https://ukraina.ru/20260617/mid-belorussii-vystupil-s-zayavleniem-ob-atake-bpla-na-avtobus-s-detmi-1080319026.html

МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми

МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми - 17.06.2026 Украина.ру

МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми

Заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Белоруссии в связи с происшествием с автобусом с белорусскими гражданами в Брянской области опубликовано на сайте министерства. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T15:33

2026-06-17T15:33

2026-06-17T15:33

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"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - сказано в официальном заявлении.В связи с трагическим инцидентом в МИД Белоруссии обратили внимание "на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства". "Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов", - сказано в документе.Требуем от украинской стороны исчерпывающих объясненийАтака беспилотника на автобус с детьми произошла 17 июня. в салоне находились 44 пассажира, включая 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы Гомельской области. Погибла сопровождавшая их женщина - гражданка Белоруссии. Шестеро пострадавших госпитализированы. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что у пострадавших детей диагностированы осколочные ранения. Минздрав РФ сообщил об оказании медицинской помощи пострадавшим.СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Подробности в публикации СК РФ возбудил дело о теракте в связи с ударом ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии Также на эту тему: "Они сами себя обстреляли" - теперь и в случае с атакой БПЛА ВСУ на детей БелоруссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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