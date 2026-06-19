https://ukraina.ru/20260619/legionery-vmesto-busifitsirovannykh-ministr-oborony-ukrainy-otkryvaet-rynok-naemnikov-1080387880.html

Украина вместо людей будет воевать деньгами. Министр обороны Федоров крепко взялся за рынок наемников

Украина вместо людей будет воевать деньгами. Министр обороны Федоров крепко взялся за рынок наемников - 19.06.2026 Украина.ру

Украина вместо людей будет воевать деньгами. Министр обороны Федоров крепко взялся за рынок наемников

Украинская военная реформа, которую несколько месяцев пиарил министр обороны Михаил Федоров, свелась всего к двум предложениям: отсрочка боевикам и завоз наемников.

2026-06-19T06:56

2026-06-19T06:56

2026-06-19T10:51

украина

россия

киев

михаил федоров

владимир зеленский

дмитрий гордон

вооруженные силы украины

минобороны

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059680005_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_485122ba60e1589c762b0c0a3df15434.jpg

Минобороны презентовало в парламенте проект изменений военной службы, где всем военнослужащим (как действующим, так и тем, кого планируется бусифицировать призвать в будущем) предлагается подписывать контракты на срок в 10 или 14 месяцев, или сразу на два года. После окончания срока контракта, отслужившему предоставляется отсрочка: к примеру, при 14-месячном контракте - 6 месяцев плюс три месяца отсрочки за каждый месяц боевых действий. Кроме того, для тех, кто заключит контракт уже в армии, предусмотрена отсрочка в 1 месяц за каждый год службы до 2022 года и 6 месяцев за каждый год службы с 2022, т.е. уже во время войны. Несложно подсчитать, что после подписания такого контракта те, кто служит с начала войны, автоматом получают 2,5 года передышки.Пока депутаты ВР скептически относятся к новациям главы Минобороны, но если данный закон все же примут (а на этом настаивают внешние кураторы Украины), то примерно через год все, кто служат сейчас, получат право уйти из ВСУ и уйти надолго. То есть, Украина в результате такой "реформы" вообще останется без военных с практическим опытом. А кто ж будет отвоевывать Крым, Донбасс и брать Кубань? Ведь именно о таких планах сейчас начали говорить пропагандисты типа Дмитрия Гордона*, намекая что пора бы возвращаться к условиям границ 1991 года.Однако, преобразования в ВСУ, затеянные бывшим цифровым вице-премьером Федоровым, говорят о другом. Например, о том, что глава МО и стоящие за ним силы (а это противники политики главкома Зеленского) предполагают, что в течение года война может закончиться и такая большая армия Украине не понадобится. Да и сама Украина существенно сократится в размерах.C другой стороны, Запад вынуждает Киев продолжать "бодаться" с Москвой на поле боя, о чем свидетельствует саммит "Большой семерки". И в этой логике реформа Федорова ориентирована на укомплектование ВСУ латиноамериканскими и африканскими наемниками. Ведь несмотря на все усилия Европы "выгнать" украинцев на фронт, реального механизма перемещения украинских мужчин-мигрантов из Польши, Германии и Франции на родину с целью ее защиты - не существует. Правда, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием и продление защиты для украинских беженцев в ЕС. Основная дискуссия касается изменения правил для мужчин призывного возраста (от 23 до 60 лет), чтобы не подрывать мобилизационный потенциал Украины. Но этот вопрос растянут во времени до 2027 года - как раз до этого срока действует Директива о временной защите украинцев, она "охраняет" более 4,5 миллионов человек. В общем, еще год украинцы, воюющие с РФ с европейских диванов, могут не волноваться за свою безопасность. Тем более, что министр обороны предлагает формулу близкую сердцу каждого свидомого патриота: взять большие деньги у западных панов, купить на них иностранных "лыцарей", которые и будут сражаться за Неньку, пока домовитые украинцы будут обихаживать свои садки вишневые коло хаты.Cам руководитель оборонного ведомства уже объявил, что на Украине появятся десятки компаний, которые будут привозить из-за рубежа тысячи иностранцев для службы в ВСУ. "Это уже отработанный механизм. В Украине уже есть несколько учреждений (рекрутинговых центров), которые привозят иностранцев. И привозят их сотнями, и уже привезли тысячи...", - признался министр. Он также указал, что его ведомство даст зеленый свет тем фирмам, которые будут привозить тысячи людей в месяц для поддержания численности и боеспособности украинской армии. И не бесплатно. По словам вчерашнего "цифровика", заработная плата на передовой сейчас становится сверхконкурентной.