемся Россию.Ранее в новостях: ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА на сайте Украина.ру.
греция
россия
брюссель
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080273792_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_04078eef2c75a3d0542c4bb62120fcb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, греция, россия, брюссель, владимир зеленский, никос дендиас, ес, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Греция, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Никос Дендиас, ЕС, Вооруженные силы Украины, Мир без границ

Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном

11:28 19.06.2026 (обновлено: 16:38 19.06.2026)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP / Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерёг Владимира Зеленского от расширения зоны военных операций, чтобы не допускать заплыва украинских морских дронов в греческие воды. Об этом 19 июня сообщает Euractiv
По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент. Тогда у берегов Греции обнаружили начинённый взрывчаткой безэкипажный катер ВСУ.
"Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", — говорится в публикации.
12 июня глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины заведут уголовное дело в связи с инцидентом. Он подчеркнул: одних извинений Киева недостаточно. Ранее украинский МИД извинился перед Грецией, но при этом обвинил в случившемся Россию.
Ранее в новостях: ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГрецияРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийНикос ДендиасЕСВооруженные силы УкраиныМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
05:30"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
05:30"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
05:15"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
04:45"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
04:15"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев
22:16"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев
21:01Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
21:00Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости
20:57ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
20:3219 июня 2026 года, вечерний эфир
20:23Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС
20:08ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
19:41Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
19:36Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
19:11Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
19:06Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине
18:49"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
18:46На Украине запретили любое публичное использование русского языка
18:45Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Лента новостейМолния