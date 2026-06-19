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Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня

Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру

Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня

Западные СМИ сообщили о возобновлении неформальных переговоров США с Россией и Украиной. Бакинский суд приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырех лет лишения свободы

2026-06-19T18:45

2026-06-19T18:45

2026-06-19T18:45

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Возобновлены неформальные переговоры США с Россией и Украиной, сообщило издание The Economist."Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой [президента США Дональда] Трампа ежедневно поддерживаются контакты", — говорится в сообщении.По информации издания, одной из идей, обсуждаемых в рамках урегулирования конфликта, стало прекращение огня в два этапа."Сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", — говорится в материале.По данным западных журналистов, Украина также возобновила неофициальные контакты с Россией. Подтверждений этой информации нет.Также один высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием предположил, что Россия вряд ли пойдёт на уступки до октября. Как подчеркивается в материале, препятствия для любого соглашения все еще значительны. При этом американские источники издания отмечают перемены в отношении Трампа и говорят, что конфликт стал для него более "человечески понятным".Днём 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине."У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания", – заявил Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.При этом министр иностранных дел России заявил, что РФ готова к диалогу с США по урегулированию на Украине на основе предложений Вашингтона во время саммита на Аляске."Несмотря на то, что [госсекретарь США] Марко Рубио сказал, что мы не можем посредничать - мы за Украину, президент Трамп сказал, что он готов опять вернуться к своим усилиям по содействию урегулирования украинского кризиса. Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже", – отметил глава МИД РФ.Ближе к вечеру 19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посредником в конфликте вокруг Украины ЕС не может быть, т.к. ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне."Мы (Евросоюз и его страны – Ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета.Трансляцию выступления французского лидера вел Елисейский дворец.Также Макрон заявил, что "некоторые державы", иногда бывшие дружественными по отношению к ЕС, ранее позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, но это не относится к Евросоюзу.При этом ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.Приговор в БакуСуд в Баку приговорил восьмерых граждан России к срокам от трёх до четырёх лет лишения свободы, сообщило азербайджанское издание Minval. Их признали виновными в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступности. Следствие утверждало, что они легализовали 98 тыс. манатов (около 4,2 млн руб. – Ред.).Судебный процесс по делу завершился.Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.Задержали россиян летом 2025 года. При этом в суд для избрания мер пресечения их доставили со следами побоев: у некоторых были видны крупные синяки под глазами и кропоподтёки. У одного из задержанных рассекли лоб Власти Азербайджана не стали комментировать поведение азербайджанских правоохранителей.Примечательно, что россиян задержали спустя несколько дней после рейда полиции в Екатеринбурге, во время которого в участке оказались нескольких десятков азербайджанцев, которых обвинили в причастности к нескольким убийствам и покушениям. При этом после задержания два человека скончались. Как указали в СК РФ, смерть одного из них была вызвана сердечной недостаточностью.Задержание россиян в Азербайджане назвали местью за задержание азербайджанцев в России. Примечательно также, что также были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.Много позднее Картавых и Белоусова освободили. 2 февраля министр иностранных дел РФ Лавров, отвечая на вопрос журналистов о задержанных россиянах сообщил, что в СИЗО Баку оставались ещё 11 человек.22 апреля, за три дня до визита Владимира Зеленского в Азербайджан, местный суд приговорил ещё одного задержанного гражданина России – Александра Вайсеро – к четырём годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств. Вайсеро обвинили в том, что он якобы легализовал 727 тыс. манатов (около 32 млн руб. – Ред.), полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны. Его также обвинили в том, что для сокрытия происхождения средств он якобы переводил деньги небольшими суммами на банковские карты, оформленные на разных лиц.Ранее Мать Вайсеро – жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро сообщила, что её сын прибыл в Азербайджан в июне 2025 года в качестве туриста. Он стал ещё одним задержанным в качестве мести за задержание членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.Примечательно также, что Азербайджан при этом не осудил украинскую атаку на суда "Натра" и "Циркон" 5 июня в Азовском море, в результате которой погибли 5 граждан Азербайджана и ещё 3 получили ранения. Это объяснили тем, что атакованные суда не принадлежали азербайджанскому государству, а их экипажи служили там добровольно. Никаких мер в отношении Украины Азербайджан не предпринял.Подробнее о переговорах Зеленского с европейцами – в статье Ростислава Ищенко "Зимний баланс".

https://ukraina.ru/20260619/londonskiy-ultimatum-rossii-ataki-na-zaes-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-19-iyunya-1080404895.html

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