https://ukraina.ru/20260618/es-za-prodolzhenie-voyny-germaniya-vydelit-ukraine-400-mln-na-vooruzhenie-novosti-k-etomu-chasu-1080353905.html

ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу

ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу - 18.06.2026 Украина.ру

ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу

Запад продолжает вооружать киевский режим и ожидает нападения России на европейских членов НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T12:30

2026-06-18T12:30

2026-06-18T12:50

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🟦 Лидеры Западной Европы на саммите G7 во Франции "накачивали" президента США Дональда Трампа вредными идеями о том, что войну на Украине нужно продолжать и ситуация на поле боя меняется в пользу Киева. Это категорически неверно, заявил "Вестям" помощник президента России Юрий Ушаков; 🟦 Германия выделит Украине $400 млн на системы ПВО и ракеты для комплексов Patriot, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. В рублях это около 30 млрд, деньги предоставят по программе PURL;🟦 Европейские государства "соревнуются со временем, пытаясь компенсировать уход США из состава НАТО", сообщила французская газета "Фигаро"."После объявления о значительном сокращении ресурсов, предоставляемых Соединенными Штатами, союзники работают над восполнением пробелов в преддверии возможного нападения со стороны России", - сказано в публикации.32 министрам обороны стран военно-политического блока предстоит разобраться в ситуации на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня с участием военного министра США Пита Хегсета;🟦 Удар БПЛА ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 июня, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий Плана строительства и развития белорусских Вооруженных Сил на 2026-2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии."Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать... И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой", - заявил он.Лукашенко отметил, что автобус с белорусскими детьми атаковал "украинский беспилотник". Он поручил усилить охрану южной границы, где Белоруссия соседствует с Украиной и Польшей.🟦 Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал подписанный с США меморандум. Фото опубликовало Иранское государственное агентство IRNA;🟦 Эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, чтобы проконтролировать удары по станции в период проведения ремонтных работ. Об этом заявил в Женеве гендиректор организации Рафаэль Гросси. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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