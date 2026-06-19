https://ukraina.ru/20260619/premer-gretsii-predupredil-zelenskogo-posle-intsidenta-s-morskim-dronom-1080398709.html

Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном

Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном - 19.06.2026 Украина.ру

Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерёг Владимира Зеленского от расширения зоны военных операций, чтобы не допускать заплыва украинских морских дронов в греческие воды. Об этом 19 июня сообщает Euractiv

2026-06-19T11:28

2026-06-19T11:28

2026-06-19T16:38

новости

греция

россия

брюссель

владимир зеленский

никос дендиас

ес

вооруженные силы украины

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080273792_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_31f19c7aba20bb8d508e797711887a66.jpg

По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент. Тогда у берегов Греции обнаружили начинённый взрывчаткой безэкипажный катер ВСУ. "Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", — говорится в публикации. 12 июня глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины заведут уголовное дело в связи с инцидентом. Он подчеркнул: одних извинений Киева недостаточно. Ранее украинский МИД извинился перед Грецией, но при этом обвинил в случившемся Россию.Ранее в новостях: ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА на сайте Украина.ру.

греция

россия

брюссель

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, греция, россия, брюссель, владимир зеленский, никос дендиас, ес, вооруженные силы украины, мир без границ