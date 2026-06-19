https://ukraina.ru/20260619/zimniy-balans-1080418087.html

Зимний баланс

Зимний баланс - 19.06.2026 Украина.ру

Зимний баланс

В конце года бухгалтерии, банки и финансовые ведомства подбивают баланс. Доходы должны покрывать расходы. Аналогичным образом подбивается баланс в конце действия любого проекта.

2026-06-19T16:50

2026-06-19T16:50

2026-06-19T18:09

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Зеленский на встрече "Семёрки" в очередной раз сообщил, что Киев желает завершить войну до зимы. Он, конечно, пообещал в этот срок обязательно победить Россию. Но союзники Украины сделали свои, более реалистичные выводы: если собиравшийся воевать "до последнего украинца" Киев, называет срок окончания кампании, значит к этому сроку последний украинец должен уйти в расход.Европейцы – люди прагматичные. Когда мы говорим о глупости действующих европейских политиков или об их неадекватности, стоящим перед ними задачам, мы не имеем в виду отсутствие у них образования и элементарной житейской мудрости. Не сомневаемся, что и Шекспира с Теннисоном, и Шиллера с Гёте они читали, и историю с географией изучали, и основные математические действия помнят, и вполне способны вести собственное домашнее хозяйство и даже довольно крупный бизнес. Речь идёт об отсутствии у них стратегического мышления и соответствующей гибкости. Они могут придумывать бесконечное количество интересных тактических ходов для удержания безнадёжной позиции, не понимая, что позиция безнадёжна и чем дольше они оттягивают её падение, тем оглушительнее будет окончательная катастрофа.Западные политики ещё в 90-е годы убедили себя и попытались убедить весь мир, что ими изобретён политико-экономический "вечный двигатель", что Запад создал политические и финансово-экономические структуры, способные пережить любой кризис и выйти из него более эффективными и жизнеспособными, чем были. Надо сказать, что в каком-то смысле западная система действительно демонстрировала чудеса эффективности. Она оказалась способной в течение довольно длительного времени финансировать настоящее за счёт будущего.Западным политикам показалось, что они нашли "Золотой ключик". Когда-то такую же ошибку допустили большевики. Только большевикам показалось, что они нашли неисчерпаемый ресурс в мобилизации человеческого материала, а западные политики решили, что они нашли способ мобилизовать неисчерпаемое количество финансов. В обоих случаях достаточно быстро выяснилось, что ресурс, казавшийся в начале его использования неисчерпаемым, расходуется с экспоненциальным ускорением, что после пары-тройки "золотых" десятилетий, приводит к почти моментальному схлопыванию системы, как только выясняется, что для продолжения опережающего роста в ближайший год системе необходимо потратить больше основного ресурса, чем за всё предшествовавшее время.В этот момент начинается агония. За счёт различных ухищрений жизнь системы можно серьёзно продлить. Но это уже не полёт в вечность, а упорная борьба за каждый новый день, которая всё равно завершится катастрофой, только более масштабной. Самая радикальная реформа не может сохранить систему, ориентированную на постоянный опережающий рост. Реформа может только за счёт торможения роста или за счёт вскрытия новых источников основного ресурса, или за счёт смены ресурсной базы растянуть существование системы во времени, не меняя её судьбы в принципе.Именно это отказываются понять западные (и многие незападные) политики. Именно это делает всю их борьбу бессмысленной и даже вредной для их же стран и народов. Они не замечают и не хотят замечать, что находятся в ситуации, когда геополитическое поражение, позволяющее быстрее избавиться от исчерпавшей свои возможности системы, является более предпочтительным, чем борьба за недостижимую победу, заставляющая их до предела использовать мобилизационные возможности системы, выжимая досуха потенциал государства и общества, ничего не оставляя на посткризисный период.