ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА - 19.06.2026 Украина.ру
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ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА
ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА - 19.06.2026 Украина.ру
ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА
По итогам саммита в Брюсселе Евросовет принял заявление, в котором возложил на Россию всю полноту ответственности за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС. Об этом 19 июня сообщают СМИ
2026-06-19T10:57
2026-06-19T16:38
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россия
брюссель
василий дандыкин
евросоюз
евросовет
вооруженные силы украины
мир без границ
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В документе говорится, что Евросовет осуждает "многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море", и что "Россия несёт всю полноту ответственности за все последствия". При этом в тексте отсутствует прямое указание на украинское происхождение аппаратов. Не уточняется, что большинство дронов, падавших в Прибалтике, и все морские беспилотники, попавшие в европейские воды, были запущены именно Киевом. Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснял: атакующие Москву дроны ВСУ могут запускать из Сумской области. Однако Брюссель предпочитает закрывать глаза на действия киевского режима, перекладывая вину на Москву. Традиционная практика двойных стандартов в действии. В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.
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новости, москва, россия, брюссель, василий дандыкин, евросоюз, евросовет, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Москва, Россия, Брюссель, Василий Дандыкин, Евросоюз, евросовет, Вооруженные силы Украины, Мир без границ

ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА

10:57 19.06.2026 (обновлено: 16:38 19.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruЕвросоюз не сможет долго платить по долгам Украины
Евросоюз не сможет долго платить по долгам Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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По итогам саммита в Брюсселе Евросовет принял заявление, в котором возложил на Россию всю полноту ответственности за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС. Об этом 19 июня сообщают СМИ
В документе говорится, что Евросовет осуждает "многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море", и что "Россия несёт всю полноту ответственности за все последствия".
При этом в тексте отсутствует прямое указание на украинское происхождение аппаратов. Не уточняется, что большинство дронов, падавших в Прибалтике, и все морские беспилотники, попавшие в европейские воды, были запущены именно Киевом.
Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснял: атакующие Москву дроны ВСУ могут запускать из Сумской области. Однако Брюссель предпочитает закрывать глаза на действия киевского режима, перекладывая вину на Москву. Традиционная практика двойных стандартов в действии.
В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.
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