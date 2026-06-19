Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
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Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня
Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня
Запад выдвинул требования к России. Украинские военные продолжают атаковать регионы России, особое внимание уделяя Запорожской АЭС
2026-06-19T13:01
2026-06-19T21:09
эксклюзив
хроники
сергей лавров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская аэс
нато
россия
украина
европа
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что именно обсуждалось во время визита послов Великобритании, Франции и Германии в МИД РФ 11 июня."Лондонский ультиматум был безапелляционно подтверждён послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство", – написал Лавров в статье, которая изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.Речь об условиях, которые выдвинули к России по итогам встречи 7 июня Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.Лавров подчеркнул, что реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией."Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"", – указал в своей статье Лавров.Он также напомнил, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО."Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами. Как цинично заявил в апреле этого года начальник бельгийского генштаба, "у нас есть ещё несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время". Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооружённых сил, автономных от США и НАТО", – отметил министр иностранных дел России.В то же время Лавров в своей статье писал, что европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками и возврата к ней не будет."Сейчас нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии, архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии современности. Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе", – указал Лавров.При этом, для содержательного диалога потребуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны"."Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня", – подчеркнул Лавров.Он также отметил, что не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира.Налёт на ЗАЭСУкраинские дроны совершили массовый налёт на транспортный цех Запорожской атомной электростанции."Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное - пострадавших нет", – сообщила пресс-служба станции.В результате украинских атак были повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны."Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов", – указали в пресс-службе.Там же заявили, что цель подобных ударов очевидна – нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создавая дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС."Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", – указывалось в сообщении.Днём ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС, от работы которых напрямую зависит безопасность и функционирование станции. До этого он сообщил, что один работник Запорожской АЭС погиб, ещё один пострадал в среду после налёта украинских беспилотников на Энергодар."От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем - к поражению основного оборудования АЭС, теперь - к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции. Гибель сотрудников АЭС - тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС - трагедия дважды", – рассказал Лихачёв.Он предупредил, что может случиться всё, что угодно: отказ оборудования, природный катаклизм, техногенный инцидент."Всегда и первым, и последним барьером на пути распространения аварии стоит человек, простой сотрудник атомной станции. Охотиться на атомщиков - это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий", – подчеркнул глава "Росатома".Он указал, что масштабы могут быть такими, что затронут "и Украину, и Россию, и значительную часть Европы".Обстрелы и налётыУтром 19 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 18 июня до 07:00 по московскому времени 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 23 атаки на этот регион России: 16 на горловском, 2 на донецком и по 1 на иловайском, кураховском, новоазовском, володарском и волновахском направлениях, выпустив 23 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 12 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 16 и 17 июня в Кировском районе Донецка и Красноармейском муниципальном округе. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, грузовые и легковые автомобили и 7 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Голая Пристань — 5; Збурьевка — 3; Корсунка — 6; Нечаево — 3; Подстепное — 3; Раденск — 2; Рыбальче — 2; Солонцы — 3; Старая Збурьевка — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка и Старая Збурьевка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил о том, что в результате атак ВСУ за прошедшие сутки ранения получили два мирных жителя"В Бехтерах Голопристанского округа из-за FPV-дронов противника ранены два местных жителя. Оба доставлены в больницу, один в тяжёлом состоянии", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.В Новоалексеевке на трассе Р-280 "Новороссия" горел грузовой автомобиль. В Новониколаевке повреждены два газопровода низкого давления. В Костогрызово повреждены здание территориального отдела администрации Алешкинского округа и сельскохозяйственный трактор. В Верхнем Рогачике повреждена неэксплуатируемая автомобильная газозаправочная станция. В Подо-Калиновке повреждён неэксплуатируемый индивидуальный дом. В Гладковке повреждён индивидуальный жилой дом. На автодороге М-17 "Херсон — Джанкой — Керчь" повреждён грузовой автомобиль. В Великих Копанях в результате атаки дрона полностью сгорел гражданский грузовой автомобиль на территории овощного рынка. В Новой Маячке повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка."