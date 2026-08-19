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Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами

Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами - 19.08.2026 Украина.ру

Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами

Боевик киевского режима специально направил дрон с химическими веществами в подвал дома в Родинском, где укрывались шесть женщин, заявила беженка Оксана Сыдоренко. Об этом 19 августа пишет РИА Новости

2026-08-19T07:05

2026-08-19T07:05

2026-08-19T07:05

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вооруженные силы украины

военные преступления

украинский неонацизм

бандеровцы

сво

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Женщина лишь недавно покинула населённый пункт, который до декабря 2025 года находился в оккупированной ВСУ части ДНР. Она рассказала агентству о зверствах, творимых украинскими неонацистами до освобождения Родинского."Когда начали уже дроны не просто летать, а убивать мирных людей, мы стали реже выходить на улицу. Дрон залетел к нам [в подвал] с какой-то химией. Много было дыма, и люди начали задыхаться. Именно дым был ядовитый, выедало глаза", — сказала Сыдоренко.Она абсолютно уверена, что украинский оператор беспилотника, направивший дрон в подвал, не мог не видеть, что там находились шесть женщин, один мужчина и не было военных.Командующий группировкой войск "Центр" Минобороны РФ Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское в ДНР силами 9-й мотострелковой бригады в декабре 2025 года.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим, нарушая международное право, закрепил за собой статус государства-террориста.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, украинский неонацизм, бандеровцы, сво, спецоперация