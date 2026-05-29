"Воевать по-настоящему". Есть ли альтернатива Анкориджу и будет ли в России мобилизация?

Срыв переговорного процесса и эскалация общей военно-политической ситуации требуют серьезного разговора о ресурсах, которые есть у сторон и реалистичных целях СВО.

2026-05-29T17:20

Или «Анкоридж», или мир по ЛБСОчень плохо, когда на политический анализ оказывает влияние массовая эмоция, когда политический аналитик не задает тренды и не объясняет, а идет на поводу у так называемой эмоции войны, у массового "праведного гнева", вызванного будь то атакой украинских беспилотников на резиденцию президента, будь то убийством студентов в старобельском общежитии. Анализ и расчет не предполагает бурю эмоций, он предполагает оперирование фактами, даже если эти факты не совпадают с массовыми убеждениями. Модные философско-релятивистские воззрения об отсутствии объективной истины и о борьбе субъективных интерпретаций как единственной реальности не годятся для военно-политического анализа, от результатов которого могут зависеть сотни тысяч, если не миллионы, жизней. Истина есть, но добраться до нее не просто. Часто для этого нужно выходить из комфортного информационного пузыря и искать факты и оценки даже во вражеских источниках, если они профессиональные. Даже пропаганда может раскрывать истину, если критически к ней подходить, уметь отделять зерна от плевел.Итак, анкориджские соглашения, очевидно, сорваны, а мир на условиях передачи Украиной России части Донбасса, что выглядело реалистично еще в начале текущего года, сейчас упущен. Подробно об этом мы писали здесь. Несмотря на шквал публичных заявлений первых лиц России о том, что Трамп должен выполнить свою часть договоренностей, достигнутых в Анкоридже, прекращение переговорного процесса и даже отсутствие планов продолжить его в обозримом времени подтвердил госсекретарь США Рубио, добавив, что Штаты готовы играть "конструктивную роль" в урегулировании, если появится такая возможность. Из этого следует, что в данный момент такой возможности нет. Да и Трамп прямо сказал, что никогда не брал на себя обязательство заставить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса.Зеленский на встрече со своей парламентской фракцией заявил, что надеется на завершение "горячей фазы" войны до ноября и у него есть план, как достичь соглашения с Россией. До ноября — это до выборов в Конгресс США и, вероятно, после выборов в Госдуму РФ. Речи о передаче Донбасса России больше нет, поэтому Зеленский наверняка имеет в виду пересмотр Россией своих требований (не исключено, что сразу после выборов, когда "непопулярное решение" уже не повлияет на голоса) и мир по ЛБС. Пойти же на пересмотр Кремль теоретически может, если летнее наступление не приведет к значительным изменениям на фронте и придется выбирать между мобилизацией и окончанием войны, если закончится война с Ираном и упадут цены на нефть, если украинские удары по нефтяной инфраструктуре существенно обвалят экспорт, если осуществляемая с помощью "мидлстрайков" американскими БПЛА "Хорнет" транспортная блокада Крыма и Новороссии создаст гуманитарный кризис в новых регионах. Последнее — не шутка. Министр обороны Украины Федоров заявил о планах устроить в тылу ВС РФ "логистический локдаун", для чего вчетверо увеличены удары по складам, транспорту и маршрутам снабжения на глубине 200 км от линии фронта.В конце концов Зеленский может попробовать частично изолировать зону боевых действий (а в Новороссии к тому и идет) и атаковать Белоруссию в надежде "Минска за три дня", т.е. быстрого разгрома небольшой и никогда не воевавшей белорусской армии. Идея выглядит еще более авантюрно, чем курская операция и даже чем раздуваемая рядом западных политиков и СМИ тема нападения России на Прибалтику, но в наше время случается много странного.Как бы в ответ на убийство студентов в Старобельске, а на самом деле в попытке "принудить" Трампа выполнить то, что по мнению российской стороны он обещал в Анкоридже, глава МИД РФ Лавров позвонил Рубио и сообщил, что "Вооруженные силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ".В результате ударов по этим объектам неизбежно погибли и мирные жители, а главный партнер России — Китай, благодаря которому санкции не смогли задушить российскую экономику, отреагировал на происходящее резко негативно, призвав обе стороны воздержаться от эскалации и вернуться к переговорам. Но чтобы стороны вернулись к переговорам, должны произойти две вещи: либо Россия заставит Украину отказаться от Донбасса, либо Украина и ее западные союзники заставят Россию подписать мир по ЛБС. О возможных планах Украины мы вкратце поговорили, теперь рассмотрим реалистичность первого варианта.Противоречия СВОЦентральное противоречие СВО заключается в том, что на пятый год масштабной войны, по сути, одной из крупнейших войн в своей истории, под жесткими санкциями Россия все еще не переводит экономику на военные рельсы и не мобилизует живую силу."Чтобы продолжать преследовать максималистские цели, России, по всей видимости, придется извлекать ресурсы значительно более принудительными методами с далеко идущими экономическими и социальными последствиями", — пишет в докладе для Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS) экс-посол Великобритании в Белоруссии и специалист по постсоветскому пространству Найджел Гулд-Дэвис.Поразительно, но это заключение дословно совпадает с тем, что говорят в российских Z-военблогерских и экономических провоенных кругах — осенью России придется либо проводить мобилизацию в самом широком смысле этого слова, либо заключать мир на тех условиях, на каких получится. Совпадение аналитических выводов может говорить о том, что они близки к истине.Гулд-Дэвис пишет о том, что у России все еще есть деньги для продолжения военных действий, но при этом существуют две неразрешимые без больших изменений в государственной системе проблемы.Первая — ограничение способности "превращать деньги в военную массу". Речь о том, что при растущем спросе на военную продукцию у России остается все меньше резервных производственных мощностей, что в экономических терминах называется "границей производственных возможностей". Увеличение денежного объема в виде высоких зарплат военным и рабочим в секторе ВПК разгоняют инфляцию, для ее снижения ЦБ держит одну из самых высоких в мире ключевых ставок, которая давит гражданский сектор и соответственно не высвобождает производственные мощности для армии, потому что они сокращаются. Кроме того, поскольку в РФ рыночная экономика, государство вынуждено оплачивать военные поставки по рыночным ценам, т.е. военные затраты сейчас выше, чем у СССР во время холодной войны (считается, что чрезмерные затраты на ВПК были одной из причин разбалансировки советской экономики и в конечном итоге распада СССР). Снизить затраты можно планово-директивными методами с разного рода ограничениями (вроде ограничения интернета), повышением налогов, заморозкой зарплат и соцвыплат, а также путем национализации ключевых отраслей, однако эти меры будут непопулярными как среди крупных собственников, так и среди работников. Во что может вылиться недовольство, заранее предсказать невозможно, но собственников власти уже успокоили принятием 26 мая закона о предельном сроке давности в 10 лет для оспаривания приватизации, даже если есть основания считать ее незаконной. Проще говоря, вернуть государству или муниципалитетам предприятия и земли, отчужденные в 90-х-2000-х основными олигархическими кланами России, будет невозможно. Принятый нормативный акт уже получил неформальное название "закон Чубайса".