Кроме того, враг обстрелял Алёшки, Нечаево, Новую Збурьевку, Подстепное и Солонцы", – сообщил Сальдо.Утром 19 июня Оперштаб в Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбит беспилотник. Последствий нет. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратились два человека: мужчина и женщина, которые пострадали в результате детонации беспилотника в Белгороде 17 июня. У обоих диагностированы акубаротравмы. Лечение продолжают амбулаторно", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Майский, Малиновка, Октябрьский, сёлам Бессоновка, Весёлая Лопань, Головино, Журавлевка, Красная Нива, Красный Октябрь, Наумовка, Никольское, Новая Наумовка, Отрадное, Чайки и Ясные Зори произведены атаки 39 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В селе Головино повреждено здание предприятия, в посёлке Октябрьский — 3 квартиры многоквартирного дома, 4 автомобиля и здание предприятия, в селе Бессоновка — хозпостройки и машина, в селе Красный Октябрь — ГАЗель и легковой автомобиль."В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка, Грузское, Никитское и Стригуны сброшено одно взрывное устройство с БПЛА и совершены удары 6 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждён автомобиль, в селе Стригуны — коммерческий объект, в посёлке Борисовка — машина и коммерческий объект, в селе Грузское — частный дом", – отмечалось в сводке.В Валуйском округе посёлок Уразово, сёла Долгое, Казначеевка и хутор Михайловка атакованы 10 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Уразово повреждён коммерческий объект, в селе Долгое — частный дом и газовая труба.В Волоконовском округе село Погромец атаковано 2 беспилотниками. От атаки FPV-дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Женщина отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены 2 машины.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Совхозный, Хотмыжск, сёлам Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощеное, Пороз, Почаево, Сподарюшино и хутору Тополи в ходе 5 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, один раз сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 54 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье повреждён частный дом, в городе Грайворон — автомобиль, в селе Гора-Подол — техническое помещение на территории соцобъекта, в селе Дорогощь — машина, в селе Головчино — коммерческий объект и автомобиль, в селе Почаево — объект инфраструктуры на предприятии.Над Губкинским округом сбиты 3 беспилотника. Над Ивнянским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Над Корочанским округом сбит беспилотник. Над Красногвардейским округом сбиты 5 БПЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, Теребрено, урочищу Новая Деревня, хуторам Колотиловский, Савченко и Фищево выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела, 3 раза сброшены 9 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 71 беспилотника, 51 из которых сбит и подавлен. В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю пострадал врач Краснояружской ЦРБ. Женщина продолжает амбулаторное лечение", – сообщил Оперштаб.В посёлке Красная Яруга повреждены социальный объект, 2 частных дома, 2 надворные постройки и 6 автомобилей, 3 из которых сгорели, в посёлке Быценков повреждена машина, в хуторе Савченко — оборудование и хозпостройка, в урочище Новая Деревня — корпус предприятия и 4 транспортных средства, 2 из которых уничтожены огнём.Над Новооскольским округом сбиты 8 беспилотников. Последствий нет.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Бобрава, Борисполье, Дмитриевка, Илек-Кошары, Русская Берёзовка, Цибулевка, Чистополье и хутору Зайчик произведены удары 34 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены."В районе села Борисполье в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина. Его сын, находившийся в машине, получил ранения. Он продолжает лечение амбулаторно. Автомобиль повреждён. В селе Русская Берёзовка от атаки дрона пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно. Вчера поздно вечером в больницу обратилась женщина, получившая акубаротравму при детонации FPV-дрона в посёлке Пролетарский. Помощь оказана, госпитализация не потребовалась", – сообщил Оперштаб.В посёлке Пролетарский повреждены 3 автомобиля и социальный объект, в селе Русская Берёзовка — 2 частных дома, а также огнём уничтожена машина, в селе Бобрава повреждены микроавтобус, 4 легковых и 2 грузовых автомобиля, в селе Илек-Кошары — трактор, в посёлке Ракитное — 6 автомобилей, один из которых сгорел.Над Ровеньским округом сбиты 2 беспилотника. Без повреждений.Над Чернянским округом сбит один беспилотник. Повреждений нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань, Шамино, сёлам Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Червона Дибровка, Чураево и хутору Бондаренков совершены атаки 36 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит."В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно ранен мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение. От удара ещё одного дрона пострадал боец "Орлана". Мужчина находится на амбулаторном лечении", – указывалось в сводке.В Шебекино повреждены частный дом, 15 транспортных средств, 3 коммерческих объекта и МКД, в селе Белянка — грузовой автомобиль, в селе Первое Цепляево — коммерческий объект, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, в селе Червона Дибровка — 2 автомобиля, в селе Чураево — частный дом.Позднее стало известно о новой атаке."Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Пострадавшему оказывается необходимая помощь. Транспортное средство повреждено", – сообщил Оперштаб в 10:29.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о планах украинского командования – в статье Елены Кирюшкиной "Украина вместо людей будет воевать деньгами. Министр обороны Федоров крепко взялся за рынок наемников".
