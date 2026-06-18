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Атомный покер: как Лондон, Вашингтон и Брюссель играют против Кремля

Атомный покер: как Лондон, Вашингтон и Брюссель играют против Кремля - 18.06.2026 Украина.ру

Атомный покер: как Лондон, Вашингтон и Брюссель играют против Кремля

16 июня 2026 года, в дни саммита G7, с Даунинг-стрит пришла новость о том, что Лондон через UK Export Finance даёт гарантию на £210 млн под закупку низкообогащённого урана у британского подразделения консорциума Urenco для украинского "Энергоатома".

2026-06-18T06:30

2026-06-18T06:30

2026-06-18T11:00

украина

брюссель

лондон

петер сийярто

роберт фицо

росатом

ес

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эксклюзив

украина.ру

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Профильные СМИ подали это как акт солидарности — ещё одну цифру в перечне британской помощи. Однако, конечно, когда речь заходит об Украине, никакая помощь не бывает просто добрым самаритянством.Дело в том, что годом раньше "Энергоатом" уже закрывал похожую гарантию на £192 млн, а в 2024-м синдикат Deutsche Bank и Barclays выдал ему отдельный кредит на €181 млн. Всё — под закупку урана.Как это уже ранее бывало, и не раз, под видом поддержки Украины европейские промышленники разворачивают очередную антироссийскую кампанию — в этот раз, против "Росатома". Этому сюжету уже очень много лет, и напоминает он гонку вооружений, в которой Европа, используя все возможные рычаги, вплоть до самых низких, пытается догнать Россию. Получается ли? Давайте разбираться.Логика вытесненияРазные сорта нефти, конечно, отличаются друг от друга, но когда речь заходит о ядерном топливе, это разница приобретает масштабы, при которых государствам приходится создавать огромные инфраструктуры под конкретный тип топлива.Топливо стандарта LEU химически является гексафторидом урана с обогащением 3–5% по изотопу U-235. Изготавливается оно на центрифугах Urenco в Англии или на заводах "Росатома" в Сибири. Но это только верхушкаНо из этого сырья нужно собрать готовое изделие — топливную сборку, ТВС: пучок тонких трубок-твэлов с урановыми таблетками внутри, стянутый каркасом строго определённой геометрии под конкретный реактор. И именно здесь долгое время "Росатом" властвовал безраздельно.Советский реактор ВВЭР собирает активную зону из шестигранных сборок, уложенных сотами. Западные PWR используют квадратную решётку. И это принципиальный момент: шестигранник ведёт себя иначе, чем квадрат, когда металл начинает "течь" и разбухать под многолетней нейтронной бомбардировкой.История взлома этой геометрии начинается на Украине — первой стране, принявшей решение заместить сборки "Росатома". Но, как водится, заменяли не своими руками. С 2005 года, когда на Южно-Украинской АЭС загрузили первые шесть опытных сборок Westinghouse, и до промышленных поставок с 2011-го американцы методом проб и ошибок адаптировали конструкцию под советскую геометрию. В 2012-м случился показательный провал: новые сборки WFA эксплуатировались вперемешку с российскими ТВС-А, у которых каркас жёстче, из стальных уголков. В смешанной зоне жёсткие российские сборки гнули более гибкие американские до заклинивания в перегрузочной машине. Украина временно приостановила использование этого топлива, и американцам из Westinghouse пришлось экстренно переделывать весь свой проект.Получившаяся версия — RWFA, "усиленная сборка Westinghouse", — пошла в серию с 2019-го: все решётки делают из инконеля 718, никель-хромового суперсплава, который обычно используется для турбин реактивных двигателей и ракетных сопел. Его термостойкость и медленная релаксация напряжений под нейтронным потоком и решили проблему.С младшим братом ВВЭР-440 — реактором, на котором стоят финская Ловииса, чешские Дукованы и венгерский Пакш — задача оказалась ещё сложнее и хитрее. Часть кассет там подвижна: верхняя половина — поглотитель нейтронов, нижняя — "кассета-последователь" с собственными твэлами. В таких условиях цена каждой ошибки и деформации была ещё выше.Решение удалось представить публике только в 2023–2024 годах в рамках европейской программы APIS, частично профинансированной Евросоюзом, — семейство сборок NOVA. Здесь Westinghouse пошла дальше всех: опорные плиты NOVA E-6 печатают на 3D-принтере из нержавеющей стали — по словам компании, это первые в мире серийные "безопасно значимые" компоненты ядерного топлива, сделанные методом аддитивного производства.