Вторая проблема — "конвертация денег в солдат". Добровольное участие граждан в военных действиях на платной основе не характерно для войн такого масштаба, в которую превратилась СВО. Есть признаки того, что эффективность денежного стимула снижается. Аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге подсчитал, что за первые три месяца этого года набор на контракт в ВС РФ упал на 20%, повышение бонусов перестало давать значительный эффект и потери больше не покрываются притоком контрактников. Возможно, это пропаганда и все не так, однако президент Путин подписал указ о списании долгов до 10 млн рублей для новых контрактников и их жен явно в качестве стимула активнее записываться в ВС. Кроме того, в вузах активно идет рекламная кампания по записи студентов в дроноводы. Эти меры одновременно с повышением бонусов в ряде регионов могут дать временный эффект, но все понимают, что без мобилизации не получится не только добиться максималистских целей СВО, но даже занять Донбасс. Получится ли с мобилизацией — обсудим дальше.Здесь же надо еще добавить, что вследствие нескольких лет крупномасштабных военных действий (из-за перетока сотен тысяч работоспособных мужчин в армию и выезда за рубеж несогласных с политикой или опасающихся мобилизации) в России сократилось предложение рабочей силы. В отдельных сферах безработица довольно высока и теоретически незадействованных в ВПК и смежных отраслях людей много, но их нельзя перебросить в нужные сферы не только из-за конституционной свободы выбора работы, но и из-за отсутствия нужной квалификации. Грубо говоря, из безработного журналиста или дизайнера не сделаешь токаря высшего разряда. По крайней мере не сделаешь быстро. Можно построить новый завод по производству ракет или беспилотников, но кто будет там работать?Отсюда, пишет Гулд-Дэвис, вытекает центральное противоречие СВО: "Москва сделала приоритетом резкое наращивание военного производства, но тщательно дозировала темпы превращения граждан в солдат".Экономика отчасти становится военно-мобилизационной (с поправкой на ее рыночный характер и "закон Чубайса"), а общество — нет. Очевидно, что контрактная армия без массовой мобилизации позволяет поддерживать военные усилия, но не добиваться существенного прогресса.Если собственников с помощью "закона Чубайса" немного успокоили, то народ пока не очень и подготовка к возможной мобилизации, по всей видимости, идет. В соцсетях люди пишут, что в многих регионах РФ начали выписывать мобилизационные предписания (МП). Это документ, который вклеивается на военный билет и в котором указано, куда и в какой срок нужно явиться при объявлении мобилизации. Пока она не объявлена, МП никаких ограничений не предполагает, с ним можно даже выезжать за границу, однако за неявку в случае объявления мобилизации — до 10 лет, тогда как по обычной повестке — только штраф. Выдача МП, правда, не гарантирует, что мобилизация точно состоится — если в ближайшее время не произойдет никаких эксцессов (вроде вторжения в Белоруссию), принимать решение скорее всего будет лично президент после выборов в Госдуму, основываясь на ситуации в момент времени. Ну и исходя из выполнения "условий Анкориджа" или готовности/неготовности России подписывать мир по ЛБС.Воюет ли Россия «на полную»? Теперь о том, что может дать мобилизация.Кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин примерно в одно время с докладом Гулда-Дэвиса опубликовал статью в авторитетнейшем российском аналитическом журнале "Россия в глобальной политике". Он, как и мы вначале, говорит, что дискуссии о целях и продолжительности СВО часто ведутся "в мифологическом пространстве" и в "полном отрыве от российских, украинских и международных политических реалий", а войны нельзя вести с целью "облегчить психологические травмы и руководствуясь надеждами и мечтами".Условия мира на основе договоренностей в Анкоридже Кашин называет результатом "наилучшим из возможных" и в интересах России добиться его как можно скорее. По словам Кашина, это "вполне потянет на крупную победу русского оружия", а угроза войны с Европой в будущем вовсе не станет неизбежной. Если же анкориджская сделка не состоится, придется готовиться к эскалации, которая при этом все равно должна рассматриваться как вариант завершения войны, а не расширения политических целей сверх Анкориджа.Почему?Украине военную поддержку оказывают 50 развитых экономик мира, а среди союзников России — только КНДР и Белоруссия. Китай, конечно, оказывает большое влияние на стабильность российской экономики, но стороной конфликта не является и развивает свои торгово-политические отношения и с ЕС, и даже с Украиной. Таким образом военный бюджет Украины (с западным финансированием и передачей техники) превосходит российские расходы непосредственно на СВО.