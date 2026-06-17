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"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп

"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп - 18.06.2026 Украина.ру

"Зеленскому и Путину нужно поговорить" - Трамп

Президент США Дональд Трамп уверен, что Владимиру Зеленскому стоит поговорить с Владимиром Путиным. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T20:13

2026-06-17T20:13

2026-06-18T08:46

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"Зеленскому и Путину нужно поговорить, но они не знают, как это сделать", — заявил Трамп на пресс-конференции саммита G7 . Сразу же после этого он пригрозил новыми бомбардировками Ирану, если за следующие 60 дней вновь не будет заключено соглашение с США. Основное внимание "Большой семёрки" было уделено войне на Ближнем Востоке, которую развязали Израиль и США нападением на Иран. Война парализовала мировую торговлю нефтью. Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано завтра или послезавтра."Сделка, о которой мы договорились с Ираном, будет подписана в ближайшее время, завтра, может быть, послезавтра", - сказал Трамп журналистам.Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера и, если США она не понравится, то они нанесут удар по исламской республике.Ранее на эту тему: "Неуклюжая провокация": почему Зеленский вдруг захотел переговоров? Хроника событий на утро 9 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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