Вроде бы, "перемога". Советскую и российскую технологии удалось взломать и нагнать. Но взлом занял два десятилетия, десятки миллионов евро и одну показательную аварию. А ведь это было только начало.Цена отказа от СибириЗдесь ждут красивую цифру: диверсификация стоит на сколько-то процентов дороже. Цифра действительно гуляет по разговорам в отрасли, но ни Westinghouse, ни операторы АЭС, ни сам "Росатом" её публично не подтверждают..Зато даже стороннему и не погруженному в индустрию наблюдателю отчётливо видна структура, которая эту цену формирует. У "Росатома" в распоряжении уникальный замкнутый контур: добыча, конверсия, обогащение и фабрикация ТВС силами того же АО "ТВЭЛ" сидят внутри одной госкорпорации, без посредников и чужой маржи. Западная альтернатива — цепочка из суверенных коммерческих игроков в разных юрисдикциях. У каждого из этих игроков свой совет директоров и своя строчка прибыли: канадская Cameco добывает и частично конвертирует уран, британско-германо-нидерландский консорциум Urenco его обогащает, а готовые ТВС собирают либо Westinghouse, либо испанская ENUSA. И каждое звено в этой цепочке хочет свой профит в первую очередь, а не пользу для Украины. Насколько этот профит переменчив, показывают отчёты Cameco: маржа по фабрикации топлива у компании скакала от минус 7% до плюс 32% по годам.Цена единого контура, заменённого параллельной сборкой из пяти компаний пяти стран, видна по цифрам реконструкции. Westinghouse реализовал на заводе в шведском Вестеросе 23 модернизационных проекта, чтобы возродить производство ВВЭР-440 после того, как линию законсервировали в 2008-м. Сейчас там строят цех по производству топливных таблеток, который к 2028-му увеличит мощность завода в полтора раза. Испанская ENUSA реактивировала линию ВВЭР-440 по соглашению с Westinghouse с декабря 2022-го.Масштаб всей этой машины отлично иллюстрирует контракт между Cameco и "Энергоатомом" на 12 лет, где все 100% потребностей украинских станций должен закрывать именно канадский уран. Сам Cameco называет контракт потенциально крупнейшим в истории компании, а Reuters оценил его стоимость "не менее $4 млрд по текущим ценам".Конечно, никто не даст честный ответ на вопрос: дешевле ли получившаяся цепочка производств, чем аналогичная у "Росатома". Но сам факт необходимости десятилетиями занимать реверс-инжинирингом, "поднимать" производственные линии, пытаться угодить интересам пяти компаний в пяти юрисдикциях — и всё это ради того, чтобы полностью перекрыть зависимость от российского урана только на длинной дистанции — отвечает на этот вопрос без слов.Видите санкции? А они естьПарадокс: "Росатом" до сих пор не находится под прямыми санкциями Евросоюза. В регламентах Совета ЕС нет эмбарго на необлучённое топливо, сырьевой уран или услуги конверсии и обогащения от российской корпорации. Есть разве что персональные санкции против отдельных топ-менеджеров и запрет экспорта в Россию технологий двойного назначения, но это уже общая клиническая картина по всем отношениям ЕС с крупным российским бизнесом и государственными корпорациями.Поэтому немецкое предприятие Advanced Nuclear Fuels — дочка французской Framatome в городе Линген — легально нарастило в 2024 году импорт российских урановых таблеток почти на две трети. Закон позволяет.Регламент Совета принимается единогласно, действует мгновенно и одинаково во всех странах, но любая зависимая от Москвы столица способна заблокировать его одним вето.Поэтому Брюссель предпочитает инструменты помягче. Одним из таких и стал план REPowerEU. План — не регламент, не указание, не прямой приказ, санкций за его нарушений нет, зато Брюссель получает рычаги воздействия на тех, кто почему-то не хочет этот план реализовывать. Для реализации этого плана ЕС фактически душит новые долгосрочные эксклюзивные контракты с единственным поставщиком, вынуждая операторов набирать многовендорный портфель. Конечно, это вызывает проблемы и вечные споры. Например, Венгрия апеллирует к статье 194 Договора о функционировании ЕС, фиксирующему суверенное право каждого государства Союза на энергобаланс. Однако Брюссель в этих дискуссиях отсылает к принципу энергетической солидарности из той же статьи. И этот принцип по таинственному совпадению признан Судом ЕС юридически обязывающим.