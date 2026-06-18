https://ukraina.ru/20260618/ataka-na-moskvu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-18-iyunya-1080357451.html

Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня

Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня - 18.06.2026 Украина.ру

Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июня

Украина осуществила массированный налёт на Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-18T13:00

2026-06-18T13:00

2026-06-18T15:02

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На подлете к Москве уничтожили более 190 дронов, сообщил утром 18 июня мэр Сергей Собянин."Работа ПВО продолжается", — написал он в канале на платформе "Макс".ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. Как рассказал Собянин, несколько БПЛА смогли достичь нефтеперерабатывающего завода, идет ликвидация последствий.Помимо этого, фрагменты одного из беспилотников упали на территории торгового центра "Садовод". Есть незначительные повреждения, раненых нет. На месте работают экстренные службы.По информации губернатора Московской области Андрея Воробьёва, из-за попадания обломков на крышу частного дома в Электростали пострадала женщина.В Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждения получили фитнес-центр и объект в промзоне, загорелась кровля ТЦ "Белая дача". Кроме того, ущерб причинен частным домам в Чехове и Павловском Посаде, а в поселке Крюково фрагменты беспилотников упали на территории нескольких дачных участков. По предварительным данным, пострадавших нет.На юго-востоке МКАД, участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние Поля и Капотня приостановили движение транспорта, Чагинскую улицу закрыли полностью. В аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения, в Жуковском они действуют до сих пор.Украинский командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", опубликовал видео удара. На одном из кадров видно подпись на крыле беспилотника."Московиты, как вам такие скрепы? 1 ОЦ СБС", – гласила она.Бровди пригрозил Москве."Москва таки ляжет. И не на пляжи в Крыму", – подписал он видео.Налёт украинских дронов на столицу РФ прокомментировали в России. Многие указали на то, что некоторые москвичи и гости столицы вольно или невольно помогли противнику, нарушив запрет на публикацию фото и видео с места прилётов."Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос: а где уголовные дела по 275 статье для снимавших попадания? Несколько дней назад тоже идиоты снимали, выкладывали видео, враг все посмотрел, оценил, скорректировал новый удар. То есть у тех, кто видео выкладывал, как бы чистая госизмена", – отметил в частности депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Он также призвал не недооценивать противника."Главный вопрос который есть у многих "почему дроны долетают". Ответ простой: потому что враг не идиот. Такие же исторически русские, правда с кривыми мозгами. Вот сами смотрите, мощность залпа 180 дронов. Очевидно, что где-то перегрузили ПВО, что-то да долетело. На производство дронов враг сделал ставку. Летят они на Starlink", – отметил Медведев.По его словам, Украина продолжит атаки."Я больше скажу, хотя, наверное, должен что-то иное писать. Враг будет продолжать атаки по Москве. Да и по другим регионам тоже. И по инфраструктуре. При этом, еще раз скажу, что не стоит питать иллюзий, воюем мы не с Украиной, воюет против нас Запад в целом. У них тоже пульнуть по Москве это фетиш и радость. Помнят и 1612, и 1812, и 1941-й. Это мы не злопамятные. А они в обидах до сих пор. Я не шучу", – подчеркнул он.Примечательно, что судя по опубликованным в сети фото обломков дронов, они были изготовлены из западных деталей. Так, на одном из моторов красовалась надпись Made in Germany.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц рассказал, как планировался этот налёт на Москву."В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал — когда нащупают, ударят по-настоящему. 16 июня прошла первая "настоящая" волна — 90 БПЛА, один прорыв по МНПЗ. 17 июня — пробный повтор. 18-го — массированный удар по уже разведанному коридору. Это одна операция в три такта: разведка, проверка, удар", – отметил он.Военкор указал на эффективность российской ПВО."Несколько прорывов к МНПЗ — да, неприятно, обидно, надо разбираться. Но из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не "Панцирь" в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится — и каждый день становится лучше", – указал Коц.Он поблагодарил зенитчиков, операторов РЭБ, экипажи ВКС, экстренные службы Москвы и Подмосковья, дроноводов-истребителей и инженеров, восстанавливающих НПЗ."Вы делаете невозможное — и делаете это в режиме новой нормы", — обратился к ним Коц.В Москве ликвидируют последствия налёта.Обстрелы и налётыУтром 18 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 18 вооружённых атак на этот регион России: 5 на волновахском, 3 на иловайском, по 2 на горловском, донецком, старобешевском и по 1 на енакиевском, володарском, ясиноватском и мангушском направлениях, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 1 июня в Углегорске, за 17 мая в Димитрове. Огнём ВСУ были повреждены грузовые и легковые автомобили, спецтехника и 10 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Голая Пристань — 3; Горностаевка — 4; Корсунка — 4; Нечаево — 3; Подстепное — 3; Старая Збурьевка — 2; Солонцы — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка и Козачьи Лагеря.В Великой Лепетихе из-за атаки украинского БПЛА произошёл пожар площадью 50 квадратных метров. В целом за сутки ВСУ нанесли 16 ударов по территории округа. В результате обстрела загорелась сухая растительность."Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала", — сообщила Администрация округа.Двое мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в районе Горностаевки."В результате удара по автомобилю в ранения получили два человека. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", — рассказали в Администрации округа.ВСУ за совершили 34 артиллерийских обстрела и 21 атаку БПЛА по территории Горностаевского округа.Утром 18 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 4 БПЛА самолётного типа. Без последствий. Белгород атакован 3 беспилотниками, один из которых сбит. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. Повреждены 2 грузовых и 8 легковых автомобилей", – отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Весёлая Лопань, Красный Октябрь, Крутой Лог, Наумовка, Новая Деревня, Отрадное, Ровенек, Ясные Зори, хуторам Валковский и Церковный выпущено 3 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 45 беспилотников, 33 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Октябрьский при детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице", – сообщил Оперштаб.