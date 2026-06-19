https://ukraina.ru/20260619/es-perelozhil-na-rossiyu-otvetstvennost-za-lyubye-intsidenty-s-bpla-1080397215.html

ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА

ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА - 19.06.2026 Украина.ру

ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА

По итогам саммита в Брюсселе Евросовет принял заявление, в котором возложил на Россию всю полноту ответственности за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС. Об этом 19 июня сообщают СМИ

2026-06-19T10:57

2026-06-19T10:57

2026-06-19T16:38

новости

москва

россия

брюссель

василий дандыкин

евросоюз

евросовет

вооруженные силы украины

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079225612_0:25:480:295_1920x0_80_0_0_6fcb5978e1ac64c736b875eaf1f1cc20.jpg

В документе говорится, что Евросовет осуждает "многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море", и что "Россия несёт всю полноту ответственности за все последствия". При этом в тексте отсутствует прямое указание на украинское происхождение аппаратов. Не уточняется, что большинство дронов, падавших в Прибалтике, и все морские беспилотники, попавшие в европейские воды, были запущены именно Киевом. Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснял: атакующие Москву дроны ВСУ могут запускать из Сумской области. Однако Брюссель предпочитает закрывать глаза на действия киевского режима, перекладывая вину на Москву. Традиционная практика двойных стандартов в действии. В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.

москва

россия

брюссель

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, брюссель, василий дандыкин, евросоюз, евросовет, вооруженные силы украины, мир без границ