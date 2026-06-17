"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп - 18.06.2026 Украина.ру
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"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп
"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп - 18.06.2026 Украина.ру
"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп
Президент США Дональд Трамп уверен, что Владимиру Зеленскому стоит поговорить с Владимиром Путиным. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T20:13
2026-06-18T08:46
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"Зеленскому и Путину нужно поговорить, но они не знают, как это сделать", — заявил Трамп на пресс-конференции саммита G7 . Сразу же после этого он пригрозил новыми бомбардировками Ирану, если за следующие 60 дней вновь не будет заключено соглашение с США. Основное внимание "Большой семёрки" было уделено войне на Ближнем Востоке, которую развязали Израиль и США нападением на Иран. Война парализовала мировую торговлю нефтью. Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано завтра или послезавтра."Сделка, о которой мы договорились с Ираном, будет подписана в ближайшее время, завтра, может быть, послезавтра", - сказал Трамп журналистам.Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера и, если США она не понравится, то они нанесут удар по исламской республике.Ранее на эту тему: "Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп

20:13 17.06.2026 (обновлено: 08:46 18.06.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Президент США Дональд Трамп уверен, что Владимиру Зеленскому стоит поговорить с Владимиром Путиным. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
"Зеленскому и Путину нужно поговорить, но они не знают, как это сделать", — заявил Трамп на пресс-конференции саммита G7 .

Сразу же после этого он пригрозил новыми бомбардировками Ирану, если за следующие 60 дней вновь не будет заключено соглашение с США.
Основное внимание "Большой семёрки" было уделено войне на Ближнем Востоке, которую развязали Израиль и США нападением на Иран. Война парализовала мировую торговлю нефтью.
Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано завтра или послезавтра.
"Сделка, о которой мы договорились с Ираном, будет подписана в ближайшее время, завтра, может быть, послезавтра", - сказал Трамп журналистам.
Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера и, если США она не понравится, то они нанесут удар по исламской республике.
Ранее на эту тему: "Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июня
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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