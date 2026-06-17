Прорыв или раскол: "Большая семёрка" в тупике - 17.06.2026 Украина.ру
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Прорыв или раскол: "Большая семёрка" в тупике
Прорыв или раскол: "Большая семёрка" в тупике - 17.06.2026 Украина.ру
Прорыв или раскол: "Большая семёрка" в тупике
Саммит "Большой семерки", прошедший во французском Эвиане, завершился без дипломатических прорывов и открытий. Впервые за всю историю объединения лидеры не смогли согласовать финальное коммюнике, ограничившись итоговым словом принимающей стороны.
2026-06-17T10:27
2026-06-17T11:01
иран
украина
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
большая семерка
впк
эксклюзив
мир без границ
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Наиболее острые глобальные и геополитические вопросы (включая Украину и Ближний Восток) Эммануэль Макрон лишь очертил в своей речи. Очевидно, достичь консенсуса по этим направлениям не удалось. Именно украинский вопрос расколол "семёрку". Закрытая сессия с участием Зеленского, Трампа и Макрона обнажила глубинные трещины в стане западных союзников. Европейские лидеры, в первую очередь Германия и Франция, настаивают на ужесточении санкционного режима против Москвы и наращивании военной помощи Киеву. Их позиция вступает в противоречие с мирными инициативами Вашингтона. Таким образом, Запад пока не выработал единую стратегию завершения конфликта, и вопрос "мира на каких условиях" остаётся камнем преткновения между атлантическими партнёрами. Какие еще выводы и ожидания отметили эксперты - в обзоре соцсетей.Политолог Малек ДудаковТрамп против Конгресса. Саммит G7 во Франции ожидаемо скатился в войну повесток. Для Трампа и его команды приоритетным остаётся иранский вопрос. Поэтому президент США пытался чаще уделять именно ему внимание. Европейцы же требовали как можно быстрее переключаться на Украину.Любопытным стало откровение Трампа - тот всё же намерен отправить сделку с Ираном на одобрение в Конгресс. Возможно, попытаются провернуть манёвр 2015 года. Тогда Обама полагал, что республиканцы в Конгрессе не ратифицируют соглашение с Ираном. Поэтому он выставил на голосование вопрос об отказе от сделки. Это провалилось, и её как будто бы утвердили.Что-либо сложнее протолкнуть в Конгрессе Трампу будет нелегко. Ястребы уже рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придётся пойти на серьёзные уступки перед Ираном. И сейчас они будут пользоваться любым поводом, лишь бы сорвать сделку.Европейцы же рады противостоянию Трампа с Конгрессом. На этих внутриамериканских противоречиях можно играть. К тому же через ястребов, недовольных Трампом в контексте Ирана, проще затем проталкивать и проукраинские билли. Особенно после выборов в Конгресс, когда демократы надеются перехватить инициативу, в том числе во внешней политике.Команда Трампа же снова оказывается в сложном положении. Им позарез нужны успехи. Присоединяться к европейской партии войны они не торопятся - уж слишком это рискованно. Выступать в роли арбитра переговорного процесса толком не получается. Остаётся лишь надеяться на чудо, которое позволит им добиться хоть чего-то. И забыть провал в Иране как страшный сон.Политолог Камиль АскерхановПо большому счёту, Трампу там не с кем вести предметный разговор. Представленные на площадке европейские менагеры, если говорить совсем грубо, являются лишь исполнителями. А серьёзные договорённости, как говорится, надо вести не с проститутками, а с сутенёрами, которые стоят за ними — с теневыми элитами и глобальным Лондоном.Поэтому сам Трамп, вероятнее всего, будет использовать саммит прежде всего как площадку для громких заявлений и политического пиара. Тем более что формат для этого идеальный: мероприятие находится под пристальным вниманием мировых СМИ и можно попиарить завершение очередной войны. А поскольку встреча проходит во Франции, появляется удобная возможность лишний раз щёлкнуть по носу Макрону, который метит на место Фон дер Ляйен и напомнить, кто сегодня претендует на роль главного игрока западного мира.Любопытно и другое. Единственным относительно близким союзником Трампа на этой площадке может оказаться японская премьерша. Так что будет интересно посмотреть, насколько Токио продолжит линию, которую в своё время пытался выстраивать убиенный Синдзо Абэ. В целом же на фоне кризиса мировой финансовой системы и нарастающих противоречий внутри самого Запада этот саммит скорее будет напоминать не встречу лидеров, определяющих будущее, а собрание людей, пытающихся сохранить контроль над процессами, которые уже вышли из-под их контроля. Поэтому со стороны всё это может выглядеть скорее как политические поминки по уходящему мировому порядку, чем как обсуждение нового. Но и тут не задача, обычно на похоронах люди о чём то договариваются, а тут …Политолог Максим ЖаровПлотно обработанный европейцами на саммите G7 Трамп совершенно предсказуемо повернулся к Кремлю задом. Позиция Трампа по украинскому конфликту теперь такая."