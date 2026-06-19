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Этого не ожидал вообще никто: российские ВКС поразили Украину в самое сердце

Этого не ожидал вообще никто: российские ВКС поразили Украину в самое сердце - 19.06.2026 Украина.ру

Этого не ожидал вообще никто: российские ВКС поразили Украину в самое сердце

Украинские и западные источники уже несколько дней исходят пеной: по данным от украинской разведки, в рамках нескольких последних вразумляющих атак на Киев, Одесскую и Харьковскую области русская армия применила очень интересное творение российского ВПК под названием "Бандероль".

2026-06-19T07:13

2026-06-19T07:13

2026-06-19T11:45

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По мнению мощных западных и украинских экспертов, это то ли продвинутый дрон или планирующий боеприпас с реактивным двигателем, то ли новый вид крылатой ракеты (поскольку сбить ни одной не удалось, приходится фантазировать).Нафантазировали следующее: новая российская дроноракета прямиком приземлилась между массовыми "Геранями" и штучными "Калибрами" и ракетами X-101. "Бандероли" в несколько раз быстрее "Гераней" (500-800 км/ч против 200 км/ч), и при этом имеют кратно более мощную боевую часть (150 кг против 50 кг). Одновременно с этим новые посылки на деревню бандеровскому дедушке на порядок проще в производстве и дешевле сложных крылатых ракет, что делает их идеальным кандидатом на массовую "рабочую лошадку", где "Гераням" не хватает мощности, а "Калибры" слишком дороги.Поляна, где могут резвиться "Бандероли", очень обширна: это мосты, железнодорожные узлы, портовые объекты, крупные энергообъекты, важные объекты ВПК, укрепленные командные пункты, узлы связи и т.д.По мнению украинских СМИ и экспертов, новое российское оружие чрезвычайно опасно, потому что имеет высокую скорость и способно прокладывать сложные маршруты обхода ПВО за счет полета у самой земли.Хотя укровояки хвалятся, что ничего такого революционного в "Бандероли" нет и сбить ее можно одной левой, приватно они признают, что для этого нужно кратно увеличивать плотность ПВО, что нереально. Для стрелкового оружия "Бандероль" слишком малозаметная и юркая; дроны-перехватчики за ней не угонятся; столько самолетов у ВСУ нет; а сбивать "Бандероли" многомиллионными "Патриотами" – это никаких европейских кредитов не хватит. Можно в теории на пути "Бандероли" заранее развернуть позиции и создать сплошную зону огня зенитной артиллерии, но нужно точно знать, откуда будет атака. А кто же вам скажет, милейшие?Но главный повод для воплей и стонов – несбывшиеся надежды.Впервые о существовании "Бандероли" в апреле 2025 года заявил ГУР МО Украины, и в супер-экспертных украинских пабликах сразу началась настоящая потеха: оказывается, "Бандероль" - это "пародия из палок на нашу ракету-дрон", "значительная часть ракет падает уже в первые минуты старта", даже двигатель китайский, и вообще это – "реактивное г-но".Некоторые украинские "эксперты" важно утверждали, что "Бандероль" никогда не пойдёт в серию; ее "большие" размеры делают ее легкой мишенью для ПВО; запускать ее очень неудобно (запускается она пока с высотных дронов типа "Орион" и боевых вертолетов), а виноград очень зелен.Последние события показали, что сделанные из палок посылки с виноградом почему-то доставляются очень быстро и прямо в руки. По утверждению украинского военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Нарожного, дрон-ракета "Бандероль" очень точен: "В чем его опасность? В том, что он очень точен. То есть они могут выбрать себе какую-то цель. Это может быть даже подвижная цель, в частности, грузовик и так далее".При этом "Бандероль" не сильно дороже в производстве, чем легендарная "Герань". Исходя из имеющихся данных, в конструкции "Бандероли" применены максимально стандартизированные решения, направленные на массовое производство: начиная с унифицированных решений по планеру и стандартного двигателя до уже многократно опробованных компонентов начинки. Ценового барьера нет, поэтому после недавнего успешного серийного тестирования ожидается сезон ковровых подарков со стороны русской военной почты."Бандероль" в российских войсках приняли с раскрытыми объятиями, так как с ее появлением у нас сложился идеальный сэндвич: сначала идут "Герани", которые опустошают и перегружают ПВО, а также поражают площадные и слабозащищенные цели; "Калибры" и X-101 наносят точечные удары по стратегически важным объектам глубоко в тылу; для высокоприоритетных целей подключается "Искандер‑К"; а "Бандероль" работает как среднее звено для тяжёлых инфраструктурных и логистических целей в радиусе до 500 км. То, что почтальон Печкин прописал для нашего киевского мальчика.Вчера американский президент Трамп заявил, что "по запросу Украины Вашингтон может разрешить производство американских ракет для ЗРК Patriot на её территории".Это прекрасный, замечательный обмен: даже если "Патриоты" будут лежать на Украине штабелями (что невозможно), для попытки сбить каждую "Бандероль" стоимостью 16 тыс. долларов нужно минимум две ракеты "Патриот" по 4 млн. долларов за штуку (без гарантии поражения от слова совсем), то есть при применении всего тысячи "Бандеролей" Киеву придется оторвать от хваленого 90-миллиардного европейского кредита минимум 8 миллиардов долларов (не говоря уже о совокупной стоимости причиненного "жирным" целям урона).Вы говорили, что "Бандероли" сделаны из палок? Тогда мы летим к вам, чтобы вы убедились в этом сами.Российская армия планомерно наступает на всех участках фронта, сдвигая линию боевого соприкосновения. Подробнее - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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