У Украины меньше населения, но там всеобщая принудительная мобилизации, а в России — нет, поэтому участвующие в военных действиях человеческие ресурсы сопоставимы.У РФ преимущество в огневой мощи и ПВО, а у Украины (благодаря Западу) — в тактической разведке и связи. По беспилотникам стороны сопоставимы с небольшим отставанием России по применению новых разработок.Изначально в целях СВО не было присоединения территорий — только обеспечение безопасности ЛДНР и нейтральный статус Украины с отказом от притеснения русскоязычного населения и законодательным запретом нацизма, что проконтролировать было бы невозможно. То есть условия для Украины были крайне мягкими. Но СВО с самого начала пошла не по плану, войска с севера Украины пришлось выводить, а весной 2022 года Стамбульские переговоры были сорваны, Запад стал накачивать Киев деньгами и оружием, превратившись, по сути, в сторону конфликта и, соответственно, изменились цели СВО: в состав РФ были приняты 4 новых региона с перспективой их контроля в рамках административных границ. Спецоперация превратилась в полноценную затяжную войну на истощение.Изменение характера конфликта привело к бесповоротным политическим изменениям — любой следующий режим на Украине будет таким же антироссийским и прозападным, а Украина станет источником проблем на десятилетия. Ликвидация "укронацистского режима" сейчас невозможна технически и в рамках СВО не должна даже упоминаться, если мы сохраняем адекватность и не переходим в режим фантазий и "полного отрыва от политических реалий".Присоединение других крупных территорий вне рамок 4-х новых регионов — такая же фантазия даже в случае гипотетического краха ВСУ, который пока не наблюдается. У России нет средств для устойчивого контроля за крупными территориями с разрушенной инфраструктурой и враждебным населением, если оно вообще там останется. Поэтому юридическое закрепление новых регионов в рамках анкориджских договоренностей в совокупности с нейтральным статусом Украины и некоторыми ограничениями для ВСУ, как считает Кашин, "является для нас хорошим результатом и полноценной военной победой".Можно ли добиться большего, если, как пишут многие Z-блогеры, "наконец начать воевать по-настоящему", т.е. провести мобилизацию и/или "ударить ядеркой"?Кто следит за военными действиями, прекрасно знает, что никаких крупных операций с концентрацией войск на одном направлении и прорывом фронта с введением в этот прорыв серьезных механизированных соединений Россия даже не пытается проводить. Идет "прощупывание" обороны на разных участках фронта и создание кризиса в том месте, где в конкретный момент времени это получается сделать, но после 2022 года по факту ни разу не получалось. Было несколько потенциальных моментов, но Украина всегда находила достаточно резервов, перебрасывала в нужные места "пожарные команды" и на этом все заканчивалось. Причина (помимо дронового характера войны) — нехватка у ВС РФ личного состава для закрепления в местах продавливания фронта. Министр обороны Украины Федоров недавно заявил, что в феврале этого года российские войска теряли 244 человека на 1 км² занятой территории и, если удерживать такой показатель, перелома в пользу РФ не будет. Опять же, по поводу конкретных цифр он может и лгать, но ситуация в Купянске, Степногорске, Плавнях и пресловутой Малой Токмачке говорит о том, что ВСУ местами в состоянии не только почти бесконечно удерживать свои укрепрайоны, но иногда и успешно контратаковать.Этот факт как бы свидетельствует в пользу необходимости мобилизации. Но есть проблема — какая-то критическая масса мобилизованных в теории создаст в проблемных для Украины местах тактические прорывы, однако, учитывая средние потери в таких мероприятиях, не ясно, кто затем будет развивать успех. Иначе говоря, какие-то территории будут заняты, но к достижению даже самых минимальных целей СВО (по плану Анкориджа) это не особо приблизит, зато усилит нагрузку на экономику и социальное согласие."