Смотрите, мы не имеем к этому отношения. Мы продаём им оружие. Мы даже не даём его. Обама дал им оружия на 350 миллиардов долларов. Дал! Что было безумно! Европейский союз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом. Это… это не оказывает на нас никакого влияния, кроме того что мы продаём оружие. Мы находимся за тысячи миль отсюда", - Дональд Трамп.В переводе на русский это означает, что Трамп заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как это позволяет американскому ВПК получать огромные прибыли. Обиженный Трамп, как известно, всегда встаёт на сторону обидчика. А необиженный просто стрижет бабло везде, где только возможно.Украинский политический аналитик Влад СидоренкоПоследние успехи Украины в технологиях беспилотников и стабилизация линии фронта создали новые возможности для дипломатического маневра перед саммитом G7. Киев стремится использовать свои достижения, чтобы убедить администрацию Трампа в необходимости продолжения военной и финансовой поддержки на фоне отвлечения внимания Вашингтона на конфликт с Ираном. Несмотря на дефицит систем ПВО и разрушение инфраструктуры, Украина укрепляет промышленные связи с европейскими союзниками, такими как Великобритания и Германия, для массового производства дронов. Ключевой задачей остается поиск единого подхода Запада к будущим мирным переговорам с Россией без территориальных уступок со стороны Киева. В то время как Европа наращивает помощь, сохраняется неопределенность относительно готовности США усиливать экономическое давление на Москву. Предстоящие международные встречи станут решающими в определении того, удастся ли удержать интерес Вашингтона к украинскому вопросу в долгосрочной перспективе.Общественный деятель Александр СкубченкоТрамп заявил, что Иран уходит на второй план и теперь он сосредоточен на украинском урегулировании. Трамп уже встретился с Зеленским на саммите "большой семёрки" и планирует ещё с ним встретиться. Ну, давай. Покажи нам, сможешь ли принудить Зеленского и "большую семёрку" к условиям, которые сам же и предложил России. Россия уже пошла на уступки, приняв эти условия в Анкоридже. Осталось выполнить свои условия Трампу.О том, что на самом деле происходит с переговорным процессом по мирному урегулированию украинского кризиса - в статье Павла Волкова "Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа""
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, большая семерка, впк, эксклюзив, мир без границ, украина.ру
Иран, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, большая семерка, ВПК, Эксклюзив, Мир без границ, Украина.ру

Прорыв или раскол: "Большая семёрка" в тупике

10:27 17.06.2026 (обновлено: 11:01 17.06.2026)
 
© REUTERS / Thibault Camus
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Thibault Camus
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Саммит "Большой семерки", прошедший во французском Эвиане, завершился без дипломатических прорывов и открытий. Впервые за всю историю объединения лидеры не смогли согласовать финальное коммюнике, ограничившись итоговым словом принимающей стороны.
Наиболее острые глобальные и геополитические вопросы (включая Украину и Ближний Восток) Эммануэль Макрон лишь очертил в своей речи. Очевидно, достичь консенсуса по этим направлениям не удалось. Именно украинский вопрос расколол "семёрку". Закрытая сессия с участием Зеленского, Трампа и Макрона обнажила глубинные трещины в стане западных союзников. Европейские лидеры, в первую очередь Германия и Франция, настаивают на ужесточении санкционного режима против Москвы и наращивании военной помощи Киеву. Их позиция вступает в противоречие с мирными инициативами Вашингтона. Таким образом, Запад пока не выработал единую стратегию завершения конфликта, и вопрос "мира на каких условиях" остаётся камнем преткновения между атлантическими партнёрами. Какие еще выводы и ожидания отметили эксперты - в обзоре соцсетей.
Политолог Малек Дудаков
Трамп против Конгресса. Саммит G7 во Франции ожидаемо скатился в войну повесток. Для Трампа и его команды приоритетным остаётся иранский вопрос. Поэтому президент США пытался чаще уделять именно ему внимание. Европейцы же требовали как можно быстрее переключаться на Украину.
Любопытным стало откровение Трампа - тот всё же намерен отправить сделку с Ираном на одобрение в Конгресс. Возможно, попытаются провернуть манёвр 2015 года. Тогда Обама полагал, что республиканцы в Конгрессе не ратифицируют соглашение с Ираном. Поэтому он выставил на голосование вопрос об отказе от сделки. Это провалилось, и её как будто бы утвердили.
Что-либо сложнее протолкнуть в Конгрессе Трампу будет нелегко. Ястребы уже рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придётся пойти на серьёзные уступки перед Ираном. И сейчас они будут пользоваться любым поводом, лишь бы сорвать сделку.