То есть суверенитет над энергобалансом как бы есть, но его как бы нет. Так же и с санкциями, которыйх в строгом юридическом смысле нет, но все, кто не собирается переплачивать за дружбу с Westinghouse, оказываются под беспрецедентным давлением.Финляндия — образцовый кейс такой ядерной удавки от ЕС. В мае 2022 года консорциум Fennovoima расторг контракт на АЭС "Ханхикиви-1" — 34% в проекте держала структура "Росатома". Формально финская сторона сослалась на отставание подрядчика по срокам и форс-мажор в виде СВО, но контекст переворачивает ситуацию с ног на голову. Дело в том, что финский регулятор STUK почти десятилетие требовал от российской стороны соответствия национальным стандартам безопасности, постоянно придираясь к проекту, из-за чего тот так и не вышел из стадии лицензирования в строительство.Дальше — ещё абсурднее: в декабре 2022-го независимая арбитражная комиссия признала расторжение неправомерным, потому что финны сами не выполнили часть обязательств по содействию в лицензировании. Обе стороны решение проигнорировали и ушли судиться дальше, в Международную торговую палату в Париже: Fennovoima потребовала возврата авансов (порядка €1,7–2 млрд), а "Росатом" через ТВЭЛ встречно истребовал около €3 млрд, включая займ на €920,5 млн.В феврале 2025-го трибунал отказался рассматривать претензии к миноритариям Fortum и Outokumpu, и тогда в апреле "Росатом" подал параллельный иск в Арбитражный суд Москвы на 227,8 млрд рублей (~$2,8 млрд), который финские компании отказываются признавать. Два суда на двух континентах, ни одной завершённой стройки — а российские активы Fortum уже изъяты в госуправление. Так регуляторными инструментами, подконтрольными Брюсселю, и был задушен проект финской АЭС.Венгерский случай показывает ещё более радикальную сторону европейского механизма давления. АЭС "Пакш-II" строится по межправительственному соглашению 2014 года. Контракт достался напрямую, без тендера, российскому АО "АСЭ". 11 сентября 2025 года Суд ЕС по делу Австрии против Комиссии полностью аннулировал решение Еврокомиссии 2017 года, одобрившее венгерскую госпомощь: судьи решили, что помощь и неконкурентное присуждение контракта составляют "неразрывную связь" и нарушают директиву ЕС о госзакупках. Это означает, что любой венгерский платёж в адрес "Росатома" до нового решения Комиссии — потенциально незаконная госпомощь.И тем не менее 5 февраля 2026 года, через пять месяцев после решения суда, на площадке "Пакш-II" залили первый бетон фундаментной плиты пятого блока — в присутствии главы "Росатома" Алексея Лихачёва и главы венгерского МИД Петера Сийярто. Помогло и то, что американское OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) летом 2025-го выдало лицензию для финансирования проектов, начатых до конца 2024-го, — получается, что США в каком-то смысле спасли российскую АЭС от давления Евросоюза.Новая карта атомного мираБританская гарантия на £210 млн, с которой начался этот текст, — это часть общего тренда, которому подчиняется вся Восточная Европа. Чехия с 2023 года везёт топливо NOVA E-6 на Дукованы, первая партия дошла туда к концу 2024-го; Болгария к середине 2026-го наполовину перевела блок №5 "Козлодуя" на американские RWFA; Финляндия с августа 2024-го грузит NOVA E-6 в Ловиису, контракты с ТВЭЛ там доживают до 2027-го и 2030-го. Украина намерена к 2028 году стать первой страной в мире, полностью и по всем типам реакторов отказавшейся от российского топлива.Казалось бы, можно открывать шампанское — но нет. Словакия в ноябре 2024-го, пока соседи диверсифицировались, продлила контракт с ТВЭЛ до 2030 года — правительство Фицо явно не спешит вслед за остальными. А Венгрия, как мы только что увидели, заливает бетон в фундамент новой российской станции буквально через несколько месяцев после того, как высшая судебная инстанция Союза запретила это делать.Зависимость от одного поставщика реально Европа пытается заменить зависимостью от пяти, разбросанных по трём континентам и связанных госгарантиями вместо единого контракта — и выдать это за победу. Крепость "Росатом" осаждена, но, как показывает "Пакш-II", иногда в европейским чинушам можно просто показать средний палец.Во Франции только что прошел саммит G7. Подробнее - в материале Окно возможностей закрывается, но у Трампа все еще есть шанс. Украина в международном контексте

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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