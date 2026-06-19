Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
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Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Западные СМИ сообщили о возобновлении неформальных переговоров США с Россией и Украиной. Бакинский суд приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырех лет лишения свободы
2026-06-19T18:45
2026-06-19T18:45
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Возобновлены неформальные переговоры США с Россией и Украиной, сообщило издание The Economist."Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой [президента США Дональда] Трампа ежедневно поддерживаются контакты", — говорится в сообщении.По информации издания, одной из идей, обсуждаемых в рамках урегулирования конфликта, стало прекращение огня в два этапа."Сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", — говорится в материале.По данным западных журналистов, Украина также возобновила неофициальные контакты с Россией. Подтверждений этой информации нет.Также один высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием предположил, что Россия вряд ли пойдёт на уступки до октября. Как подчеркивается в материале, препятствия для любого соглашения все еще значительны. При этом американские источники издания отмечают перемены в отношении Трампа и говорят, что конфликт стал для него более "человечески понятным".Днём 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине."У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания", – заявил Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.При этом министр иностранных дел России заявил, что РФ готова к диалогу с США по урегулированию на Украине на основе предложений Вашингтона во время саммита на Аляске."Несмотря на то, что [госсекретарь США] Марко Рубио сказал, что мы не можем посредничать - мы за Украину, президент Трамп сказал, что он готов опять вернуться к своим усилиям по содействию урегулирования украинского кризиса. Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже", – отметил глава МИД РФ.Ближе к вечеру 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посредником в конфликте вокруг Украины ЕС не может быть, т.к. ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне."Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.Трансляцию выступления французского лидера вел Елисейский дворец.Также Макрон заявил, что "некоторые державы", иногда бывшие дружественными по отношению к ЕС, ранее позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, но это не относится к Евросоюзу.При этом ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.Приговор в БакуСуд в Баку приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырёх лет лишения свободы, сообщило азербайджанское издание Minval. Их признали виновными в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступности. Следствие утверждало, что они легализовали 98 тыс. манатов (около 4,2 млн руб. – Ред.).Судебный процесс по делу завершился.Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.Задержали россиян летом 2025 года. При этом в суд для избрания мер пресечения их доставили со следами побоев: у некоторых были видны крупные синяки под глазами и кропоподтёки. У одного из задержанных рассекли лоб Власти Азербайджана не стали комментировать поведение азербайджанских правоохранителей.Примечательно, что россиян задержали спустя несколько дней после рейда полиции в Екатеринбурге, во время которого в участке оказались нескольких десятков азербайджанцев, которых обвинили в причастности к нескольким убийствам и покушениям. При этом после задержания два человека скончались. Как указали в СК РФ, смерть одного из них была вызвана сердечной недостаточностью.Задержание россиян в Азербайджане назвали местью за задержание азербайджанцев в России. Примечательно также, что также были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.Много позднее Картавых и Белоусова освободили. 2 февраля министр иностранных дел РФ Лавров, отвечая на вопрос журналистов о задержанных россиянах сообщил, что в СИЗО Баку оставались ещё 11 человек.22 апреля, за три дня до визита Владимира Зеленского в Азербайджан, местный суд приговорил ещё одного задержанного гражданина России – Александра Вайсеро – к четырём годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств. Вайсеро обвинили в том, что он якобы легализовал 727 тыс. манатов (около 32 млн руб. – Ред.), полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны. Его также обвинили в том, что для сокрытия происхождения средств он якобы переводил деньги небольшими суммами на банковские карты, оформленные на разных лиц.Ранее Мать Вайсеро – жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро сообщила, что её сын прибыл в Азербайджан в июне 2025 года в качестве туриста. Он стал ещё одним задержанным в качестве мести за задержание членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.Примечательно также, что Азербайджан при этом не осудил украинскую атаку на суда "Натра" и "Циркон" 5 июня в Азовском море, в результате которой погибли 5 граждан Азербайджана и ещё 3 получили ранения. Это объяснили тем, что атакованные суда не принадлежали азербайджанскому государству, а их экипажи служили там добровольно. Никаких мер в отношении Украины Азербайджан не предпринял.Подробнее о переговорах Зеленского с европейцами – в статье Ростислава Ищенко "Зимний баланс".
https://ukraina.ru/20260619/londonskiy-ultimatum-rossii-ataki-na-zaes-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-19-iyunya-1080404895.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, эммануэль макрон, марко рубио, ес, евросовет, ск рф, россия, азербайджан, украина
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, ЕС, евросовет, СК РФ, Россия, Азербайджан, Украина

Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня

18:45 19.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОгонь I Европейских игр
Огонь I Европейских игр - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные СМИ сообщили о возобновлении неформальных переговоров США с Россией и Украиной. Бакинский суд приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырех лет лишения свободы
Возобновлены неформальные переговоры США с Россией и Украиной, сообщило издание The Economist.
"Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой [президента США Дональда] Трампа ежедневно поддерживаются контакты", — говорится в сообщении.
По информации издания, одной из идей, обсуждаемых в рамках урегулирования конфликта, стало прекращение огня в два этапа.
"Сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", — говорится в материале.
По данным западных журналистов, Украина также возобновила неофициальные контакты с Россией. Подтверждений этой информации нет.
Также один высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием предположил, что Россия вряд ли пойдёт на уступки до октября. Как подчеркивается в материале, препятствия для любого соглашения все еще значительны. При этом американские источники издания отмечают перемены в отношении Трампа и говорят, что конфликт стал для него более "человечески понятным".
Днём 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине.
"У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания", – заявил Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.
При этом министр иностранных дел России заявил, что РФ готова к диалогу с США по урегулированию на Украине на основе предложений Вашингтона во время саммита на Аляске.
"Несмотря на то, что [госсекретарь США] Марко Рубио сказал, что мы не можем посредничать - мы за Украину, президент Трамп сказал, что он готов опять вернуться к своим усилиям по содействию урегулирования украинского кризиса. Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже", – отметил глава МИД РФ.
Ближе к вечеру 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посредником в конфликте вокруг Украины ЕС не может быть, т.к. ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне.
"Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.
Трансляцию выступления французского лидера вел Елисейский дворец.
Также Макрон заявил, что "некоторые державы", иногда бывшие дружественными по отношению к ЕС, ранее позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, но это не относится к Евросоюзу.
При этом ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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Приговор в Баку
Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырёх лет лишения свободы, сообщило азербайджанское издание Minval. Их признали виновными в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступности. Следствие утверждало, что они легализовали 98 тыс. манатов (около 4,2 млн руб. – Ред.).Судебный процесс по делу завершился.
Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.
Задержали россиян летом 2025 года. При этом в суд для избрания мер пресечения их доставили со следами побоев: у некоторых были видны крупные синяки под глазами и кропоподтёки. У одного из задержанных рассекли лоб Власти Азербайджана не стали комментировать поведение азербайджанских правоохранителей.
Примечательно, что россиян задержали спустя несколько дней после рейда полиции в Екатеринбурге, во время которого в участке оказались нескольких десятков азербайджанцев, которых обвинили в причастности к нескольким убийствам и покушениям. При этом после задержания два человека скончались. Как указали в СК РФ, смерть одного из них была вызвана сердечной недостаточностью.
Задержание россиян в Азербайджане назвали местью за задержание азербайджанцев в России. Примечательно также, что также были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Много позднее Картавых и Белоусова освободили. 2 февраля министр иностранных дел РФ Лавров, отвечая на вопрос журналистов о задержанных россиянах сообщил, что в СИЗО Баку оставались ещё 11 человек.
22 апреля, за три дня до визита Владимира Зеленского в Азербайджан, местный суд приговорил ещё одного задержанного гражданина России – Александра Вайсеро – к четырём годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств. Вайсеро обвинили в том, что он якобы легализовал 727 тыс. манатов (около 32 млн руб. – Ред.), полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны. Его также обвинили в том, что для сокрытия происхождения средств он якобы переводил деньги небольшими суммами на банковские карты, оформленные на разных лиц.
Ранее Мать Вайсеро – жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро сообщила, что её сын прибыл в Азербайджан в июне 2025 года в качестве туриста. Он стал ещё одним задержанным в качестве мести за задержание членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
Примечательно также, что Азербайджан при этом не осудил украинскую атаку на суда "Натра" и "Циркон" 5 июня в Азовском море, в результате которой погибли 5 граждан Азербайджана и ещё 3 получили ранения. Это объяснили тем, что атакованные суда не принадлежали азербайджанскому государству, а их экипажи служили там добровольно. Никаких мер в отношении Украины Азербайджан не предпринял.
Подробнее о переговорах Зеленского с европейцами – в статье Ростислава Ищенко "Зимний баланс".
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