Конфронтация с Россией – классический пример бездарного (в ущерб себе) использования Западом мобилизационных возможностей системы. Поначалу Россию пытались задушить обычными финансово-экономическими санкциями, исходя из того, что отлучение от западных рынков, технологий и товаров быстро поставит Москву на колени, ибо убьёт российскую экономику.Расчёт оказался неверным, так как Россия с союзниками контролировала достаточные запасы сырья, достаточные рынки и обладала достаточными промышленными возможностями, чтобы развиваться без контактов с Западом. А вот Запад как минимум в вопросах дешёвого сырья и продовольственной безопасности проседал, и финансовые механизмы в условиях политического противостояния, потерявшие изрядную долю своей эффективности (и продолжающие терять до сих пор), не могли помочь Западу решить эту проблему.Тогда Россию решили истощить бесконечной прокси-войной. Но выяснилось, что и её Россия выигрывает, а Запад ослабел настолько, что две его ведущие военные державы (США и Израиль) не в состоянии победить один Иран. Не удивительно, что "Семёрка" без энтузиазма восприняла заявление Зеленского о необходимости завершения войны к зиме. Ни одна из поставленных Западом задач не решена, огромные ресурсы потрачены впустую, а баланс оказывается надо будет подбивать вот-вот. То есть, к зиме придётся зафиксировать убытки. Вторая (после Ирана) военно-политическая катастрофа за год, причём гораздо больших масштабов, вполне может перерасти в глобальную катастрофу Запада, либо же максимально ускорит её приход.Понятно, что люди, сделавшие ставку на максимальное затягивание агонии системы, в конце данного процесса не могут ставку поменять – ресурсные возможности исчерпаны, можно только максимально тянуть время, рассчитывая на "чудо Бранденбургского дома" (внезапное благоприятное, независимое от собственных усилий, стечение внешних обстоятельств). Но и про презренный металл наши бывшие друзья и партнёры не забывают. Раз близится подведение итогов, необходимо выжать из ситуации всё, что можно, невзирая на возможные последствия.Каждый пытается заработать по-своему, но все проявляют чудеса изобретательности. Англичане, например, собираются поставить Украине 350 ракет и 150 тысяч дронов на общую сумму в миллиард долларов. Профинансировать поставку они планируют из украденных (официально "замороженных") российских активов. При этом Украина получает профинансированные за счёт российских активов боеприпасы не в подарок, а в долг. То есть, должна будет вернуть англичанам тот самый миллиард (с процентами), который им в общем-то не принадлежит. Таким образом, Британия планирует вначале профинансировать свой ВПК на миллиард долларов российскими деньгами, а затем этот миллиард (с хвостиком) взыскать с Украины.Ловкий бюргер Мерц менее авантюристичен. Мало ли как там жизнь дальше сложится: а вдруг придётся российские активы возвращать (размораживает же Вашингтон иранские). Поэтому Мерц предлагает США профинансировать производство необходимых США военной техники и расходных материалов на немецких предприятиях (с передачей соответствующих технологий). Прямая прибыль будет меньше разве что в процентном отношении, по валу обещает быть даже большей, американские заказы будут явно больше украинских. Главное же – никаких проблем с Россией. Деньги платят американцы, а где они их возьмут и куда денут произведённое оружие Мерца не волнует.Франция вместе с Германией собирается помочь Киеву модернизировать "украинскую" ракету "Фламинго", которую Киев производит из британских комплектующих методом отвёрточной сборки. А что? Ракета же уже есть – формально украинская. Если что – все претензии к британцам, а у французов и немцев участие в модернизации примут частные предприятия (частники между собой договорились, а государства ни при чём).Это уже не попытка помочь Украине продержаться подольше. Это фиксация факта провала украинского проекта и попытка в последний момент вынести из горящего дома побольше ценностей. Зеленский же готов за толику малую посодействовать последнему и решительному разграблению остатков несостоявшегося государства. Ему тоже надо успеть до зимы.О том, что происходит в геополитике - в интервью Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, запад, фридрих мерц, впк, россия, украина, владимир зеленский, фридрих шиллер, украина.ру