У нас нет оснований ожидать в обозримом будущем преодоления позиционного тупика в войне на Украине, — пишет Кашин. — Пока не найдено ни тактических, ни технических решений, которые дали бы шанс вернуться к мобильной войне в условиях прозрачности поля боя и гигантских масштабов применения FPV-дронов при отсутствии эффективных средств борьбы с ними".Поэтому, пока нет технических средств, призывы к мобилизации бессмысленны.Не менее бессмысленны призывы к ударам "по мостам" и "центрам принятия решений". Военная экономика Украины во многом вынесена за пределы Украины и удары по ним невозможны, многие объекты находятся глубоко в тылу и никакие ракеты или беспилотники технически не могут полностью вывести их из строя. На это способны только тяжелые авиабомбы, но они доставляются самолетами, а самолеты сбивает ПВО и по факту боевая авиация обеих сторон очень редко не то, что пересекает ЛБС, но даже приближается к ней на несколько десятком километров. А пример Ирана показывает, что разрушенные инфраструктурные объекты очень быстро восстанавливают. В принципе это показывает и российско-украинский пример зимних ударов по энергетике — люди в некоторых городах некоторое время посидели без света, но на боеспособности армии это никак не отразилось. Страдает от таких ударов скорее мирное население, а не ВСУ. Наверное, можно было бы убить высшее руководство Украины, но у нас перед глазами снова же пример Ирана. США и Израиль уничтожили огромное количество иранских лидеров, вплоть до верховного, а победы нет. Разве что ненадолго была подогрета "победная" эмоция среди части населения. Управленческий аппарат Украины давно рассредоточен, система передачи полномочий проработана, поэтому гибель условного Зеленского не приведет государство к краху, а ВСУ после этого не разбегутся.Обсуждать угрозу ядерного удара всерьез очень тяжело, но, если на секунду предположить, что такое возможно, то, как объясняет Кашин, в свое время результатом Карибского кризиса для США стал отказ от любых планов военных действий против Кубы, где антагонистический Штатам режим сохранился до сих пор."Вероятный результат украинского ядерного кризиса – заморозка боевых действий по линии фронта, то есть результат, который можно получить уже сейчас без ядерного риска".Итак, Россия воюет "по-настоящему" и в совокупности всех реальных условий никак иначе воевать не может. Ни одно из остающихся в наличии средств эскалации к смене режима в Киеве не приведет, а поскольку СВО — это лишь территориально ограниченная часть большого противостояния с Западом (причем не только России), успех в этом противостоянии определяется не тем, в чьих руках окажется Малая Токмачка, а тем, кто быстрее и эффективнее перестроит экономику и общество в соответствии с вызовами современности. У Китая под боком есть проблемный Тайвань, но он не сжигает свои ресурсы в 4,5-летней попытке поставить под свой контроль небольшую часть острова. И кто скажет, что стратегия КНР не верна?Чтобы в конце немного отойти от звериной серьезности, следует отметить, что почти одновременно с указанными материалами Гулда-Дэвиса, Кашина и ряда Z-военблогеров, в "Московском комсомольце" вышла забавная статья под заголовком: "Поразительные поражения: когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий". Суть статьи в том, что "в России именно проигранные войны и унизительные перемирия регулярно приводили к новым рывкам, реформам и, как ни поразительно, к новым победам", каждый "позорный мир" делал Россию только сильнее, а Кутузов говорил, что "с потерей Москвы Россия еще не потеряна". Все сначала посмеялись, а сегодня статью с сайта удалили и это правильно. Потому что мирный договор согласно договоренностям в Анкоридже (и даже по ЛБС, если до этого дойдет) никоим образом нельзя считать поражением России. В реальных, а не фантазийных условиях — это победа.Об интересах Запада в войне на Украине и степени его участия — в материале "Атлантическая решимость". Как США при Трампе помогают Украине.

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