Европейцы же рады противостоянию Трампа с Конгрессом. На этих внутриамериканских противоречиях можно играть. К тому же через ястребов, недовольных Трампом в контексте Ирана, проще затем проталкивать и проукраинские билли. Особенно после выборов в Конгресс, когда демократы надеются перехватить инициативу, в том числе во внешней политике.
Команда Трампа же снова оказывается в сложном положении. Им позарез нужны успехи. Присоединяться к европейской партии войны они не торопятся - уж слишком это рискованно. Выступать в роли арбитра переговорного процесса толком не получается. Остаётся лишь надеяться на чудо, которое позволит им добиться хоть чего-то. И забыть провал в Иране как страшный сон.
Политолог Камиль Аскерханов
По большому счёту, Трампу там не с кем вести предметный разговор. Представленные на площадке европейские менагеры, если говорить совсем грубо, являются лишь исполнителями. А серьёзные договорённости, как говорится, надо вести не с проститутками, а с сутенёрами, которые стоят за ними — с теневыми элитами и глобальным Лондоном.
Поэтому сам Трамп, вероятнее всего, будет использовать саммит прежде всего как площадку для громких заявлений и политического пиара. Тем более что формат для этого идеальный: мероприятие находится под пристальным вниманием мировых СМИ и можно попиарить завершение очередной войны. А поскольку встреча проходит во Франции, появляется удобная возможность лишний раз щёлкнуть по носу Макрону, который метит на место Фон дер Ляйен и напомнить, кто сегодня претендует на роль главного игрока западного мира.
Любопытно и другое. Единственным относительно близким союзником Трампа на этой площадке может оказаться японская премьерша. Так что будет интересно посмотреть, насколько Токио продолжит линию, которую в своё время пытался выстраивать убиенный Синдзо Абэ. В целом же на фоне кризиса мировой финансовой системы и нарастающих противоречий внутри самого Запада этот саммит скорее будет напоминать не встречу лидеров, определяющих будущее, а собрание людей, пытающихся сохранить контроль над процессами, которые уже вышли из-под их контроля. Поэтому со стороны всё это может выглядеть скорее как политические поминки по уходящему мировому порядку, чем как обсуждение нового. Но и тут не задача, обычно на похоронах люди о чём то договариваются, а тут …
Политолог Максим Жаров
Плотно обработанный европейцами на саммите G7 Трамп совершенно предсказуемо повернулся к Кремлю задом. Позиция Трампа по украинскому конфликту теперь такая.
"Смотрите, мы не имеем к этому отношения. Мы продаём им оружие. Мы даже не даём его. Обама дал им оружия на 350 миллиардов долларов. Дал! Что было безумно! Европейский союз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом. Это… это не оказывает на нас никакого влияния, кроме того что мы продаём оружие. Мы находимся за тысячи миль отсюда", - Дональд Трамп.
В переводе на русский это означает, что Трамп заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как это позволяет американскому ВПК получать огромные прибыли. Обиженный Трамп, как известно, всегда встаёт на сторону обидчика. А необиженный просто стрижет бабло везде, где только возможно.
Украинский политический аналитик Влад Сидоренко
Последние успехи Украины в технологиях беспилотников и стабилизация линии фронта создали новые возможности для дипломатического маневра перед саммитом G7. Киев стремится использовать свои достижения, чтобы убедить администрацию Трампа в необходимости продолжения военной и финансовой поддержки на фоне отвлечения внимания Вашингтона на конфликт с Ираном. Несмотря на дефицит систем ПВО и разрушение инфраструктуры, Украина укрепляет промышленные связи с европейскими союзниками, такими как Великобритания и Германия, для массового производства дронов. Ключевой задачей остается поиск единого подхода Запада к будущим мирным переговорам с Россией без территориальных уступок со стороны Киева. В то время как Европа наращивает помощь, сохраняется неопределенность относительно готовности США усиливать экономическое давление на Москву. Предстоящие международные встречи станут решающими в определении того, удастся ли удержать интерес Вашингтона к украинскому вопросу в долгосрочной перспективе.
Общественный деятель Александр Скубченко
Трамп заявил, что Иран уходит на второй план и теперь он сосредоточен на украинском урегулировании. Трамп уже встретился с Зеленским на саммите "большой семёрки" и планирует ещё с ним встретиться. Ну, давай. Покажи нам, сможешь ли принудить Зеленского и "большую семёрку" к условиям, которые сам же и предложил России. Россия уже пошла на уступки, приняв эти условия в Анкоридже. Осталось выполнить свои условия Трампу.
О том, что на самом деле происходит с переговорным процессом по мирному урегулированию украинского кризиса - в статье Павла Волкова "Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа""
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ИранУкраинаФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир Зеленскийбольшая семеркаВПКЭксклюзивМир без границУкраина.ру
 
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