https://ukraina.ru/20260619/novyy-plan-pobedy-zelenskogo-voyna-s-nato-i-otmena-sdelki-po-iranu-khronika-sobytiy-na-utro-19-iyunya--1080395785.html
https://ukraina.ru/20260618/dronovody-vsu-prodolzhayut-okhotitsya-na-detey-itogi-nalta-na-moskvu-itogi-18-iyunya-1080376463.html
https://ukraina.ru/20260618/ataka-na-moskvu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-18-iyunya-1080357451.html
https://ukraina.ru/20260618/tri-tochki-udara-kots-raskryl-stsenariy-nato-po-vtyagivaniyu-rossii-v-voynu-khronika-sobytiy-na-utro-18-1080343989.html
https://ukraina.ru/20260617/ataka-na-avtobus-s-detmi-fdorov-prigrozil-krymu-itogi-17-iyunya-1080327875.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, нато, россия, украина, европа, украина.ру
Эксклюзив, Хроники, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, НАТО, Россия, Украина, Европа, Украина.ру

Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня

13:01 19.06.2026 (обновлено: 21:09 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад выдвинул требования к России. Украинские военные продолжают атаковать регионы России, особое внимание уделяя Запорожской АЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что именно обсуждалось во время визита послов Великобритании, Франции и Германии в МИД РФ 11 июня.
"Лондонский ультиматум был безапелляционно подтверждён послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство", – написал Лавров в статье, которая изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
Речь об условиях, которые выдвинули к России по итогам встречи 7 июня Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Лавров подчеркнул, что реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.
"Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"", – указал в своей статье Лавров.
Он также напомнил, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО.
"Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами. Как цинично заявил в апреле этого года начальник бельгийского генштаба, "у нас есть ещё несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время". Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооружённых сил, автономных от США и НАТО", – отметил министр иностранных дел России.
В то же время Лавров в своей статье писал, что европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками и возврата к ней не будет.
"Сейчас нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии, архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии современности. Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе", – указал Лавров.
При этом, для содержательного диалога потребуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны".
"Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня", – подчеркнул Лавров.
Он также отметил, что не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира.
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Вчера, 10:40
Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня Владимир Зеленский на Евросовете вновь пообещал завершить войну до зимы и потребовал помощи. Отсрочка до 2030: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС тянет время для войны с Россией. Переговоры США и Ирана в Швейцарии сорвались в последний момент
Налёт на ЗАЭС
Украинские дроны совершили массовый налёт на транспортный цех Запорожской атомной электростанции.
"Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное - пострадавших нет", – сообщила пресс-служба станции.
В результате украинских атак были повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны.
"Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов", – указали в пресс-службе.
Там же заявили, что цель подобных ударов очевидна – нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создавая дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.
"Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", – указывалось в сообщении.
Днём ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников Запорожской АЭС, от работы которых напрямую зависит безопасность и функционирование станции. До этого он сообщил, что один работник Запорожской АЭС погиб, ещё один пострадал в среду после налёта украинских беспилотников на Энергодар.