Вот только где средства на эти сверхконкурентные выплаты? Европа запрещает Киеву платить военнослужащим деньги из "кредитной копилки" - все выделенные союзниками миллиарды должны идти на закупку оружия у стран ЕС. Cобственных денег на оплату ландскнехтов у военного ведомства Украины тоже нет, несмотря на то, что Верховная Рада громко отчиталась об увеличении финансирования Министерства обороны на 1,56 триллиона гривен. Но за красивыми цифрами скрывается неприятная реальность: Счетная палата официально признала, что даже при нынешнем уровне расходов государству не хватает средств на выполнение уже существующих обязательств перед военнослужащими. Согласно отчету о выполнении бюджета за первый квартал 2026 года, до конца года для выплаты денежного довольствия армии необходимо дополнительно найти еще 365,6 миллиардов гривен. В общем, после всех громких заявлений о рекордном оборонном бюджете, укрохунта вновь столкнулась с той же проблемой – денег на содержание армии не хватает. Украинским воякам пока увеличили зарплату на 132 гривны, но наемников из Латинской Америки такими суммами вряд ли заманишь.Однако, глава МО не зря ведь анонсировал открытие рынка компаний-рекрутеров, "которые будут привозить людей прозрачно, без коррупции, без всяких схем". Федоров отмечает также, что в ближайшее время будет принято постановление по этому вопросу. "То есть это сложный механизм, но он точно даст хороший результат для нас", - пообещал он. Военные эксперты также отмечают, что на Украине уже есть отработанный механизм завоза иностранцев без базовой военной подготовки и их "трудоустройство" в армию. И, судя по всему, первыми легионерами ВСУ станут привезенные ранее промышленными иностранными компаниями индусы, пакистанцы и нигерийцы. Было много шума на тему, что украинских хлопцев в вышиванках на производстве и в полях заменят иностранные рабочие, но очень похоже на то, что эти "трудовые мигранты" отправятся на фронт, вместо полевых работ.Слишком уж вовремя совпали два процесса - масштабная мобилизация внутри страны и создание каналов организованного ввоза иностранцев. Под предлогом работы на стройках, предприятиях и в аграрном секторе Украина фактически получила готовую инфраструктуру для легального завоза десятков тысяч граждан иностранных государств. Так что за экономической риторикой может вполне скрываться и военно-политический расчет. Ну, не могли за пару месяцев как грибы вырасти компании-рекрутеры, которые гарантируют "поставки" в ВСУ более 100 000 наемников. Cкорей всего, на наших глазах происходит формирование инфраструктуры двойного назначения: типа решаем кадровый кризис в экономике, но попутно адаптируем схему трудовой миграции под нужды мобилизации. Если такой сценарий будет реализован, то окажется, что под вывеской решения проблемы нехватки рабочих рук Киев заранее создавал канал для привлечения иностранного человеческого ресурса в условиях затяжной войны - под носом у России.