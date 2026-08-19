Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами - 19.08.2026 Украина.ру
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Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами
Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами - 19.08.2026 Украина.ру
Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами
Боевик киевского режима специально направил дрон с химическими веществами в подвал дома в Родинском, где укрывались шесть женщин, заявила беженка Оксана Сыдоренко. Об этом 19 августа пишет РИА Новости
2026-08-19T07:05
2026-08-19T07:05
украина.ру
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донецкая народная республика
днр
всу
вооруженные силы украины
военные преступления
украинский неонацизм
бандеровцы
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Женщина лишь недавно покинула населённый пункт, который до декабря 2025 года находился в оккупированной ВСУ части ДНР. Она рассказала агентству о зверствах, творимых украинскими неонацистами до освобождения Родинского."Когда начали уже дроны не просто летать, а убивать мирных людей, мы стали реже выходить на улицу. Дрон залетел к нам [в подвал] с какой-то химией. Много было дыма, и люди начали задыхаться. Именно дым был ядовитый, выедало глаза", — сказала Сыдоренко.Она абсолютно уверена, что украинский оператор беспилотника, направивший дрон в подвал, не мог не видеть, что там находились шесть женщин, один мужчина и не было военных.Командующий группировкой войск "Центр" Минобороны РФ Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское в ДНР силами 9-й мотострелковой бригады в декабре 2025 года.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим, нарушая международное право, закрепил за собой статус государства-террориста.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, украинский неонацизм, бандеровцы, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, украинский неонацизм, бандеровцы, СВО, Спецоперация

Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами

07:05 19.08.2026
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийЖенщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Боевик киевского режима специально направил дрон с химическими веществами в подвал дома в Родинском, где укрывались шесть женщин, заявила беженка Оксана Сыдоренко. Об этом 19 августа пишет РИА Новости
Женщина лишь недавно покинула населённый пункт, который до декабря 2025 года находился в оккупированной ВСУ части ДНР. Она рассказала агентству о зверствах, творимых украинскими неонацистами до освобождения Родинского.
"Когда начали уже дроны не просто летать, а убивать мирных людей, мы стали реже выходить на улицу. Дрон залетел к нам [в подвал] с какой-то химией. Много было дыма, и люди начали задыхаться. Именно дым был ядовитый, выедало глаза", — сказала Сыдоренко.
Она абсолютно уверена, что украинский оператор беспилотника, направивший дрон в подвал, не мог не видеть, что там находились шесть женщин, один мужчина и не было военных.
Командующий группировкой войск "Центр" Минобороны РФ Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское в ДНР силами 9-й мотострелковой бригады в декабре 2025 года.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим, нарушая международное право, закрепил за собой статус государства-террориста.
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