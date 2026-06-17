https://ukraina.ru/20260617/mid-belorussii-vystupil-s-zayavleniem-ob-atake-bpla-na-avtobus-s-detmi-1080319026.html
МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми
МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми - 17.06.2026 Украина.ру
МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми
Заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Белоруссии в связи с происшествием с автобусом с белорусскими гражданами в Брянской области опубликовано на сайте министерства. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T15:33
2026-06-17T15:33
2026-06-17T15:33
новости
белоруссия
брянская область
россия
мид
министерство иностранных дел
мария львова-белова
украина.ру
ск рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080317292_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_a8dbd05d910263c81ed635db71ecb03f.jpg
"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - сказано в официальном заявлении.В связи с трагическим инцидентом в МИД Белоруссии обратили внимание "на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства". "Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов", - сказано в документе.Требуем от украинской стороны исчерпывающих объясненийАтака беспилотника на автобус с детьми произошла 17 июня. в салоне находились 44 пассажира, включая 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы Гомельской области. Погибла сопровождавшая их женщина - гражданка Белоруссии. Шестеро пострадавших госпитализированы. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что у пострадавших детей диагностированы осколочные ранения. Минздрав РФ сообщил об оказании медицинской помощи пострадавшим.СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Подробности в публикации СК РФ возбудил дело о теракте в связи с ударом ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии Также на эту тему: "Они сами себя обстреляли" - теперь и в случае с атакой БПЛА ВСУ на детей БелоруссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белоруссия
брянская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080317292_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_adb19933a232b3054ca35ede9b1b7a8a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, брянская область, россия, мид, министерство иностранных дел, мария львова-белова, украина.ру, ск рф, вооруженные силы украины, дети, футбол, военные преступления, бпла сегодня, атака бпла, всу, кто, союзное государство, мид белоруссии
Новости, Белоруссия, Брянская область, Россия, МИД, министерство иностранных дел, Мария Львова-Белова, Украина.ру, СК РФ, Вооруженные силы Украины, дети, футбол, Военные преступления, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, КТО, Союзное государство, МИД Белоруссии
МИД Белоруссии выступил с заявлением об атаке БПЛА на автобус с детьми
Заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Белоруссии в связи с происшествием с автобусом с белорусскими гражданами в Брянской области опубликовано на сайте министерства. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - сказано в официальном заявлении.
В связи с трагическим инцидентом в МИД Белоруссии обратили внимание "на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства".
"Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов", - сказано в документе.
Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений
Атака беспилотника на автобус с детьми произошла 17 июня. в салоне находились 44 пассажира, включая 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы Гомельской области. Погибла сопровождавшая их женщина - гражданка Белоруссии.
Шестеро пострадавших госпитализированы. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что у пострадавших детей диагностированы осколочные ранения. Минздрав РФ сообщил об оказании медицинской помощи пострадавшим.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.