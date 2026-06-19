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Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном
Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном - 19.06.2026 Украина.ру
Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерёг Владимира Зеленского от расширения зоны военных операций, чтобы не допускать заплыва украинских морских дронов в греческие воды. Об этом 19 июня сообщает Euractiv
2026-06-19T11:28
2026-06-19T11:28
2026-06-19T16:38
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По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент. Тогда у берегов Греции обнаружили начинённый взрывчаткой безэкипажный катер ВСУ. "Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", — говорится в публикации. 12 июня глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины заведут уголовное дело в связи с инцидентом. Он подчеркнул: одних извинений Киева недостаточно. Ранее украинский МИД извинился перед Грецией, но при этом обвинил в случившемся Россию.Ранее в новостях: ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА на сайте Украина.ру.
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новости, греция, россия, брюссель, владимир зеленский, никос дендиас, ес, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Греция, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Никос Дендиас, ЕС, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном
11:28 19.06.2026 (обновлено: 16:38 19.06.2026)
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерёг Владимира Зеленского от расширения зоны военных операций, чтобы не допускать заплыва украинских морских дронов в греческие воды. Об этом 19 июня сообщает Euractiv
По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент. Тогда у берегов Греции обнаружили начинённый взрывчаткой безэкипажный катер ВСУ.
"Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", — говорится в публикации.
12 июня глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины заведут уголовное дело в связи с инцидентом. Он подчеркнул: одних извинений Киева недостаточно. Ранее украинский МИД извинился перед Грецией, но при этом обвинил в случившемся Россию.