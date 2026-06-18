https://ukraina.ru/20260618/es-za-prodolzhenie-voyny-germaniya-vydelit-ukraine-400-mln-na-vooruzhenie-novosti-k-etomu-chasu-1080353905.html
ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу
ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу - 18.06.2026 Украина.ру
ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу
Запад продолжает вооружать киевский режим и ожидает нападения России на европейских членов НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T12:30
2026-06-18T12:30
2026-06-18T12:50
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🟦 Лидеры Западной Европы на саммите G7 во Франции "накачивали" президента США Дональда Трампа вредными идеями о том, что войну на Украине нужно продолжать и ситуация на поле боя меняется в пользу Киева. Это категорически неверно, заявил "Вестям" помощник президента России Юрий Ушаков; 🟦 Германия выделит Украине $400 млн на системы ПВО и ракеты для комплексов Patriot, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. В рублях это около 30 млрд, деньги предоставят по программе PURL;🟦 Европейские государства "соревнуются со временем, пытаясь компенсировать уход США из состава НАТО", сообщила французская газета "Фигаро"."После объявления о значительном сокращении ресурсов, предоставляемых Соединенными Штатами, союзники работают над восполнением пробелов в преддверии возможного нападения со стороны России", - сказано в публикации.32 министрам обороны стран военно-политического блока предстоит разобраться в ситуации на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня с участием военного министра США Пита Хегсета;🟦 Удар БПЛА ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 июня, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий Плана строительства и развития белорусских Вооруженных Сил на 2026-2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии."Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать... И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой", - заявил он.Лукашенко отметил, что автобус с белорусскими детьми атаковал "украинский беспилотник". Он поручил усилить охрану южной границы, где Белоруссия соседствует с Украиной и Польшей.🟦 Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал подписанный с США меморандум. Фото опубликовало Иранское государственное агентство IRNA;🟦 Эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, чтобы проконтролировать удары по станции в период проведения ремонтных работ. Об этом заявил в Женеве гендиректор организации Рафаэль Гросси. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Три точки удара: Коц раскрыл сценарий НАТО по втягиванию России в войну. Хроника событий на утро 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, александр лукашенко, дональд трамп, юрий ушаков, сша, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, иран, война в иране, ближний восток, военная помощь украине, запорожская аэс, магатэ, будет ли война с нато, пит хегсет, пентагон, ес, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Иран, война в Иране, Ближний Восток, военная помощь Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, будет ли война с НАТО, Пит Хегсет, Пентагон, ЕС, Мир без границ
ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу
12:30 18.06.2026 (обновлено: 12:50 18.06.2026)
Запад продолжает вооружать киевский режим и ожидает нападения России на европейских членов НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Лидеры Западной Европы на саммите G7 во Франции "накачивали" президента США Дональда Трампа вредными идеями о том, что войну на Украине нужно продолжать и ситуация на поле боя меняется в пользу Киева. Это категорически неверно, заявил "Вестям" помощник президента России Юрий Ушаков;
🟦 Германия выделит Украине $400 млн на системы ПВО и ракеты для комплексов Patriot, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. В рублях это около 30 млрд, деньги предоставят по программе PURL;
🟦 Европейские государства "соревнуются со временем, пытаясь компенсировать уход США из состава НАТО", сообщила французская газета "Фигаро".
"После объявления о значительном сокращении ресурсов, предоставляемых Соединенными Штатами, союзники работают над восполнением пробелов в преддверии возможного нападения со стороны России", - сказано в публикации.
32 министрам обороны стран военно-политического блока предстоит разобраться в ситуации на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня с участием военного министра США Пита Хегсета;
🟦 Удар БПЛА ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 июня, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий Плана строительства и развития белорусских Вооруженных Сил на 2026-2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать... И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой", - заявил он.
Лукашенко отметил, что автобус с белорусскими детьми атаковал "украинский беспилотник". Он поручил усилить охрану южной границы, где Белоруссия соседствует с Украиной и Польшей.
🟦 Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал подписанный с США меморандум. Фото опубликовало Иранское государственное агентство IRNA;
🟦 Эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, чтобы проконтролировать удары по станции в период проведения ремонтных работ. Об этом заявил в Женеве гендиректор организации Рафаэль Гросси.
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