"От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем - к поражению основного оборудования АЭС, теперь - к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции. Гибель сотрудников АЭС - тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС - трагедия дважды", – рассказал Лихачёв.
Он предупредил, что может случиться всё, что угодно: отказ оборудования, природный катаклизм, техногенный инцидент.
"Всегда и первым, и последним барьером на пути распространения аварии стоит человек, простой сотрудник атомной станции. Охотиться на атомщиков - это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий", – подчеркнул глава "Росатома".
Он указал, что масштабы могут быть такими, что затронут "и Украину, и Россию, и значительную часть Европы".
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
18 июня, 17:50
Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняУкраинские операторы БПЛА снова атаковали детей в Брянской области. Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали
Обстрелы и налёты
Утром 19 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 18 июня до 07:00 по московскому времени 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 23 атаки на этот регион России: 16 на горловском, 2 на донецком и по 1 на иловайском, кураховском, новоазовском, володарском и волновахском направлениях, выпустив 23 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели 1 и ранении 12 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 16 и 17 июня в Кировском районе Донецка и Красноармейском муниципальном округе. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, грузовые и легковые автомобили и 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника.
последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
18 июня, 13:00
Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняУкраина осуществила массированный налёт на Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили снарядов по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Голая Пристань — 5; Збурьевка — 3; Корсунка — 6; Нечаево — 3; Подстепное — 3; Раденск — 2; Рыбальче — 2; Солонцы — 3; Старая Збурьевка — 2", – указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка и Старая Збурьевка.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил о том, что в результате атак ВСУ за прошедшие сутки ранения получили два мирных жителя
"В Бехтерах Голопристанского округа из-за FPV-дронов противника ранены два местных жителя. Оба доставлены в больницу, один в тяжёлом состоянии", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.
В Новоалексеевке на трассе Р-280 "Новороссия" горел грузовой автомобиль. В Новониколаевке повреждены два газопровода низкого давления. В Костогрызово повреждены здание территориального отдела администрации Алешкинского округа и сельскохозяйственный трактор. В Верхнем Рогачике повреждена неэксплуатируемая автомобильная газозаправочная станция. В Подо-Калиновке повреждён неэксплуатируемый индивидуальный дом. В Гладковке повреждён индивидуальный жилой дом. На автодороге М-17 "Херсон — Джанкой — Керчь" повреждён грузовой автомобиль. В Великих Копанях в результате атаки дрона полностью сгорел гражданский грузовой автомобиль на территории овощного рынка. В Новой Маячке повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка.
"Кроме того, враг обстрелял Алёшки, Нечаево, Новую Збурьевку, Подстепное и Солонцы", – сообщил Сальдо.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
18 июня, 09:00
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Утром 19 июня Оперштаб в Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским округом сбит беспилотник. Последствий нет. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратились два человека: мужчина и женщина, которые пострадали в результате детонации беспилотника в Белгороде 17 июня. У обоих диагностированы акубаротравмы. Лечение продолжают амбулаторно", – указывалось в сводке.
В Белгородском округе по посёлкам Майский, Малиновка, Октябрьский, сёлам Бессоновка, Весёлая Лопань, Головино, Журавлевка, Красная Нива, Красный Октябрь, Наумовка, Никольское, Новая Наумовка, Отрадное, Чайки и Ясные Зори произведены атаки 39 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В селе Головино повреждено здание предприятия, в посёлке Октябрьский — 3 квартиры многоквартирного дома, 4 автомобиля и здание предприятия, в селе Бессоновка — хозпостройки и машина, в селе Красный Октябрь — ГАЗель и легковой автомобиль.
"В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка, Грузское, Никитское и Стригуны сброшено одно взрывное устройство с БПЛА и совершены удары 6 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждён автомобиль, в селе Стригуны — коммерческий объект, в посёлке Борисовка — машина и коммерческий объект, в селе Грузское — частный дом", – отмечалось в сводке.