В Октябрьском повреждены 2 грузовых автомобиля и 2 частных дома, один из которых сгорел, в посёлке Малиновка повреждены частный дом, а также разрушены 2 надворные постройки, в районе посёлка Политотдельский повреждены 2 микроавтобуса и грузовой автомобиль, в хуторе Церковный — помещение предприятия. Сегодня утром в посёлке Октябрьский от удара дрона повреждён автомобиль.В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Новоалександровка атакованы 5 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В посёлке Борисовка повреждены одна квартира МКД и 3 автомобиля."В Валуйском округе по городу Валуйки, сёлам Герасимовка, Долгое, Старая Симоновка и Шушпаново совершены атаки 23 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Долгое при отражении атаки беспилотника пострадали два бойца "Орлана". Оба госпитализированы в Валуйскую ЦРБ. В городе Валуйки повреждены частный дом и техническое помещение, в селе Долгое — ангар, в селе Герасимовка — административное здание и автомобиль", – указывалось в сводке.В Вейделевском округе посёлок Вейделевка атакован 3 беспилотниками. Повреждено ограждение на территории административного здания.В Волоконовском округе по посёлку Волоконовка, сёлам Грушевка, Чапельное и Шидловка произведены атаки 14 беспилотников, 12 из которых сбиты. В сёлах Чапельное и Шидловка повреждены по одному автомобилю."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Хотмыжск, сёлам Глотово, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Новостроевка-Первая, Почаево и Санково выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 32 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье от удара FPV-дрона по автомобилю ранена женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", – сообщал Оперштаб.В селе Ивановская Лисица повреждён объект инфраструктуры, в селе Дунайка — частный дом, в селе Санково — 2 корпуса предприятия, в селе Дорогощь — забор частного дома, в селе Глотово — частный дом."В Ивнянском округе в селе Новенькое от атаки беспилотника повреждён объект инфраструктуры. Также над округом сбит один БПЛА", – отмечалось в сводке.В Корочанском округе село Проходное и хутор Коломыцево атакованы 2 беспилотниками, один из которых сбит. Над Красненским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Над Красногвардейским округом сбиты 4 беспилотника. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Сергиевка в ходе 3 обстрелов выпущено 18 боеприпасов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 23 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона на автомобиль ранен водитель. Мужчине оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно. Машина повреждена. В посёлке повреждены 2 частных дома, газовая труба, 3 автомобиля, микроавтобус и социальный объект, в селе Илек-Пеньковка — частный дом, в селе Сергиевка — социальный объект и автобус", – сообщил Оперштаб.Над Новооскольским округом сбиты 11 беспилотников. Над Прохоровским округом сбит БПЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий."В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Бобрава, Илек-Кошары, Киселево, Русская Березовка и хутору Корниевка нанесены удары 14 беспилотников, 4 из которых сбиты. В посёлке Ракитное в результате удара дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина. Ему оказана помощь в Ракитянской ЦРБ, после чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", – отмечалось в сводке.На участке автодороги Ракитное — Бобрава повреждена машина, в посёлке Пролетарский — оборудование, грузовой и легковой автомобили, в селе Русская Березовка — 2 частных дома и автомобиль, в селе Илек-Кошары — частный дом, надворная постройка и трактор.В Ровеньском округе сёла Жабское, Новоалександровка и хутор Кучугуры подверглись атакам 4 беспилотников, 3 из которых сбиты. Над Чернянским округом сбиты 2 беспилотника. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Верхнеберезово, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущен один авиационный боеприпас в ходе одного обстрела и нанесены удары 38 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены."На окраине города Шебекино в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. Лечение продолжает амбулаторно. Транспорт повреждён. В селе Ржевка от детонации FPV-дрона на предприятии ранен мужчина. Он продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. В селе Новая Таволжанка от детонации дрона пострадала женщина. Она отпущена на амбулаторное лечение", – сообщил Оперштаб.В Шебекино повреждены 2 МКД, частный дом, 2 грузовых и легковой автомобиль, в селе Нежеголь — автомобиль, в селе Козьмодемьяновка — машина и частный дом, в селе Ржевка — 2 грузовых автомобиля, хозпостройка и линия электропередачи, в селе Белянка — 2 частных дома, в селе Вознесеновка — надворная постройка и частный дом, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля, 3 частных дома и надворная постройка. Поздно вечером и утром от атак FPV-дронов в селе Ржевка огнём уничтожены здание предприятия, оборудование и грузовой автомобиль, в селе Вознесеновка повреждены частный дом и автомобиль, в селе Мешковое — навес частного дома и машина, в Шебекино — грузовой автомобиль.В 10:36 стало известно о новой атаке."Во время очередной атаки ВСУ один человек погиб, ещё один получил ранения. В Ракитянском округе в районе села Борисполье дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования родным и близким. Сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча, бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено", – указывалось в сообщении Оперштаба.В посёлке Ракитное от атаки FPV-дрона огнём повреждён грузовой автомобиль. В посёлке Пролетарский Ракитянского округа вследствие детонации дрона посечены осколками два автомобиля.В Белгородском округе в селе Бессоновка при детонации дрона загорелись хозпостройки — возгорание потушено. Также разбиты стёкла легкового автомобиля. В посёлке Октябрьский от ударов дронов повреждены кровля здания предприятия и три машины. В селе Головино при атаке FPV-дрона повреждено здание предприятия.Украинские военные продолжат атаки на регионы России.Подробнее о борьбе Запада с Россией – в статье Никиты Волковича "Атомный покер: как Лондон, Вашингтон и Брюссель играют против Кремля".

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эксклюзив, хроники, сергей собянин, александр коц, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, минобороны, вкс, украина.ру