К слову, всего за несколько месяцев на Украине начали работать более 30 компаний в сфере частной военной подготовки. Среди них, например, Ukrainian Private MilitaryCompany, предоставляющая услуги по управлению рисками, организации безопасности и обучению; или Realist SecurityHub - интерактивная ветеранская платформа и учебный центр, на базе которого гражданские и корпоративные группы проходят тактическую и стрелковую подготовку. Этот опыт Министерство обороны решило взять как образец, и тоже самое сделать на рынке иностранцев. Предполагается, что компании-вербовщики через МО смогут быстро получить лицензию на доставку "черного дерева". За каждого "солдата удачи" Федоров обещает заплатить рекрутерам по 300 тысяч гривен. Правда, по словам министра обороны, выплаты будут производиться постепенно: "для того, чтобы качество и подготовка были составной частью того, насколько эффективно компания справляется с этой задачей". Но вообще-то министерство обороны ставит целью, чтобы в составе украинской армии половину штурмовиков и пехотинцев составляли наемники. Такой подход, безусловно, свидетельствует и об истощении человеческого ресурса, и о провале насильственной мобилизации, и о нежелании даже самых идейных бандеровцев умирать за Зеленского и его союзников из коалиции Эпштейна. При этом в предложениях Федорова о замене половины украинской армии на легионеров нет ничего нового. Это путь всех латиноамериканских диктатур и картелей, которые удерживают власть силой. И если на Украине удастся реализовать такой план, то наемники-головорезы будут одинаково профессионально убивать всех белых: русских, белоруссов, а то и украинцев."На сегодня количество наемников в Украине оценивается в 30 тысяч человек. Станет около 100 тысяч. Это армия, способная удерживать под своим контролем несколько областей. Поэтому перспектива новой политики, в момент окончания войны или денег - создание на территории Украины милитаризированных анклавов по типу Сирии, Судана, Сомали, Нигера и Мали", - уверен депутат Александр Дубинский. Именно с такой стороны он оценивает инициативу главы Минобороны заменить украинских военнослужащих контрактниками из разных стран мира. Согласимся, что логика в этом есть, тем более что Украина уже по многим параметрам приближается к Сомали.Впрочем, для Федорова создание рынка частных вербовщиков это не только заработок и не только пиар. В случае реализации такого плана он легко "сделает" Зеленского, который за пять лет отправил на убой миллионы украинцев. А ведь мог бы полученные от Запада миллиарды потратить на закупку "черного мяса" и нанять штурмовиков из Латинской Америки - вместо Тарасов и Богданов, гниющих сейчас в лесополках.В этом смысле Михаил Федоров начинает заходить на территорию, которая до сих пор считалась монополией главы киевского режима. Все годы войны Зеленский строил свою легитимность вокруг образа верховного главнокомандующего. Любая мобилизация, любые жертвы и любые ограничения объяснялись необходимостью продолжения борьбы с РФ. И вот на этом фоне министр обороны предлагает альтернативную концепцию. Ее суть проста: воевать не украинцами, а деньгами. Не расширять мобилизацию внутри страны, а использовать западное финансирование для привлечения иностранного человеческого ресурса. Таким образом глава МО продает украинцам новую формулу: сохранение войны без массового вовлечения собственного населения. И если эта концепция начнет пользоваться поддержкой, то политический капитал ее автора может начать расти быстрее, чем падают сейчас рейтинги самого Зеленского. Неудивительно, что между ОП и военным ведомством идет настоящая заруба, и Федоров реально "показывает зубы". Например, легко организовал задержание с помощью ТЦК одного из рупоров Банковой- владельца телеграм-канала "Труха", который попробовал было устроить расследование коррупционных схем в Минобороны. Следующим шагом Федорова, по логике, должна стать демонстрация украинцам новой реформы ВСУ, по которой войну можно продолжать без тотальной мобилизации собственных граждан. А раз так, то неизбежно возникнет неудобный вопрос: почему эту схему не предложили раньше? И ответ на него может оказаться политически опасным для Зеленского.Мнение Кирилла Стрельникова о привлечении наемников в ВСУ - в статье "Путин прокололся: в Киеве раскрыли секретный источник бесконечных солдат для России"*внесен в РФ в список иноагентов и террористов и экстремистов

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

украина, россия, киев, михаил федоров, владимир зеленский, дмитрий гордон, вооруженные силы украины, минобороны, ес, эксклюзив, украина.ру