В Валуйском округе посёлок Уразово, сёла Долгое, Казначеевка и хутор Михайловка атакованы 10 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Уразово повреждён коммерческий объект, в селе Долгое — частный дом и газовая труба.
В Волоконовском округе село Погромец атаковано 2 беспилотниками. От атаки FPV-дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Женщина отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены 2 машины.
В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Совхозный, Хотмыжск, сёлам Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощеное, Пороз, Почаево, Сподарюшино и хутору Тополи в ходе 5 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, один раз сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 54 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье повреждён частный дом, в городе Грайворон — автомобиль, в селе Гора-Подол — техническое помещение на территории соцобъекта, в селе Дорогощь — машина, в селе Головчино — коммерческий объект и автомобиль, в селе Почаево — объект инфраструктуры на предприятии.
Над Губкинским округом сбиты 3 беспилотника. Над Ивнянским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Над Корочанским округом сбит беспилотник. Над Красногвардейским округом сбиты 5 БПЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.
"В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, Теребрено, урочищу Новая Деревня, хуторам Колотиловский, Савченко и Фищево выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела, 3 раза сброшены 9 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 71 беспилотника, 51 из которых сбит и подавлен. В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю пострадал врач Краснояружской ЦРБ. Женщина продолжает амбулаторное лечение", – сообщил Оперштаб.
В посёлке Красная Яруга повреждены социальный объект, 2 частных дома, 2 надворные постройки и 6 автомобилей, 3 из которых сгорели, в посёлке Быценков повреждена машина, в хуторе Савченко — оборудование и хозпостройка, в урочище Новая Деревня — корпус предприятия и 4 транспортных средства, 2 из которых уничтожены огнём.
Над Новооскольским округом сбиты 8 беспилотников. Последствий нет.
В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Бобрава, Борисполье, Дмитриевка, Илек-Кошары, Русская Берёзовка, Цибулевка, Чистополье и хутору Зайчик произведены удары 34 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены.
"В районе села Борисполье в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина. Его сын, находившийся в машине, получил ранения. Он продолжает лечение амбулаторно. Автомобиль повреждён. В селе Русская Берёзовка от атаки дрона пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно. Вчера поздно вечером в больницу обратилась женщина, получившая акубаротравму при детонации FPV-дрона в посёлке Пролетарский. Помощь оказана, госпитализация не потребовалась", – сообщил Оперштаб.
В посёлке Пролетарский повреждены 3 автомобиля и социальный объект, в селе Русская Берёзовка — 2 частных дома, а также огнём уничтожена машина, в селе Бобрава повреждены микроавтобус, 4 легковых и 2 грузовых автомобиля, в селе Илек-Кошары — трактор, в посёлке Ракитное — 6 автомобилей, один из которых сгорел.
автобус в Брянской области после удара БПЛА ВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
17 июня, 18:10
Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВ России и Белоруссии отреагировали на атаку Украины на автобус с детьми. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров пригрозил Крыму
Над Ровеньским округом сбиты 2 беспилотника. Без повреждений.
Над Чернянским округом сбит один беспилотник. Повреждений нет.
В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань, Шамино, сёлам Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Червона Дибровка, Чураево и хутору Бондаренков совершены атаки 36 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит.
"В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно ранен мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение. От удара ещё одного дрона пострадал боец "Орлана". Мужчина находится на амбулаторном лечении", – указывалось в сводке.
В Шебекино повреждены частный дом, 15 транспортных средств, 3 коммерческих объекта и МКД, в селе Белянка — грузовой автомобиль, в селе Первое Цепляево — коммерческий объект, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, в селе Червона Дибровка — 2 автомобиля, в селе Чураево — частный дом.
Позднее стало известно о новой атаке.
"Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Пострадавшему оказывается необходимая помощь. Транспортное средство повреждено", – сообщил Оперштаб в 10:29.
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.
Подробнее о планах украинского командования – в статье Елены Кирюшкиной "Украина вместо людей будет воевать деньгами. Министр обороны Федоров крепко взялся за рынок наемников".
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